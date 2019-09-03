Экономика
Российская газетаРосстат: «Денежная подушка» государства показала рекордный рост
На депозитах сектора государственного управления в 2018 году находились рекордные 3,87 трлн рублей, что эквивалентно 56 млрд долларов. Об этом сообщает издание РБК, ссылаясь на данные Росстата. При этом в 2012 году на депозитах было 1,18 трлн рублей, а в 2015 году вообще произошел провал.
Читать в источнике
Оценить19
с чего всё началось
В 2018 году государство накопило денег практически столько же, сколько вся банковская система (3,9 трлн руб.). Растущая денежная подушка государства — следствие прежде всего консервативной бюджетной политики, при которой около 40% нефтегазовых доходов не тратятся, а идут в кубышку.РБК02:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 13:10, Вашингтон
Экономика
ФАС признала импортёра Philips в России виновным в координации цен
«2 сентября ФАС признала «Сангфей СЭС Электроникс Рус» виновным в осуществлении незаконной координации экономической деятельности реселлеров, которая привела к установлению и поддержанию цен на смартфоны Philips S309, Philips S307 и Philips S337, реализуемые в розницу с использованием торговых объектов», — говорится в сообщении.
REGNUM 12:20
Космос
Робот «Федор» поработал дрелью на МКС
Робот «Федор», находящийся на Международной космической станции (МКС), поработал различными инструментами, в том числе дрелью.
Известия 11:19
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Происшествия
СК прекратил преследование студента ВШЭ Жукова по статье о беспорядках
Следственный комитет превратил уголовное преследование Егора Жукова по статье о массовых беспорядках (ст. 212 УК) после того, как ему предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в интернете.
РБК 12:52
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Политика
Оппозиция в Грузии начала штурм парламента
Московский Комсомолец 07:59
Культура
Выставка сокровищ Тутанхамона поставила рекорд посещаемости во Франции
Выставку сокровищ древнеегипетского фараона Тутанхамона в Париже посетило более 1,3 миллионов человек, сделав ее самой посещаемой выставкой в истории страны.
Культуромания 12:53
Политика
Законопроект о лишении депутатов Рады мандатов за прогулы направлен в КС Украины
Верховная рада направила проект закона, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, о возможности лишения депутатов мандатов за прогулы на экспертизу в конституционный суд страны.
Взгляд.ру 12:57
Происшествия
Тюменские врачи удалили у ребенка огромную опухоль с зубами внутри
Редкую и сложную операцию провели детские хирурги тюменской ОКБ №2: они удалили у десятилетней девочки опухоль с волосами и фрагментами зубов внутри.
Российская газета 02:26
Общество
Ураган «Дориан» ослабел до третьей категории
Приближающийся к побережью США ураган "Дориан" ослабел до третьей категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона.
ТАСС 02:32
Экономика
В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.
REGNUM вчера в 00:20
Экономика
«Сургутнефтегаз» за день подорожал на 10%
В понедельник, 2 сентября, одна из крупнейших нефтедобывающих компаний России – «Сургутнефтегаз» – подорожала на Московской бирже на 10,4% до 1,36 трлн руб.
Ведомости вчера в 17:05
Авто
Марка Ferrari представит в этом месяце два родстера
Глава Ferrari Луи Камильери недавно пообещал две мировые премьеры на сентябрь, но не сказал, о чём идёт речь.
Драйв 12:38
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Кино
Скончалась актриса Зинаида Славина
Советская и российская актриса театра и кино Зинаида Славина скончалась на 80-м году жизни.
РЕН ТВ 05:44
Культура
Александра Розенбаума прооперировали
Телеканал 360° вчера в 07:55
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 3 сентября.
RT на русском 00:58
Общество
Власти Ирана потребовали отменить брак 9-летней девочки
Иранские власти потребовали, чтобы исламский суд округа Бахмай провинции Бойер-Ахмад отменил брак между двадцативосьмилетним мужчиной и девятилетней девочкой.
Московский Комсомолец 09:51
Единоборства
Украинский чемпион по боксу Ломаченко высказал отношение к России
Украинский чемпион мира по боксу в легком весе Василий Ломаченко заявил, что у него много друзей в России и он не хочет разрывать с ними отношениями из-за «дележки» между руководствами стран.
Взгляд.ру 12:40
Здоровье
Отечественные арбузы и дыни не прошли проверку Роспотребнадзора
Доктор Питер 11:48
Авто
Hyundai представил новый хэтчбек Hyundai i10
Компания Hyundai официально рассекретила новое поколение своего маленького хэтчбека Hyundai i10.
Tvoe-avto.com 03:01
Происшествия
Несовершеннолетняя россиянка погибла в бассейне в турецкой Аланье
В турецкой Аланье в результате несчастного случая погибла девочка из России.
РБК 12:32
Политика
Следствие по MH17 хочет допросить задержанного командира ПВО ДНР
Совместная следственная группа намерена допросить по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 бывшего командира ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в городе Снежное Владимира Цемаха, который был арестован украинскими властями по подозрению в причастности к трагедии, сообщает AP.
Коммерсантъ 09:44
Происшествия
Два самолета столкнулись в Шереметьево
Известия 09:41
Происшествия
В Ставропольском крае разбился Су-25
REGNUM 08:03
Армия и оружие
RT побывал на эвакуированной после обстрела израильской военной базе
Корреспондент RT Далия Намари побывала на израильской пограничной военной базе Авивим, которая была эвакуирована после обстрела противотанковыми ракетами с ливанской стороны.
RT на русском 05:47
Здоровье
Медики рассказали, какие продукты надо есть осенью, чтобы не заболеть
Ореанда-Новости 11:14
Наука
Люди изменили анатомию мозга собак
Вести.Наука 08:35