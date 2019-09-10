Экономика

REGNUMREGNUMВ России почти на четверть подорожали авиабилеты

В России в период с января по август 2019 года средняя цена на авиабилеты в экономклассе выросла почти на четверть. Так, согласно данным Росстата, подорожание составило 24,1%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные службы статистики.
Читать в источнике
Комментировать64
с чего всё началось

Летали, знаем: рост цен на билеты повторил антирекорд 2008 года

Средняя стоимость перелета в экономклассе с января по август 2019 года выросла на 24,1%, сообщили «Известиям» в Росстате. Как следует из данных ведомства, подорожание авиабилетов оказалось самым высоким с кризисного 2008 года.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Летали, знаем: рост цен на билеты повторил антирекорд 2008 года

Известиявчера в 17:01

Росстат зафиксировал повышение стоимости перелета в экономклассе на 24%

РБКвчера в 22:02

В России выросли цены на самые дешевые авиабилеты

URA.Ruвчера в 21:07

Авиабилеты подорожали на четверть

Lenta.ruвчера в 21:46

«Известия»: стоимость авиабилетов с начала года увеличилась на 24,1%

ТАСС00:12

Росстат сообщил о повышении средней стоимости перелета в экономклассе на 24%

Коммерсантъ00:35

Глава ФАС назвал «видением» заявления АЭВТ о росте цены на авиабилеты по итогам года

Агентство Москвавчера в 08:32
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 05:04, Вашингтон
Происшествия

Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

BFM.ru 03:30
Футбол

Балотелли обратился к Мхитаряну на армянском языке

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли обратился к новичку «Ромы» Генриху Мхитаряну на армянском языке.
Sportbox.RU 01:41
Общество

Джек Ма покинул пост главы Alibaba

Газета.Ru 04:14
Общество

В Госдуме предложили установить новый выходной для православных

Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.
Газета.Ru 04:53
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости вчера в 06:48
Шоу-бизнес

У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимое заболевание

Ким Кардашьян в последнее время стала испытывать подозрительные симптомы, явно указывающие на серьёзную болезнь.
Discover24 03:47
Политика

В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра

В Улан-Удэ на площади Советов после выборов мэра начался стихийный митинг, сообщает «Иркутск сегодня».
Коммерсантъ вчера в 15:36
Политика

В Управделами президента заявили, что Олег Смоленков у них не работал

Олег Смоленков, которого СМИ назвали информатором ЦРУ, эвакуированным из России в 2017 году, в Управделами президента не работал.
Интерфакс 04:20
Политика

Оппозиционные кандидаты победили в 20 округах на выборах в Мосгордуму

Говорит Москва вчера в 01:29
Политика

Путин наградил Куклачёва орденом Почёта

Учёный-полярник Артур Чилингаров и председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдинов удостоены орденов «За заслуги перед Отечеством» II степени.
RT на русском 04:03
Гаджеты

Стоимость всех версий Apple iPhone 11

В китайской социальной сети Weibo за сутки до презентации iPhone 11 всплыло фото с ценами всех версий грядущих «яблочных» смартфонов.
MobiDevices вчера в 16:22
Шоу-бизнес

Шнуров отреагировал на выступление пьяного Билана

Lenta.ru 00:09
Политика

Правительство РФ не поддержало поправки в «антинаркотическую» статью

Правительство не поддержало направленный на смягчение наказания по ст. 228 УК РФ (приобретение, хранение, переработка наркотиков без цели сбыта) законопроект, разработанный председателем комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.
Коммерсантъ 03:09
Финансы

У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Спорт

Скончался екатеринбуржец, преодолевший 30 км вплавь в открытом море

Скончался 60-летний пловец из Екатеринбурга Игорь Макеев, накануне завоевавший бронзу на соревнованиях по плаванию в открытом море Ultraoceanman в Греции.
Повестка дня 04:37
Политика

Верховная рада приняла закон об импичменте президента

Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.
RT на русском 04:14
Футбол

Дюков высказался против совмещения работы тренера в сборной и клубе

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что является скорее противником идеи совмещения работы главного тренера в сборной России и клубе.
РИА Новости 04:36
Политика

Трамп рассказал о возможности разгромить талибов

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы разгромить талибов в Афганистане, но только ценой гибели миллионов человек.
РИА Новости вчера в 15:52
Общество

Уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре достиг почти 830 см

ТАСС вчера в 20:57
Политика

Миллер назвал историческим запуск газопровода «Сила Сибири» в Китай

Запуск ведущего в Китай газопровода «Сила Сибири» станет историческим событием, об этом сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным.
Экономика сегодня вчера в 08:24
Спорт

Олюнин стал депутатом городского совета Красноярска

Спорт-Экспресс 02:59
Шоу-бизнес

Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга

Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Происшествия

Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику

Газета.Ru 04:51
Общество

В Роскачестве назвали продукты питания, которые нельзя мыть

Перед приготовлением некоторые продукты питания не только не рекомендуется мыть, но и настоятельно советуется не делать этого, так как подобные действия могут привести к распространению патогенных бактерий.
REGNUM 04:21
Экономика

Суд рассмотрит первое заявление о банкротстве сети «Мосхозторг»

Арбитражный суд Москвы 5 сентября 2019 года принял к рассмотрению заявление о банкротстве ООО «Мозхозторг», управляющего одноименной сетью магазинов хозтоваров.
РБК 04:42
Общество

До 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за внедрения роботов

Серьезнее всего для нынешних трудоустроенных ситуация в гостиничном и ресторанном бизнесе, где роботы к 2030 году в теории смогут "занять" 73 процента рабочих мест.
Российская газета вчера в 23:55
Политика

Украинская община в Крыму пригласила дипломатов США и ЕС на полуостров

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала странной позицию США и ЕС не признавать итоги местных выборов и пригласила западных дипломатов посетить регион.
РИА Новости вчера в 23:45
Шоу-бизнес

Виктория Боня показала затравивших ее дочь женщин

39-летняя модель рассказала, что потратила шесть месяцев на то, чтобы отыскать людей, которые затравили ее дочь.
Московский Комсомолец 04:32
Происшествия

Женщина на Камчатке подозревается в убийстве двух своих детей

ТАСС 08 сентября в 23:59
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное