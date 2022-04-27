Будьте в Плюсе

Росстат: Цена на сахар в РФ снижается вторую неделю подряд

Российские покупатели уже вторую неделю могут наблюдать снижение цен на сахар.
ИА SM-News
Охлажденные и мороженые куры в среднем по стране подешевели на 0,23%.
РИА Новости
Цена на подсолнечное масло выросла на 0,91% против 0,76% на предшествующей неделе, с начала года - на 10,62%.
РИА Новости
Картофель за отчетный период стал дороже на 1,03% (за предыдущий — на 1,05%, с начала года по 22 апреля — на 23,6%).
ПРАЙМ

Подробнее о событии

В России снизились цены на сахар
Секрет фирмывчера в 14:15
Росстат сообщил о снижении цен на сахар в России
Газета.Ruвчера в 12:40
В России продолжают дешеветь сахар и бензин
Парламентская газетавчера в 13:34
В России подешевел сахар
Общественная служба новостейвчера в 12:54
Росстат: Цена на сахар снижается вторую неделю подряд
Life.ruвчера в 13:50
Росстат: несмотря на понижение цен на сахар, яйца, мясо кур и свинин, цены на крупы поднялись
ПРАЙМвчера в 12:09
В России снизились цены на ряд продуктов, топливо и бытовую технику
Российская газетавчера в 03:18

Интересное

Палата представителей США разрешила направлять на поддержку Украины арестованные активы

Палата представителей США приняла закон, разрешающий направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины.
Lenta.ru18:03

Украинские войска выпустили по Херсону три ракеты «Точка-У», две из них сбили

Украинские войска выпустили по Херсону три ракеты "Точка-У", две из них сбиты, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах в Херсоне.
РИА Новости17:17

Bloomberg: Газпромбанк отклонил оплату поставок газа от Gazprom Germania

Агентство утверждает, что оплата по некоторым апрельским и майским поставкам газа была отклонена «несмотря на то, что компания пыталась оплатить топливо с использованием рублёвого счёта», передаёт РИА Новости.
RT на русском17:00

В сети появились кадры постельной сцены Кристины Асмус и Данилы Козловского

В сети появились кадры эротической сцены Кристины Асмус и Данилы Козловского. Об этом сообщает KP.RU.
Пятый каналвчера в 12:13

ООН сформировала команду по эвакуации гражданских из Мариуполя

Во вторник представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Россия согласилась с привлечением ООН и МККК к эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь" в Мариуполе.
ТАССвчера в 12:43

Porsche анонсировал новый 911 Sport Classic

Всего было выпущено всего 250 экземпляров предыдущего Porsche 911 Sport Classic, основанного на модели 911 поколения 997, и все они были проданы в течение 48 часов с момента презентации в 2009 году.
SpeedMe26 апреля в 06:37

Путин предупредил о последствиях вмешательства со стороны в спецоперацию на Украине

Президент России Владимир Путин предупредил о последствиях вмешательства со стороны в спецоперацию на Украине.
RT на русскомвчера в 09:44

Лайма Вайкуле жестко ответила Симоньян за оскорбления Пугачевой и Галкина

Певица Лайма Вайкуле выразила свое негодование по поводу высказываний журналистки Маргариты Симоньян в адрес Максима Галкин с обвинениями в гомосексуализме и браке по расчету с Пугачевой.
CT newsвчера в 16:13

Власти Белгородской области сообщили, что в Белгороде сработали системы ПВО

Руководитель пресс-службы губернатора Белгородской области Иван Брызгалин сообщил, что в регионе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).
Lenta.ru18:36

В США прошла церемония прощания с Мадлен Олбрайт

В Вашингтоне простились с Мадлен Олбрайт, бывшим государственным секретарем США.
Аргументы и Фактывчера в 14:28