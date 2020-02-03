с чего всё началось

Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%, сообщил Росстат. Это соответствует официальному прогнозу Минэкономразвития.

Росстат: ВВП России в 2019 году вырос на 1,3%

Происшествия Генпрокуратура переадресовала жалобу Голунова Генпрокуратура РФ не стала извиняться перед журналистом Иваном Голуновым за незаконное уголовное преследование и переадресовала этот вопрос в нижестоящую инстанцию, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Сергей Бадамшин.

Политика Зеленский рассчитывает на содействие Турции в освобождении заключенных в РФ украинцев "Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политических заключенных - граждан Украины, в том числе и крымских татар, которые незаконно удерживаются в Крыму и РФ", - сказал Зеленский.

Общество МИД Германии прокомментировал отказ в посадке самолета в Москве В субботу борт бундесвера с эвакуируемыми из китайского Уханя, эпицентра вспышки нового коронавируса, гражданами Германии должен был сделать промежуточную посадку в Москве для смены экипажа, однако, как стало известно впоследствии, окончательного разрешения на поставку бундесвер не получил и самолет оправился в Хельсинки.

Хоккей «Сибирь» по буллитам обыграла «Автомобилист» «Автомобилист» с 70 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Сибирь» — пятое с 65 очками.

Политика Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».

Шоу-бизнес Валерия разделась и показала фигуру из-за хейтеров Певица Валерия опубликовала в Instagram видео, на котором предстала «в полуодетом виде», в качестве опровержения слов некоей «злобствующей мадам» из комментариев к предыдущему посту.

Шоу-бизнес Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.

Общество Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17 Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.