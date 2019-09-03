Экономика

Российская газетаРоссийская газетаРосстат: «Денежная подушка» государства показала рекордный рост

На депозитах сектора государственного управления в 2018 году находились рекордные 3,87 трлн рублей, что эквивалентно 56 млрд долларов. Об этом сообщает издание РБК, ссылаясь на данные Росстата. При этом в 2012 году на депозитах было 1,18 трлн рублей, а в 2015 году вообще произошел провал.
Читать в источнике
Комментировать16
с чего всё началось

«Денежная подушка» государства показала рекордный рост

В 2018 году государство накопило денег практически столько же, сколько вся банковская система (3,9 трлн руб.). Растущая «денежная подушка» государства — следствие прежде всего консервативной бюджетной политики, при которой около 40% нефтегазовых доходов не тратятся, а идут в кубышку.
РБК02:04

Подробнее о событии

Кубышка России начала расти в десять раз быстрее

Lenta.ru07:48

Денежная «подушка» государства побила рекорд. «Кубышка» выросла десятикратно

Фонтанка.Ру02:51

Государственные «закрома» показали рекордный рост

Deita.ru05:15

Росстат зафиксировал рекордный рост российских денежных запасов

Говорит Москва04:41

Росстат: «Денежная подушка» государства показала рекордный рост

Российская газета04:23

«Денежная подушка» российского госсектора показала рекордный рост

БИЗНЕС Online03:07

«Денежная подушка» государства показала рекордный рост

РБК02:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 08:30, Вашингтон
Политика

Осенняя сессия парламента Грузии открылась на фоне акции протеста

ТАСС 06:55
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о правильной профилактике гриппа

Роспотребнадзор опубликовал основные рекомендации, как не заболеть ОРВИ и гриппом в начале сезона простуд.
iReactor 06:19
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Российская газета вчера в 18:48
Происшествия

Женщину госпитализировали после секса в московской гостинице

В Москве 39-летнюю женщину экстренно увезли в больницу после того, как она провела ночь со свои партнером в гостинице на Бакунинской улице, пишет РЕН ТВ.
Московский Комсомолец 02:23
Происшествия

В Киеве подрались бывший и новоизбранный депутаты Рады

По информации источника агентства, между народным депутатом восьмого созыва фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом девятого созыва от «Европейской солидарности» Сергеем Алексеевым произошла ссора, которая переросла в драку.
РБК 07:15
Происшествия

В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ

РИА Новости 07:57
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Ведомости 03:43
Авто

Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона

По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.
Российская газета 03:35
Общество

В России заработал онлайн-сервис выдачи сведений из ЕГРН

Федеральная кадастровая палата официально запустила сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 3 сентября.
Известия 01:00
Происшествия

СК попросил перевести Егора Жукова и Сергея Фомина под домашний арест

Следственный комитет России попросил перевести под домашний арест фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля Егора Жукова и Сергея Фомина, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости 06:19
Политика

Мутко обругал иркутского бизнес-омбудсмена за работу после паводка

Вице-премьер Виталий Мутко резко раскритиковал работу уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова, передают «Вести».
РБК 08:14
Экономика

Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами

Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 01:57
Политика

«Роснефть» посоветовала «Транснефти» извиниться перед Шрёдером

«Роснефть» назвала неприемлемым заявление советника главы «Транснефти» Игоря Демина, в котором он прокомментировал предложения председателя совета директоров компании Герхарда Шрёдера о необходимости усиления контроля качества нефти в магистральных трубопроводах, и призвала его извиниться.
РБК вчера в 20:00
Общество

Назван самый распространенный размер груди россиянок

Самый популярный размер бюстгальтера в России — 75B (второй), говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».
Известия 01:00
Происшествия

В горах Заполярья собака провела месяц рядом с погибшим хозяином

Российская газета 06:44
Политика

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения в Иркутской области.
RT на русском 07:13
Политика

Порошенко снова не приехал на допрос в ГБР

Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришёл в Государственное бюро расследований для проведения следственных действий.
RT на русском 08:26
Происшествия

В Москве задержали лидера Либертарианской партии России

В Москве задержан лидер незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) Сергей Бойко.
Коммерсантъ 08:01
Политика

Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.
Известия 06:30
Политика

Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

Российское посольство в Великобритании назвало неприемлемым заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».
RT на русском вчера в 18:29
Армия и оружие

Новая подлодка «Князь Олег» пополнит Тихоокеанский флот

В ближайшее время Тихоокеанскому флоту будет передан ракетный подводный крейсер проекта 955А «Борей» — «Князь Олег».
Известия вчера в 17:45
Транспорт

Собянин открыл развязку МКАД с Бесединским шоссе

Сергей Собянин открыл после реконструкции развязку на пересечении Бесединского шоссе и МКАД.
Москва 24 04:50
Происшествия

Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел удачно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта «Жуковский», вернётся к работе 4 сентября.
RT на русском 07:00
Футбол

Сахалин — СКА-Хабаровск 0:2

Спорт-Экспресс 05:58
Авто

Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Футбол

«Палмейрас» уволил тренера Сколари

Чемпион Бразилии "Палмейрас" расстался с главным тренером Луизом Фелипе Сколари.
Вести.Ru 05:39
Экономика

Путин рассказал о российско-монгольском фонде инвестсотрудничества

Российско-монгольский фонд инвестиционного сотрудничества будет работать в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин после встречи с главой Монголии Халтмаагийном Баттулгой.
РИА Новости 04:31
Футбол

Медведев подвел итоги трансферного окна для «Зенита»

По словам Медведева, в «Зените» удовлетворены итогами трансферной кампании в летнее окно.
Нева Спорт 06:09
Здоровье

Автодорогу Моховая Падь — Белогорье перекроют из-за карантина по АЧС

С 4 сентября и до окончания карантина будет введен полный запрет на движение по дороге Моховая Падь — Белогорье, 31-й километр трассы «Благовещенск – Свободный – Белогорье», сообщает администрация Благовещенска.
АСН24 05:55
Политика

Нидерланды попросили Украину не выдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17

Прокуратура Нидерландов обратилась к властям Украины с просьбой не включать в список пленных для обмена с Россией Владимира Цемаха, которого украинские спецслужбы задержали как «ценного свидетеля» по делу о сбитом малайзийском «Боинге» над Донбассом.
Lenta.ru 07:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное