Экономика

Давыдов.ИндексДавыдов.ИндексРосстат дал первую оценку роста ВВП в 2019 году

Росстат обнародовал первую оценку роста ВВП за прошлый год — на 1,3% (как и прогнозировало министерство экономического развития, но чуть меньше его январской предварительной оценки в 1,4%), пишут «Ведомости».
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В 2020 году экономический рост РФ должен ускориться до 2%

ПРАЙМвчера в 03:42

Росстат опубликовал первую оценку роста экономики в 2019 году

Ведомости03 февраля в 15:58

Рост ВВП РФ в 2019 году замедлился до 1,3%

Интерфакс03 февраля в 08:13

Росстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%

REGNUM03 февраля в 08:18

Росстат опубликовал первую оценку роста экономики России в 2019 году

Российская газета03 февраля в 08:14

Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%

ТАСС03 февраля в 09:26

Росстат представил первую оценку ВВП за 2019 год

Известия03 февраля в 08:08
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Происшествия

В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу

В Липецкой области две восьмиклассницы жестоко избили шестиклассницу, их родителей привлекут за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
Известия вчера в 08:23
Шоу-бизнес

Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экспресс газета вчера в 00:40
Футбол

Тульский «Арсенал» подписал нападающего «Авангарда» Минаева

Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:05
Религия

«Новая церковь» Украины лишила Филарета полномочий члена «синода»

Пресс-служба "новой церкви" Украины сообщила о прекращении полномочий раскольника Филарета как члена "священного синода" неканонической структуры.
РИА Новости вчера в 14:49
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.
Газета.Ru вчера в 12:05
Происшествия

Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии

РБК вчера в 21:48
Общество

Зеленский нашел применение полученным от «Газпрома» деньгам

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил направить $2,9 млрд, которые "Нафтогаз" получил от "Газпрома" в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, на реализацию инфраструктурных проектов, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Зеленского.
Газета.Ru вчера в 16:52
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

"Вашингтон" обыграл "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РИА Новости вчера в 23:53
Политика

Власти Украины уличены в фальсификации переписи населения

Уточняется, что эксперты использовали в расчетах файл "Оценка имеющегося населения Украины" в Telegram-канале министра Дмитрия Дубилета, который провел данную перепись.
Газета.Ru вчера в 20:38
Кино

Стал известен состав персонажей киноверсии видеоигры Mortal Kombat

Кинокомпания Warner Bros. объявила список персонажей, которые появятся в новой экранизации видеоигры Mortal Kombat.
News.ru вчера в 07:12
Политика

СМИ узнали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 13:44
Политика

Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе

После выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе с ежегодным обращением "О положении страны" спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст его речи.
Российская газета вчера в 23:22
Шоу-бизнес

Валерия показала 81-летнюю маму после операции

Певица Валерия всегда трепетно относится к здоровью своей мамы. Сейчас Галине Николаевне Перфиловой 81 год.
Uznayvse.ru вчера в 14:52
Происшествия

Экс-полковника Захарченко поместили в штрафной изолятор за драку

Осужденного за взятку бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко поместили в штрафной изолятор колонии.
Известия вчера в 06:15
Общество

В Британии обнаружили более 40 скелетов со связанными руками

Строители нашли в Букингеме на юго-востоке Великобритании 42 скелета со связанными за спиной руками. Об этом сообщает портал Livescience.
РБК вчера в 22:51
Происшествия

Турнир по MMA в Нур-Султане завершился массовой дракой

Газета.Ru вчера в 10:44
Общество

Анна Попова: Эвакуируемые из Уханя граждане прошли карантин в Китае

"Сегодня несколькими бортами Министерства обороны РФ в Российскую Федерацию эвакуируются, выезжают люди из карантинной зоны в Китае, непосредственно из аэропорта в Ухане", - сообщила Анна Попова.
Российская газета вчера в 11:18
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
Культура

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru 03 февраля в 03:04
Армия и оружие

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
Известия вчера в 14:26
Происшествия

В Волгограде мужчина избил врача и медсестру перинатального центра

РИА34 вчера в 02:04
Политика

Уволенный Путиным глава Чувашии не выходит на связь

Уволенный Владимиром Путиным глава Чувашии Михаил Игнатьев не выходит на связь.
Pravda.Ru вчера в 10:12
Культура

Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены

Газета.Ru 03 февраля в 02:20
Происшествия

Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице

Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
ТАСС 03 февраля в 08:12
Общество

Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue

Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала россиянка Анастасия Ковтун.
РИА Новости вчера в 01:19
Футбол

«Тамбов» проведет оставшиеся домашние матчи сезона в Нижнем Новгороде

Sport24.ru вчера в 06:50
Футбол

«Ливерпуль» молодежным составом справился с «Шрусбери» в Кубке Англии

На стадионе "Энфилд" состоялась переигровка матча 1/16 финала Кубка Англии между "Ливерпулем" и "Шрусбери Таун".
Вести.Ru вчера в 17:36
Политика

ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией

Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Газета.Ru вчера в 13:18
Политика

Мария Захарова ответила на слова главы МИД Польши о победе над Россией

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович ранее сообщил о победе в историческом споре с Россией.
RuNews24.ru 03 февраля в 08:11
Политика

Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
РБК вчера в 11:51
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