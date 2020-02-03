Экономика

Давыдов.ИндексДавыдов.ИндексРосстат дал первую оценку роста ВВП в 2019 году

Росстат обнародовал первую оценку роста ВВП за прошлый год — на 1,3% (как и прогнозировало министерство экономического развития, но чуть меньше его январской предварительной оценки в 1,4%), пишут «Ведомости».
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В 2020 году экономический рост РФ должен ускориться до 2%

ПРАЙМ03:42

Росстат опубликовал первую оценку роста экономики в 2019 году

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ТАССвчера в 08:03

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Интерфаксвчера в 08:13

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Росстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%

REGNUMвчера в 08:18
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 19:55, Ашберн
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Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

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Ранее о важности сближения Парижа и Москвы заявил новый посол Франции в России Пьер Леви.
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Зеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома»

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В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
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Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля

В ночь на 5 февраля авиабилеты за рубеж подорожают почти на 3% из-за пересчета курса валют Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
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Платежи российского "Газпрома" за транзит газа сопоставимы с третью доходов государственного бюджета Украины, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
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Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
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