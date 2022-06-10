Будьте в Плюсе

Росстат: более 20 миллионов граждан России живут за чертой бедности

Денежные доходы ниже установленной правительством России границы бедности в I квартале 2022 году имели 20,9 миллиона человек, или 14,3% населения страны.
REGNUM
По новым данным, по итогам III квартала число россиян, живущих за чертой бедности, составило 16 млн человек (11% населения), что на 2,8 млн человек меньше, чем по итогам II квартала.
Ведомости
Как отмечают в Росстате, главной причиной роста показателя стало ускорение инфляции в I квартале 2022 года до 11,54% в годовом выражении, что превысило рост среднедушевых номинальных денежных доходов.
REGNUM
Реальные денежные доходы сократились по сравнению с I кварталом 2021 года на 1%, а реальные располагаемые денежные доходы — на 1,2%, — говорится
 в сообщении.
News.ru

Подробнее о событии

Росстат: более 20 миллионов граждан России живут за чертой бедности
REGNUM10 июня в 13:13
Уровень бедности в РФ в 1-м квартале составил 14,3% - Росстат
Финмаркетвчера в 03:26
Число россиян за чертой бедности превысило 20 миллионов человек
Капитал странывчера в 02:26
Количество бедняков в России достигло почти 21 миллиона человек
Московский Комсомолец07:02
Росстат сообщил о росте числа россиян, находящихся за чертой бедности
Парламентская газета10 июня в 12:54
Росстат: 14,3% россиян живут ниже границы бедности
Smotrim.ru10 июня в 12:41
Росстат представил данные о численности россиян с доходами ниже границы бедности
ПРАЙМ10 июня в 12:20

Интересное

Москалькова заявила, что матери украинских военнопленных просят не возвращать их на родину

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
РИА Новости11:05

Прокаев проинформировал, откуда у армии ВС из Украины все еще берутся самолеты

Военный эксперт Андрей Прокаев рассказал о том, где Украина берет военные самолеты.
Shraibikus News04:09

Уничтожен последний мост между Северодонецком и Лисичанском

Стало известно о том, что последний мост, который соединял Северодонецк и Лисичанск, был уничтожен.
Центральная Служба Новостей10:17

Начальник управления Генштаба Украины устроил стрельбу в спальном районе Киева

Начальник одного из управлений Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) отстранен от исполнения обязанностей после инцидента со стрельбой во дворе спального района Киева.
ТАСС05:02

Daily Express: Запад не сможет игнорировать интересы России из-за ее экономической роли

Западу нельзя приуменьшать экономическую силу, которой обладает Россия, пишет DailyExpress.
РИА Новости09:30

В процессорах Apple M1 обнаружена уязвимость, которую невозможно закрыть программно

Учёные Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта (CSAIL) при Массачусетском технологическом институте доложили о создании методики кибератаки PACMAN, в основе которой лежит аппаратная уязвимость процессоров серии Apple M1.
3DNewsвчера в 07:53

Флагманский ресторан обновленного McDonald’s «Вкусно и точка» открылся в Москве

В Москве на Пушкинской площади под возглас «поехали!» открылся ресторан «Вкусно и точка», ставший российским преемником «Макдоналдса», передает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru05:24

Генерал-полковник Лапин раскрыл тайный смысл символа «О» для российской армии

Генерал-полковник Александр Лапин, командующий известной группировкой «О», на вручении наград раскрыл тайный смысл еще одного символа российской армии.
Lenta.ru10:07

Два человека пострадали при взрыве около здания ГУ МВД в Мелитополе

Взрывное устройство сработало около здания ГУ МВД в Мелитополе, пострадали два человека, сообщил в воскресенье в своем Telegram-канале замначальника ГУ МВД Алексей Селиванов.
ТАСС11:10

Политолог Суздальцев: Война против России обойдется Польше слишком дорого

Варшава укрепляет боеспособность своих ВС и готовится к гипотетической войне с Россией, однако она понимает, что вооруженное столкновение обойдется ей очень дорого.
Discover2411:19