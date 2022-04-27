ИА SM-NewsРосстат: Цена на сахар в РФ снижается вторую неделю подрядРоссийские покупатели уже вторую неделю могут наблюдать снижение цен на сахар.ИА SM-NewsОхлажденные и мороженые куры в среднем по стране подешевели на 0,23%.РИА НовостиЦена на подсолнечное масло выросла на 0,91% против 0,76% на предшествующей неделе, с начала года - на 10,62%.РИА НовостиКартофель за отчетный период стал дороже на 1,03% (за предыдущий — на 1,05%, с начала года по 22 апреля — на 23,6%).ПРАЙМЧитать далееСвернутьРоссийская газетаРоссийская газетаRZN.infoТК Новый векПетербургский дневникРадио Комсомольская правдаLife.ruГазета.RuПодробнее о событииВ России снизились цены на сахарСекрет фирмывчера в 14:15Росстат сообщил о снижении цен на сахар в РоссииГазета.Ruвчера в 12:40В России продолжают дешеветь сахар и бензинПарламентская газетавчера в 13:34В России подешевел сахарОбщественная служба новостейвчера в 12:54Росстат: Цена на сахар снижается вторую неделю подрядLife.ruвчера в 13:50Росстат: несмотря на понижение цен на сахар, яйца, мясо кур и свинин, цены на крупы поднялисьПРАЙМвчера в 12:09В России снизились цены на ряд продуктов, топливо и бытовую техникуРоссийская газетавчера в 03:18Показать ещёОценить958Поделиться