Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России посчитали число бедных

Уровень бедности в России снизился до 12 процентов по итогам третьего квартала 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата, пишет «Интерфакс». Годом ранее этот показатель составлял 12,5 процента за тот же период.
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Число бедных россиян выросло до 19,2 млн

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В России выросло количество бедных

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Росстат назвал число бедных россиян

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Росстат заявил о сокращении числа бедных в России

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Росстат отчитался о квартальном уровне бедности в России

РБК08:43

Росстат зафиксировал снижение числа самых бедных россиян

ПРАЙМ08:39

В России посчитали число бедных

Lenta.ru08:54
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Армия и оружие

Российская военная полиция начала патрулировать трассу на севере Сирии

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Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» подписать соглашения с «Газпромом»

Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать с «Газпромом» соглашения об урегулировании газовых споров и о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа.
RT на русском 11:35
Политика

Украина поблагодарила США за санкции против «Северного потока-2»

В Киеве отметили, что это стало возможным, в том числе, благодаря введению правительством США санкций против газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 18:15
Шоу-бизнес

Кристину Асмус госпитализировали в больницу

Артистка уточнила, что ее госпитализировали с острой бактериальной инфекцией.
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Вышел трейлер ремастера S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl

В сеть выложили трейлер мода-ремастера популярной игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl.
REGNUM 10:02
Политика

Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Газета.Ru 04:31
Общество

Россия вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая

Отмечается, что в связи с этим Россельхознадзор принял решение ввести с 6 января 2020 года временные ограничения на поставки цитрусовых из Китая.
REGNUM 10:36
Политика

Allseas отказалась достраивать «Северный поток-2» из-за санкций США

Швейцарская компания Allseas не будет возобновлять укладку «Северного потока-2», приостановленную из-за санкций США, сообщили в компании.
Коммерсантъ 07:38
Политика

Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
РИА Новости 11:12
Футбол

Павел Мамаев рассказал о своей цели в ФК «Ростов»

31-летний полузащитник футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев рассказал, как складываются первые месяцы тренировок под руководством главного тренера Валерия Карпина.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 10:34
Происшествия

Шесть человек пострадали в аварии с трамваем на севере Москвы

Шесть человек, включая двоих детей, пострадали при столкновении грузовика с трамваем на севере Москвы.
РБК 14:00
Здоровье

Глеб Никитин поздравил с наступающим Новым годом пациентов гематологического отделения детской областной больницы

Politbook.ru 04:51
Гаджеты

Transcend анонсировала сверхскоростную флешку JetFlash 910

Компания Transcend представила новую флешку JetFlash 910, которая отличается высокими показателями скорости чтения и записи.
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Шоу-бизнес

Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России

РИА Новости 16:14
Футбол

«Рома» вступила в переговоры с хавбеком «Краснодара» Вандерсоном

Агент Филиппо Гасбарри рассказал о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Вандерсона в «Рому».
Чемпионат 16:43
Шоу-бизнес

51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа

Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Слово и Дело 05:37
Футбол

Эмери назвал единственного игрока «Арсенала», который не пришел на его прощальную встречу

Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери назвал одного игрока, который не пришел попрощаться с ним после его увольнения.
Metaratings 13:30
Политика

В парламент Турции внесен законопроект об отправке войск в Ливию

30 декабря в парламент Турции был внесен законопроект об отправке войск в Ливию. Его рассмотрение состоится 2 января.
Вести.Ru 15:43
Игры

Дизайнер сделал карту для League of Legends на Unreal Engine 4

Дизайнер Wayne S перенёс карту Summoner's Rift для режима пять на пять в League of Legends на графический движок Unreal Engine 4. Он опубликовал видео с проектом на YouTube.
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Происшествия

В Красноярске сотрудников санатория подозревают в оскорблении детей

В Красноярском крае минздрав и Следственный комитет проводят проверки после информации в СМИ о том, что сотрудники противотуберкулезного санатория "Пионерская речка" оскорбляют детей и издеваются над ними.
Газета.Ru 08:02
Театры

Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков

Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Коммерсантъ 07:44
Происшествия

Сотрудники магазинов SPAR жалуются на невыплату зарплаты

Сотрудникам магазинов SPAR уже два месяца не платят зарплату.
Телеканал Санкт-Петербург 12:41
Хоккей

Канада победила Германию в матче группового этапа МЧМ

В очередном матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Канады оказалась сильнее сборной Германии.
Газета.Ru 15:40
Происшествия

Суд в Словакии вынес первый приговор по делу об убийстве Куциака

Специализированный суд в городе Пезинок с 13 января 2020 года начнет рассмотрение дел остальных четырех человек, принимавших участие в организации убийства журналиста и его невесты.
РИА Новости 10:51
Общество

Ученые предрекли Европе климатическую катастрофу

РИА Новости 09:35
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В России стали чаще болеть дети

Еще в полтора раза дети стали чаще болеть церебральным параличом и аллергическим ринитом.
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Хоккей

Турнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары четвертьфиналов МЧМ

Календарь МЧМ-2020 Групповой этап молодёжного чемпионата мира-2020 подходит к концу, осталось сыграть всего четыре матча, и четвертьфинальные расклады уже обретают чёткие контуры.
Чемпионат 16:30
Хоккей

Панарин впервые примет участие в Матче звезд НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин приглашен на Матч всех звезд НХЛ. Россиянин впервые примет участие в этом мероприятии.
Спорт-Экспресс 15:12
Происшествия

Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания

Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.
РИА Новости 04:50
Происшествия

Бывший игрок сборной России по мини-футболу Погорелов погиб в ДТП

Газета.Ru 05:51
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