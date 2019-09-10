Экономика

Российская газетаРоссийская газетаРосстат: Авиабилеты в России подорожали на четверть

Цены на авиабилеты в России с января по август этого года подорожали на 24 процента. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на данные Росстата. Отмечается, что так интенсивно цены на перелеты в эконом-классе не росли минимум 11 лет.
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с чего всё началось

Летали, знаем: рост цен на билеты повторил антирекорд 2008 года

Средняя стоимость перелета в экономклассе с января по август 2019 года выросла на 24,1%, сообщили «Известиям» в Росстате. Как следует из данных ведомства, подорожание авиабилетов оказалось самым высоким с кризисного 2008 года.
Известиявчера в 17:01

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Летали, знаем: рост цен на билеты повторил антирекорд 2008 года

Известиявчера в 17:01

Росстат зафиксировал повышение стоимости перелета в экономклассе на 24%

РБКвчера в 22:02

В России выросли цены на самые дешевые авиабилеты

URA.Ruвчера в 21:07

Авиабилеты подорожали на четверть

Lenta.ruвчера в 21:46

«Известия»: стоимость авиабилетов с начала года увеличилась на 24,1%

ТАСС00:12

Росстат сообщил о повышении средней стоимости перелета в экономклассе на 24%

Коммерсантъ00:35

Цены на авиабилеты в России с начала 2019 года выросли на четверть

RT на русском04:45
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Автоматически обработано 6990 источников, обновлено в 05:42, Вашингтон
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В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра

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