Экономика
Давыдов.ИндексРосстат дал первую оценку роста ВВП в 2019 году
Росстат обнародовал первую оценку роста ВВП за прошлый год — на 1,3% (как и прогнозировало министерство экономического развития, но чуть меньше его январской предварительной оценки в 1,4%), пишут «Ведомости».
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с чего всё началось
Согласно первой оценке Росстата (всего их будет пять), в 2019 году экономика выросла на 1,3% после роста на 2,5% в 2018-м и на 1,8% в 2017 году (третья оценка по 2018-му и пятая по 2017 году увеличены по сравнению с предыдущими на 0,2 процентного пункта (п. п.)). Изменения в структуре роста ВВП в 2018 году — значительные.Коммерсантъвчера в 14:57
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