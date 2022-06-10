REGNUMРосстат: более 20 миллионов граждан России живут за чертой бедностиДенежные доходы ниже установленной правительством России границы бедности в I квартале 2022 году имели 20,9 миллиона человек, или 14,3% населения страны.REGNUMПо новым данным, по итогам III квартала число россиян, живущих за чертой бедности, составило 16 млн человек (11% населения), что на 2,8 млн человек меньше, чем по итогам II квартала.ВедомостиКак отмечают в Росстате, главной причиной роста показателя стало ускорение инфляции в I квартале 2022 года до 11,54% в годовом выражении, что превысило рост среднедушевых номинальных денежных доходов.REGNUMРеальные денежные доходы сократились по сравнению с I кварталом 2021 года на 1%, а реальные располагаемые денежные доходы — на 1,2%, — говорится в сообщении.News.ruЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMКапитал страныOm1.ruInfinicaПрофильPetrogradСибдепоOrengrad.ruАБНБийский рабочий62ИНФОПатрульный ПетербургаПодробнее о событииРосстат: более 20 миллионов граждан России живут за чертой бедностиREGNUM10 июня в 13:13Уровень бедности в РФ в 1-м квартале составил 14,3% - РосстатФинмаркетвчера в 03:26Число россиян за чертой бедности превысило 20 миллионов человекКапитал странывчера в 02:26Количество бедняков в России достигло почти 21 миллиона человекМосковский Комсомолец07:02Росстат сообщил о росте числа россиян, находящихся за чертой бедностиПарламентская газета10 июня в 12:54Росстат: 14,3% россиян живут ниже границы бедностиSmotrim.ru10 июня в 12:41Росстат представил данные о численности россиян с доходами ниже границы бедностиПРАЙМ10 июня в 12:20Показать ещёОценить1,1KПоделиться