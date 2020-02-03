Экономика
Давыдов.ИндексРосстат дал первую оценку роста ВВП в 2019 году
Росстат обнародовал первую оценку роста ВВП за прошлый год — на 1,3% (как и прогнозировало министерство экономического развития, но чуть меньше его январской предварительной оценки в 1,4%), пишут «Ведомости».
Читать в источнике
Оценить214
с чего всё началось
Согласно первой оценке Росстата (всего их будет пять), в 2019 году экономика выросла на 1,3% после роста на 2,5% в 2018-м и на 1,8% в 2017 году (третья оценка по 2018-му и пятая по 2017 году увеличены по сравнению с предыдущими на 0,2 процентного пункта (п. п.)). Изменения в структуре роста ВВП в 2018 году — значительные.Коммерсантъвчера в 14:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 14:58, Ашберн
Политика
Помпео заявил, что Украина потеряла Крым, сообщили СМИ
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
Политика
Эрдоган обсудил с Путиным обстрел турецких солдат в Сирии
По его данным, Эрдоган отметил, что обстрел турецких солдат в Сирии подрывает совместные усилия по установлению мира в этой ближневосточной республике.
Политика
Лукашенко упрекнул Россию в обмане с ценами на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул Россию в невыполнении договоренностей.
Биатлон
CAS рассмотрит дела Вилухиной, Романовой и Зайцевой 2-3 марта
Спортивный арбитражный суд (CAS) 2-3 марта рассмотрит дела российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, в отношении которых Международный олимпийский комитет (МОК) принял санкции по итогам Олимпиады-2014 в Сочи, сообщается на официальном сайте CAS.
Футбол
«Ливерпуль» сыграет с «Шрусбери» самым молодым составом в истории
Состав стал самым молодым в истории клуба, а полузащитник Кертис Джонс станет самым молодым капитаном в истории клуба, пять дней назад ему исполнилось 19 лет.
Общество
Google впервые рассказала о зарабатываемых на YouTube миллиардах
Компания Google впервые раскрыла информацию о том, сколько зарабатывает на рекламе в видеохостинге YouTube.
Здоровье
Во Вьетнаме и Саудовской Аравии зафиксировали вспышки птичьего гриппа
В Саудовской Аравии и Вьетнаме зафиксировали вспышки высокопатогенного птичьего гриппа, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE) со ссылкой на власти двух стран.
Наука
Американские врачи рекомендовали сократить употребление мяса
Шоу-бизнес
Григорий Лепс перенес операцию во Франции
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочку
Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
Политика
Кремль ответил на заявление Эрдогана о Крыме
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что у президента Турции Тайипа Эрдогана есть действующее приглашение от главы России Владимира Путина посетить Крым для личного изучения ситуации с правами крымских татар.
Политика
Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ.
Футбол
«РБ Лейпциг» вылетел из Кубка Германии, проиграв «Айнтрахту»
Матч 1/8 финала Кубка Германии Айнтрахт РБ Лейпциг завершился со счетом 3:1.
Политика
ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией
Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Происшествия
ЕСПЧ присудил 50 россиянам компенсации за незаконные обыски и пытки
Европейский суд по правам человека присудил 50 россиянам компенсации более миллиона евро за незаконные обыски и пытки со стороны силовиков, сообщается на сайте организации.
Культура
Поклонников разочаровала реклама с «худым и лысым» Джейсоном Момоа
Поклонников актера Джейсона Момоа разочаровала новая реклама с его участием.
Политика
Уволенный Путиным глава Чувашии не выходит на связь
Уволенный Владимиром Путиным глава Чувашии Михаил Игнатьев не выходит на связь.
Происшествия
Россиянка погибла в результате схода лавины в Грузии
Россиянка оказалась погибшим пассажиром легкового автомобиля, который 4 февраля упал в овраг в результате схода лавины на дороге Гудаури-Коби, ведущей к границе с РФ.
Общество
В Петербурге и Ленобласти предлагают уравнять социальные льготы
Социальные льготы для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области должны быть предложены единым пакетом.
Авто
Вездеход Troller TX4 разжился автоматической трансмиссией
Бразильский субкомпактный рамный внедорожник Troller T4 получил дальнейшее развитие в версии Troller TX4.
Экономика
Коронавирус может обнулить эффект от обещанных Путиным денег населению
Если вирус продолжит распространяться, то новые расходы могут стать лишь контрциклической поддержкой экономической активности, заключают аналитики Citi.
Экономика
Moody’s назвало коронавирус угрозой производителям алкоголя
Эпидемия коронавируса типа 2019-nCoV в Китае грозит ухудшить финансовые показатели крупнейших производителей алкоголя из Европы, предупреждают эксперты Moody's.
Футбол
Кавани может перейти в «Атлетико», если президент клуба извинится
Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани все еще может перейти в «Атлетико». Об этом рассказала мама футболиста.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.