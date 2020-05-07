В прошлом году апрельские цены выросли относительно мартовских на 0,3%, а с начала года они так же увеличились на 2,1%. Максимальный рост цен отмечен на продовольственные товары - 1,7% по сравнению с мартом.

Росстат: Потребительские цены в апреле выросли в России на 0,8%

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