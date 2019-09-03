Экономика
Российская газетаРосстат: «Денежная подушка» государства показала рекордный рост
На депозитах сектора государственного управления в 2018 году находились рекордные 3,87 трлн рублей, что эквивалентно 56 млрд долларов. Об этом сообщает издание РБК, ссылаясь на данные Росстата.
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Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
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В Екатеринбурге исключили ещё одно место для храма Святой Екатерины
Убрать площадку предложил мэр Александр Высокинский: градоначальник напомнил, что на месте башни уже ведётся строительство ледовой арены.
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Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
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Шуфутинский объяснил популярность песни «Третье сентября»
Певец Игорь Николаев объяснил смысл песни "Третье сентября" Михаила Шуфутинского.
Газета.Ru 03:28
Политика
Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
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Прокуратуру попросили проверить задержание полицейскими Азара
Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович попросил прокурора Москвы проверить действия полицейских, которые задержали журналиста и муниципального депутата Илью Азара и повезли его отделение, так что его двухлетняя дочь осталась одна в квартире с незапертой дверью.
Интерфакс 04:47
Происшествия
В Сочи девушку изнасиловали и сбросили с 27-метрового моста
В Сочи девушку изнасиловали и сбросили с 27-метрового моста Тело 24-летней Даяны с черепно-мозговой травмой обнаружили под Верещагинским мостом.
Экспресс газета вчера в 02:33
Политика
Президенты России и Монголии заключили бессрочный Договор о дружбе
Российская газета 04:07
Политика
Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности
Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
RT на русском 04:54
Футбол
«Барселона» купила 16-летнего полузащитника «Лас-Пальмаса» Педри
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Авто
Показан тизер нового гибридного гиперкара Lamborghini
Роскошный итальянский суперкар Lamborghini Unica рассекретили на официальных изображениях.
Faktom 00:28
Общество
Шарлиз Терон показала новый образ для «Форсажа»
44-летняя Шарлиз Терон показала первое фото со съемок девятой части франшизы "Форсаж" у себя в инстаграме.
Газета.Ru 03:56
Общество
Россиянам подарят незаконно присвоенные дачные участки
Согласно новым правилам, человек сможет получить в собственность самовольно занятую землю, если он пользовался ею более 15 лет, не имеет споров с соседями и претензий со стороны органов власти.
Lenta.ru вчера в 08:02
Наука
Искусственно выращенный мозг начал проявлять нейронную активность
iReactor вчера в 01:52
Общество
Назван самый опасный город России
Сопоставимый уровень критичности при субъективной оценке безопасности горожан зафиксирован в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области (5,2), в Якутске (5,3) и Новочеркасске Ростовской области (5,4). Балл 5,6 зафиксирован сразу в трех городах, попавших в исследование: Первоуральске Свердловской области, Прокопьевске и Белово Кемеровской области.
Lenta.ru 01:37
Футбол
Боласи, которым интересовался ЦСКА, перешёл в «Спортинг»
Боласи заключил трудовой договор со «Спортингом» до середины 2020 года. Ранее сообщалось, что московский ЦСКА работает над переходом Янника.
Евро-футбол.ру 01:05
Футбол
«Шахтер» приобрел капитана сборной Бразилии U-20 Витао
До перехода в «Шахтер» Витао выступал за молодежный состав «Палмейраса». Он также является капитаном сборной Бразилии U-20.
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Интернет
В московском метро запустили закрытый Wi-Fi с шифрованием
При подключении к Wi-Fi в метро пользователи будут видеть две точки доступа: MT и MT_FREE.
Коммерсантъ 03:01
Происшествия
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
Детские хирурги областной клинической больницы № 2 в Тюмени удалили у десятилетней девочки опухоль весом более двух килограммов, внутри которой были волосы и фрагменты зубов, сообщает региональный департамент здравоохранения.
РИА Новости 03:10
Происшествия
В Забайкалье утонул военный инструктор в танке
Механик-водитель успел вылезти, а контрактник-инструктор остался под водой и "до конца боролся за живучесть танка и погиб".
Газета.Ru 03:26
Финансы
От Центрального банка РФ ждут дальнейшего понижения ключевой ставки
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 июля 2019 года, Банк России уже снизил ключевую ставку на 25 пунктов с 7,5% до 7,25%.
REGNUM 02:32
Гаджеты
К выпуску готовится очередная версия кнопочного телефона Nokia 3310
Компания HMD Global, выпускающая мобильные устройства под брендом Nokia, намерена вывести на рынок очередную версию возрожденного классического телефона Nokia 3310.
Dgl.ru 04:22
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Российский бренд выпустил дешёвый смартфон с модулем NFC
Российский бренд BQ представил новую модель смартфона 5730L Magic C. Она стоит меньше 7 тысяч рублей.
Ferra вчера в 08:46
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Здоровье
Медики предупредили об опасности наращивания ресниц
Аргументы недели вчера в 15:20
Политика
Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьера
Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьер-министра страны, сообщил председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.
RT на русском 02:22
Культура
Александр Розенбаум перенес операцию
Журналисты говорили о том, что он перенес тяжелую операцию и находится в реанимации.
Вести Подмосковья 04:02
Политика
МИД РФ сомневается в заключении мирного договора с Японией
Размещение российских вооружений на Курильских островах не обсуждается в рамках переговоров с японской стороной по мирному договору.
Народные новости 04:23