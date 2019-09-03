Экономика

Российская газетаРоссийская газетаРосстат: «Денежная подушка» государства показала рекордный рост

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На депозитах сектора государственного управления в 2018 году находились рекордные 3,87 трлн рублей, что эквивалентно 56 млрд долларов. Об этом сообщает издание РБК, ссылаясь на данные Росстата.
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