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Росстат: бензин в России за июль подорожал на 0,7%, с начала года на 5,2%

Средняя цена бензина в России в июле выросла на 0,7% по сравнению с июнем.
Агентство нефтегазовой информации
В годовом выражении розничные цены на бензин в РФ в июле выросли на 5,84%.
ПРАЙМ
Дизельное топливо подорожало за июль также на 0,7% в месячном выражении, а газомоторное топливо - сразу на 4,1%.
Агентство нефтегазовой информации
На фоне роста цен Минэнерго обратилось в правительство с предложением запустить ввод ограничений на экспорт бензина из России.
Коммерсантъ

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Бензин в России стал на 5% дороже с начала года

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