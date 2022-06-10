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Росстат: более 20 миллионов граждан России живут за чертой бедности

Денежные доходы ниже установленной правительством России границы бедности в I квартале 2022 году имели 20,9 миллиона человек, или 14,3% населения страны.
REGNUM
Базовая граница бедности, по расчетам Росстата, в первом квартале составила 12 916 рублей для всего населения.
Парламентская газета
Как отмечают в Росстате, главной причиной роста показателя стало ускорение инфляции в I квартале 2022 года до 11,54% в годовом выражении, что превысило рост среднедушевых номинальных денежных доходов.
REGNUM
Отмечается, что реальные располагаемые доходы россиян сократились на 1,2% в годовом выражении.
АБН

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