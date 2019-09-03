Экономика
Российская газетаРосстат: «Денежная подушка» государства показала рекордный рост
На депозитах сектора государственного управления в 2018 году находились рекордные 3,87 трлн рублей, что эквивалентно 56 млрд долларов. Об этом сообщает издание РБК, ссылаясь на данные Росстата. При этом в 2012 году на депозитах было 1,18 трлн рублей, а в 2015 году вообще произошел провал.
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Советская и российская актриса театра и кино Зинаида Славина скончалась в возрасте 79 лет.
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Траты клубов РПЛ на трансферы оказались рекордными за последние годы
Клубы российской премьер-лиги (РПЛ) потратили 234,82 миллиона евро на трансферы летом текущего года.
Lenta.ru 08:36
Общество
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Наименее безопасным городом оказались Шахты в Ростовской области: город набрал лишь 4,5 балла - это на 2,3 балла меньше среднероссийского показателя.
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Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
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В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
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Блогера Синицу приговорили к 5 годам колонии
Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России (СКР).
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На улице в центре Парижа неизвестный украл дорожный знак с работой известного андеграундного художника Бэнкси.
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Лукашенко передали проект программы действий по интеграции с Россией
Проект программы действий по интеграции с Россией передан для одобрения президенту Белоруссии Александру Лукашенко, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь премьер-министра республики Александра Исаева.
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Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд предлагает изменить расчет пороговой величины, от которой зависит, будет гражданин получать накопительную пенсию ежемесячно или все накопления сразу: назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера.
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В двигатель самолета авиакомпании Utair в Нижневартовске попала птица, что привело к задержке нескольких рейсов, сообщает ТАСС.
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Взрыв разрушил три дома в бельгийском Антверпене
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Компактный кроссовер Cadillac XT4 появится в Европе с турбодизелем
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Скорсезе использовал в «Ирландце» съемки Де Ниро из «Крестного отца»
В фильме "Ирландец" Мартину Скорсезе пришлось воспользоваться кадрами одной из сцен второй части криминальной драмы "Крестный отец" для того, чтобы показать персонажа, которого играет Роберт Де Ниро, в молодости, сообщает movieweb.com История фильма растягивается на несколько десятилетий, поэтому режиссеру пришлось использовать компьютерные технологии, чтобы "омолодить" главных персонажей.
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Акции «Сургутнефтегаза» подорожали более чем на 20%
В понедельник акции компании обновили максимум с мая 2017 г. Такая реакция рынка связана с информацией о регистрации «Сургутнефтегазом» дочернего ООО «Рион», которое будет заниматься вложением и управлением ценными бумагами, говорили опрошенные «Ведомостями» трейдеры.
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