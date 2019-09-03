Экономика
Российская газетаРосстат: «Денежная подушка» государства показала рекордный рост
На депозитах сектора государственного управления в 2018 году находились рекордные 3,87 трлн рублей, что эквивалентно 56 млрд долларов. Об этом сообщает издание РБК, ссылаясь на данные Росстата. При этом в 2012 году на депозитах было 1,18 трлн рублей, а в 2015 году вообще произошел провал.
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с чего всё началось
В 2018 году государство накопило денег практически столько же, сколько вся банковская система (3,9 трлн руб.). Растущая «денежная подушка» государства — следствие прежде всего консервативной бюджетной политики, при которой около 40% нефтегазовых доходов не тратятся, а идут в кубышку.РБК02:04
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