Экономика
Российская газетаРосстат: Потребительские цены в апреле выросли в России на 0,8%
В прошлом году апрельские цены выросли относительно мартовских на 0,3%, а с начала года они так же увеличились на 2,1%. Максимальный рост цен отмечен на продовольственные товары - 1,7% по сравнению с мартом.
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Происшествия
СК показал видео задержания бизнесмена Быкова
РБК вчера в 03:51
Происшествия
После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей
Российская газета 04:33
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
ЖКХ
Где в Воронеже отключат горячую воду в мае
Мэрия Воронежа и ПАО «Квадра» опубликовали майский график отключения горячего водоснабжения многоквартирных домов (МКД).
Обозреватель Врн 05:54
Армия и оружие
США выведут часть сил, включая ЗРК Patriot, из Саудовской Аравии
ИА Красная Весна вчера в 14:35
Здоровье
16 новых случаев коронавируса подтверждено в Тверской области
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 16 новых случаев коронавирусной инфекции.
ГТРК Тверь вчера в 03:45
Здоровье
Травников: благодаря волонтёрам-медикам работают предприятия и стройки
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 8 мая, встретился с будущими медиками в аэропорту «Толмачёво» им. А.И. Покрышкина и поблагодарил их за работу «на передовой».
REGNUM 05:48
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
Экономика
Назван самый обедневший человек мира
Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос в 2020 году заработал 24 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 09:49
Культура
Песню «День Победы» споют на разных языках
Сервис с караоке запустят на портале «Диктант Победы» и на сайте.
Globalcity.info вчера в 01:00
Общество
Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь
Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM 06:35
Политика
Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата из Киева, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:22
Политика
Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru 04:09
Общество
Сергей Собянин подписал постановление о доплатах медработникам
В Москве коронавирус подтверждён у 92 тысяч человек, скончались 905 пациентов, выздоровели почти 10 тысяч.
Говорит Москва 03:29
Политика
США опубликовали материалы расследования вмешательства России в выборы
Комитет Палаты представителей Конгресса США по разведке опубликовал новые материалы по расследованию вмешательства России в президентские выборы 2016 года.
Коммерсантъ вчера в 20:33
Политика
В парламенте Армении произошла массовая драка
РИА Новости 03:24
Политика
Путин отметил умение россиян не жалеть себя
Путин отметил, что любовь к Родине — это отличительная черта и основа жизни россиян, которая передается из поколения в поколение.
Известия 04:39
Происшествия
В Тюменской области рухнул надземный пешеходный переход
Напомним, 17 мая прошлого года произошло схожее ЧП: тогда надземный переход снес автокран, который по заказу перевозил вагон-бытовку из села Каскара Тюменского района в Тюмень.
Накануне.Ru 06:26
Авто
Представлен обновленный Nissan Kicks с мотором от Renault Arkana
В Индии представили обновлённый компактный кроссовер Nissan Kicks для местного рынка. Модель получила новый мотор и впервые - вариатор.
За рулем Кубань 05:55
Общество
Россиян научили правильно обрабатывать продукты от коронавируса
Продукты, приобретенные в супермаркетах или на рынках, для профилактики коронавируса лучше всего обрабатывать дезинфицирующими средствами, в составе которых есть спирт.
Lenta.ru вчера в 22:07
Общество
Названа причина приостановки торгов на Московской бирже
Торги на фондовом рынке Московской биржи приостанавливались из-за ошибки в работе серверов, сообщается на сайте.
RT на русском 06:23
Общество
SCMP: Китай может продать часть госдолга США
Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
Газета.Ru вчера в 22:39
Футбол
«Барселона» возобновила тренировки
Игроки приехали на нее в экипировке, чтобы не пользоваться раздевалками.📍 Ciutat Esportiva Joan Gamper💪 Back to work! pic.twitter.com/P9kVSzhEFr— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 8, 2020Напомним, что все футболисты "Барселоны" сдали отрицательные тесты на коронавирус.
Soccer.ru 06:41
Общество
Курортный сезон в Крыму может не состояться
Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил о том, что курортный сезон может не состояться.
Деловое.ТВ вчера в 06:47
Шоу-бизнес
Лолита рассказала, что не жалеет ни об одном из своих романов
Известная певица в своем интервью Екатерине Андреевой поделилась тем, что она не жалеет о прожитой жизни.
Татарстан Сегодня 06:29
Футбол
В «Локомотиве» ещё не приняли решение по поводу смены главного тренера
Московский "Локомотив" ещё не принял решения по поводу увольнения Юрия Сёмина.
Sport.ru 05:27
Общество
В Подмосковье продлили режим ограничений
Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
RT на русском вчера в 16:42
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
Музыка
Little Big выпустили новую песню. Про гипнотанцора
Группа Little Big аккурат в пятницу 8 мая, накануне Дня Победы выпустила новый трек.
Комсомольская правда 04:47