«Чудо-женщина» поздравила гимнастку Линой Ашрам с победой на ОИ-2020

Израильская актриса и модель Галь Гадот, наиболее известная по роли «Чудо-женщины» из серии DC Comics, поздравила соотечественницу Линой Ашрам с победой в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх — 2020 в Токио.