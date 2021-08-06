Израильская актриса и модель Галь Гадот, наиболее известная по роли «Чудо-женщины» из серии DC Comics, поздравила соотечественницу Линой Ашрам с победой в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
Некоторое время назад польская студия Bloober Team объявила, что выпустит свой психологический хоррор The Medium на консоли PlayStation 5. А теперь опубликовала специальный трейлер, в котором рассказала о главных особенностях версии.
Двигатели многоцелевого лабораторного модуля «Наука» включались в июле после стыковки с Международной космической станцией (МКС) из-за проблем с алгоритмами системы управления, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».