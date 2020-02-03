с чего всё началось

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представила первую оценку ВВП за 2019 год. Так, объем ВВП составил 109361,5 млрд рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2018 года составил 101,3%, индекс-дефлятор ВВП за прошлый год по отношению к ценам 2018-го составил 103,4%.

Росстат представил первую оценку ВВП за 2019 год

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