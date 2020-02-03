с чего всё началось

Росстат обнародовал первую оценку роста ВВП за прошлый год — на 1,3% (как и прогнозировало министерство экономического развития, но чуть меньше его январской предварительной оценки в 1,4%), пишут «Ведомости».

Росстат дал первую оценку роста ВВП в 2019 году

Политика Эрдоган обсудил с Путиным обстрел турецких солдат в Сирии По его данным, Эрдоган отметил, что обстрел турецких солдат в Сирии подрывает совместные усилия по установлению мира в этой ближневосточной республике.

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Футбол «Ливерпуль» сыграет с «Шрусбери» самым молодым составом в истории Состав стал самым молодым в истории клуба, а полузащитник Кертис Джонс станет самым молодым капитаном в истории клуба, пять дней назад ему исполнилось 19 лет.

Здоровье Во Вьетнаме и Саудовской Аравии зафиксировали вспышки птичьего гриппа В Саудовской Аравии и Вьетнаме зафиксировали вспышки высокопатогенного птичьего гриппа, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE) со ссылкой на власти двух стран.

Политика Кремль ответил на заявление Эрдогана о Крыме Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что у президента Турции Тайипа Эрдогана есть действующее приглашение от главы России Владимира Путина посетить Крым для личного изучения ситуации с правами крымских татар.

Происшествия ЕСПЧ присудил 50 россиянам компенсации за незаконные обыски и пытки Европейский суд по правам человека присудил 50 россиянам компенсации более миллиона евро за незаконные обыски и пытки со стороны силовиков, сообщается на сайте организации.

Происшествия Россиянка погибла в результате схода лавины в Грузии Россиянка оказалась погибшим пассажиром легкового автомобиля, который 4 февраля упал в овраг в результате схода лавины на дороге Гудаури-Коби, ведущей к границе с РФ.

Авто Вездеход Troller TX4 разжился автоматической трансмиссией Бразильский субкомпактный рамный внедорожник Troller T4 получил дальнейшее развитие в версии Troller TX4.