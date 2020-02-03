Экономика

Вести.RuВести.RuРосстат: ВВП России в 2019 году вырос на 1,3%

Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%, сообщил Росстат. Это соответствует официальному прогнозу Минэкономразвития.
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с чего всё началось
Росстат зафиксировал сокращение сектора операций с недвижимостью — на 0,6% в реальном выражении в 2019 году, следует
 из данных о производстве ВВП за минувший год.
РБК10:55

Подробнее о событии

Недвижимость впервые с 2009 года внесла отрицательный вклад в рост ВВП

РБК10:55

Рост совершил плановую посадку

Российская газета10:54

Росстат опубликовал первую оценку роста экономики в 2019 году

Ведомости08:08

Рост ВВП РФ в 2019 году замедлился до 1,3%

Интерфакс08:13

Росстат представил первую оценку ВВП за 2019 год

Известия08:08

Росстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%

REGNUM08:18

Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%

ТАСС08:03
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Смартфоны Blackberry снимут с продажи

Компания TCL Communication приняла решение о прекращении производства смартфонов под маркой Blackberry.
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Происшествия

Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде

"Боинг" авиакомпании Air Canada, совершавший рейс AC837 из столицы Испании в Торонто, благополучно приземлился в аэропорту Мадрида после обнаружения технической неисправности и выработки топлива, сообщает издание The Local.
Интерфакс 13:45
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Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
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Армия и оружие

Минобороны объяснило попадание турецких военных под обстрел в Сирии

Подразделения турецких войск передвигались по территории зоны деэскалации Идлиб в Сирии без уведомления российской стороны, поэтому попали под обстрел сирийской армии, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, поступившем в РБК.
РБК 06:02
Политика

Эрдоган в Киеве поприветствовал почетный караул фразой «Слава Украине»

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной церемонии встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским на площади возле Мариинского дворца поздоровался с почетным караулом словами "Слава Украине"», — передает УНИАН.
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Сообщается, что ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" российской авиабазы воздушная цель на удалении от авиабазы уничтожена.
РИА Новости 12:43
Политика

Тимошенко заявила, что Украина летит в пропасть

"По всем экономическим показателям страна просто летит в пропасть, вы должны это честно признать", — заявила Тимошенко.
РИА Новости 08:49
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Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

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Белоруссия начала ремонт нефтепровода «Дружба»

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КХЛ. СКА впервые в сезоне обыграл «Спартак»

В Москве завершилась четвертая в нынешнем сезоне встреча между столичным "Спартаком" и санкт-петербургским СКА.
Вести.Ru 13:43
Армия и оружие

Экстренное заявление Армии ДНР

В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Народной милиции ДНР.
Rusvesna.su 13:20
Экономика

Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
BFM.ru 06:21
Шоу-бизнес

Григорий Лепс в Париже перенес операцию на голосовых связках

Отечественный исполнитель Григорий Лепс перенес операцию на голосовых связках.
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«Встреча старых знакомых». Аршавин опубликовал фото с Венгером

«Встреча старых знакомых!» — написал Аршавин. Фото можно посмотреть на странице Андрея Аршавина в «Инстаграме».
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Богатейшие россияне за месяц потеряли почти восемь миллиардов долларов

По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), в январе российские миллиардеры потеряли 7,77 миллиардов долларов.
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Шоу-бизнес

Мать Тимати объяснила, почему «не считает Решетову членом семьи»

Мать рэпера Тимоти ответила на подозрения поклонников о том, что она недовольна новой пассией сына Анастасией Решетовой.
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Врач предупредила о последствиях нехватки витамина D

Витамин D вырабатывается под воздействием солнца.
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Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца

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Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта

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Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочку

Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
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Общество

Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, сообщила ТАСС адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $55 за баррель

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Зарплата Кокорина в «Зените» приравнена к МРОТ

На момент заключения договора с петербургским клубом, МРОТ в России составлял чуть более 11 тысяч рублей.
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В России нашли новые автомобили за 349 тысяч рублей

RuNews24.ru 13:28
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Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани

Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.
РБК вчера в 23:01
Шоу-бизнес

Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии

Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
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Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
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Kia объявила российские цены на кроссовер Seltos

Новый компактный кроссовер Kia Seltos появится в салонах официальных российских дилеров 2 марта.
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Вильфанд предсказал невероятный погодный поворот в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что днем 7 февраля в столичном регионе ожидается до -12°С, а последующей ночью до -17°С, передает "Интерфакс".
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