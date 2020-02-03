Экономика
Давыдов.ИндексРосстат дал первую оценку роста ВВП в 2019 году
Росстат обнародовал первую оценку роста ВВП за прошлый год — на 1,3% (как и прогнозировало министерство экономического развития, но чуть меньше его январской предварительной оценки в 1,4%), пишут «Ведомости».
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Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
Кино
Харрисон Форд снимется в пятом фильме про Индиану Джонса
Актер Харрисон Форд снимается в фильмах об Индиане Джонсе с 1981 года.
Культура
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Политика
Большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию страны – опрос
Большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию, которые предложил президент РФ Владимир Путин.
Политика
Teologia Polityczna (Польша): Ялтинская конференция изменила польскую географическую перспективу (Teologia Polityczna)
Существовавшая в Польше до 1989 года экономическая система была ориентирована прежде всего на взаимодействие с советской империей, а не обслуживала польские потребности, и таким образом она становилась фактором, который, несомненно, замедлил темпы нашего развития.
Космос
Программу исследования Венеры разработают в Роскосмосе
Роскосмос намерен разработать план исследования Венеры, который по своим масштабам будет сопоставим с лунной программой, рассказал ведущий инженер НПО им. С. А. Лавочкина Дмитрий Хмель.
Здоровье
Москвичи могут пройти бесплатную диагностику шести видов рака
В феврале жители Москвы смогут бесплатно пройти диагностику шести самых распространённых видов онкологических заболеваний.
Шоу-бизнес
66-летняя Проклова появилась перед зрителями в шортах и без макияжа
Кадр со съемочной площадки выложен в Сети. На снимке актриса без капли макияжа и в удобной одежде.
Политика
Посол Франции на Украине заявил о безрезультатности изоляции России
Ранее о важности сближения Парижа и Москвы заявил новый посол Франции в России Пьер Леви.
Политика
Зеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома»
Предложение использовать на реализацию инфраструктурных проектов $2,9 млрд, полученных «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража от «Газпрома», выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, 4 февраля передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президентскую пресс-службу.
Авто
«Группа ГАЗ» сертифицировала новый низкопольный автобус
Горьковское автопредприятие готовило производственные мощности для выпуска нового низкопольного автобуса «ГАЗель City» в период январского корпоративного отпуска.
Происшествия
В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила
В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Экономика
WSJ: владелец Нью-Йоркской биржи предложил купить eBay за $30 млрд
Компания Intercontinental Exchange (ICE, владеет Нью-Йоркской фондовой биржей), предложила приобрести одну из крупнейших мировых интернет-площадок eBay, оценив ее более чем в $30 млрд.
Общество
В Китае упала смертность от коронавируса
Напомним, еще 1 февраля в госкомитете по вопросам здравоохранения КНР говорили, что смертность составляет 2,5% - таким образом, показатель упал сразу на 0,4 п. п. Также наблюдается рост соотношения вылечившихся к умершим из-за коронавируса.
Происшествия
Военный суд арестовал боксера Кушиташвили на два месяца
Кино
«Холоп» стал самым кассовым фильмом десятилетия в России
Как сообщает ToDay News Ufa, «Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории. Сборы киноленты перевалили за 3 млрд. рублей.
Экономика
Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля
В ночь на 5 февраля авиабилеты за рубеж подорожают почти на 3% из-за пересчета курса валют Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Космос
Астрономы впервые обнаружили периодичность быстрого радиовсплеска
Астрономы обнаружили нестрогую периодичность у повторного быстрого радиовсплеска FRB 180916.J0158+65.
Энергетика
Транзит газа принес Украине треть доходов госбюджета
Платежи российского "Газпрома" за транзит газа сопоставимы с третью доходов государственного бюджета Украины, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
Общество
Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк
Ольга Голодец, которая в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк.
Шоу-бизнес
Светлана Зейналова рассталась с отцом второй дочери
Весной 2018 года Светлана родила от маркетолога Дмитрия дочь Веронику. Также в семье есть дочь Александра от первого брака телеведущей.
Культура
Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Little Big
Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в фильме «Властелин Колец», станцевал вместе с участниками петербургской рейв-группы Little Big танец Skibidi.
Армия и оружие
Эрдоган: Турция не хочет обострять отношения с Россией
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар ранее рассказал о нейтрализации 76 сирийских военных в Идлибе в ходе авиационного удара.
Гаджеты
Рекламный ролик с iPhone 9 впечатляет зрелищностью
В соцсети Weibo, а чуть позже и на YouTube появился видеоролик с демонстрацией iPhone 9 в цветах Jet Black, White и Red.
Армия и оружие
Военные Израиля зафиксировали пуск трех ракет из сектора Газа
Армия обороны Израиля зафиксировала запуск трех ракет из сектора Газа в сторону еврейского государства.
Финансы
Максимальная ставка по вкладам упала до 5,76% годовых
Средняя максимальная ставка по вкладам 10 крупнейших российских банков продолжила обновлять исторический минимум.
Политика
Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.