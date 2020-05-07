Экономика

Российская газетаРоссийская газетаРосстат: Потребительские цены в апреле выросли в России на 0,8%

В прошлом году апрельские цены выросли относительно мартовских на 0,3%, а с начала года они так же увеличились на 2,1%. Максимальный рост цен отмечен на продовольственные товары - 1,7% по сравнению с мартом.
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Инфляция в России в апреле составила 0,8%

ТАССвчера в 13:07

Годовая инфляция в России ускорилась до 3,1%

Коммерсантъвчера в 14:46

Росстат объявил об ускорении годовой инфляции в апреле до 3,1%

РБКвчера в 14:06

Годовая инфляция в России ускорилась до 3,1%

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В апреле рост цен ускорился

Ведомостивчера в 13:10

Годовая инфляция в России продолжит ускоряться, но уже не такими высокими темпами

ПРАЙМ03:52

Инфляция в апреле ускорилась до 0,8%

Финмаркетвчера в 13:36
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Происшествия

СК показал видео задержания бизнесмена Быкова

РБК вчера в 03:51
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Происшествия

После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей

Российская газета 04:33
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Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
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ЖКХ

Где в Воронеже отключат горячую воду в мае

Мэрия Воронежа и ПАО «Квадра» опубликовали майский график отключения горячего водоснабжения многоквартирных домов (МКД).
Обозреватель Врн 05:54
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США выведут часть сил, включая ЗРК Patriot, из Саудовской Аравии

ИА Красная Весна вчера в 14:35
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Здоровье

16 новых случаев коронавируса подтверждено в Тверской области

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 16 новых случаев коронавирусной инфекции.
ГТРК Тверь вчера в 03:45
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Здоровье

Травников: благодаря волонтёрам-медикам работают предприятия и стройки

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 8 мая, встретился с будущими медиками в аэропорту «Толмачёво» им. А.И. Покрышкина и поблагодарил их за работу «на передовой».
REGNUM 05:48
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Общество

Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
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Экономика

Назван самый обедневший человек мира

Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос в 2020 году заработал 24 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 09:49
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Культура

Песню «День Победы» споют на разных языках

Сервис с караоке запустят на портале «Диктант Победы» и на сайте.
Globalcity.info вчера в 01:00
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Общество

Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь

Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM 06:35
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Политика

Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата из Киева, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:22
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Политика

Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru 04:09
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Общество

Сергей Собянин подписал постановление о доплатах медработникам

В Москве коронавирус подтверждён у 92 тысяч человек, скончались 905 пациентов, выздоровели почти 10 тысяч.
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Политика

США опубликовали материалы расследования вмешательства России в выборы

Комитет Палаты представителей Конгресса США по разведке опубликовал новые материалы по расследованию вмешательства России в президентские выборы 2016 года.
Коммерсантъ вчера в 20:33
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Политика

В парламенте Армении произошла массовая драка

РИА Новости 03:24
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Политика

Путин отметил умение россиян не жалеть себя

Путин отметил, что любовь к Родине — это отличительная черта и основа жизни россиян, которая передается из поколения в поколение.
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Происшествия

В Тюменской области рухнул надземный пешеходный переход

Напомним, 17 мая прошлого года произошло схожее ЧП: тогда надземный переход снес автокран, который по заказу перевозил вагон-бытовку из села Каскара Тюменского района в Тюмень.
Накануне.Ru 06:26
Авто

Представлен обновленный Nissan Kicks с мотором от Renault Arkana

В Индии представили обновлённый компактный кроссовер Nissan Kicks для местного рынка. Модель получила новый мотор и впервые - вариатор.
За рулем Кубань 05:55
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Общество

Россиян научили правильно обрабатывать продукты от коронавируса

Продукты, приобретенные в супермаркетах или на рынках, для профилактики коронавируса лучше всего обрабатывать дезинфицирующими средствами, в составе которых есть спирт.
Lenta.ru вчера в 22:07
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Общество

Названа причина приостановки торгов на Московской бирже

Торги на фондовом рынке Московской биржи приостанавливались из-за ошибки в работе серверов, сообщается на сайте.
RT на русском 06:23
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Общество

Дуров назвал причины для отказа от переезда в США

Известия 03:20
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Общество

SCMP: Китай может продать часть госдолга США

Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
Газета.Ru вчера в 22:39
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Футбол

«Барселона» возобновила тренировки

Игроки приехали на нее в экипировке, чтобы не пользоваться раздевалками.📍 Ciutat Esportiva Joan Gamper💪 Back to work! pic.twitter.com/P9kVSzhEFr— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 8, 2020Напомним, что все футболисты "Барселоны" сдали отрицательные тесты на коронавирус.
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Общество

Курортный сезон в Крыму может не состояться

Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил о том, что курортный сезон может не состояться.
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Шоу-бизнес

Лолита рассказала, что не жалеет ни об одном из своих романов

Известная певица в своем интервью Екатерине Андреевой поделилась тем, что она не жалеет о прожитой жизни.
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Футбол

В «Локомотиве» ещё не приняли решение по поводу смены главного тренера

Московский "Локомотив" ещё не принял решения по поводу увольнения Юрия Сёмина.
Sport.ru 05:27
Общество

В Подмосковье продлили режим ограничений

Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
RT на русском вчера в 16:42
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Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
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Музыка

Little Big выпустили новую песню. Про гипнотанцора

Группа Little Big аккурат в пятницу 8 мая, накануне Дня Победы выпустила новый трек.
Комсомольская правда 04:47
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