Экономика
Давыдов.ИндексРосстат дал первую оценку роста ВВП в 2019 году
Росстат обнародовал первую оценку роста ВВП за прошлый год — на 1,3% (как и прогнозировало министерство экономического развития, но чуть меньше его январской предварительной оценки в 1,4%), пишут «Ведомости».
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Экономика
Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.
Общество
Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней
В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Наука
Премии президента в области науки и инноваций вручили молодым ученым
Владимир Путин подписал указ о присуждении премий президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год.
Общество
Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк
Ольга Голодец, которая в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк.
Кино
Харрисон Форд снимется в пятом фильме про Индиану Джонса
Актер Харрисон Форд снимается в фильмах об Индиане Джонсе с 1981 года.
Транспорт
«Уральские авиалинии» в Китае не взяли на борт иностранцев
Группу граждан стран СНГ не пустили в понедельник на рейс U6764 авиакомпании «Уральские авиалинии», который вылетал в Екатеринбург из международного аэропорта Сиань-Сяньян в Китае (в 800 км от города Ухань).
Армия и оружие
Появилась версия о гибели спецназовцев ФСБ в Сирии из-за предательства
Сообщения о гибели российских спецназовцев появились накануне, 3 февраля.
Политика
Украина не смогла доказать ВТО ограничение Россией импорта вагонов
Украина не убедила Всемирную торговую организацию (ВТО), что Россия систематически ограничивала импорт украинской железнодорожной техники и оборудования.
Шоу-бизнес
Шоу Собчак появится на «Первом канале»
«Первый канал» сообщает, что шоу Собчак в скором времени появится в эфире. Это должно было произойти еще несколько месяцев назад.
Экономика
Таиландская компания заинтересована в развитии сахалинского аэропорта
Таиландская компания Empire Asia Group готова помогать развивать аэропорт в Сахалинской области, а также участвовать в других крупных проектах, сообщает пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.
Общество
Гаджеты в России подорожают из-за коронавируса
Закрытие производств в Китае из-за вспышки коронавируса приведет к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе в России.
Шоу-бизнес
Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой
Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой. Радостной новостью поделилась дочь 44-летней звезды Эва.
Армия и оружие
В Турции заявили о гибели четырех военных при обстреле в Идлибе
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Здоровье
Минздрав сообщил о трудностях с тестированием вакцины от коронавируса
Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля, об этом заявил замминистра здравоохранения Сергей Краевой.
Политика
В Кремле напомнили Эрдогану о приглашении в Крым
Президент Турции Реджеп Эрдоган может воспользоваться недавним приглашением посетить Крым и самостоятельно изучить положение крымских татар, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Политика
Зеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома»
Предложение использовать на реализацию инфраструктурных проектов $2,9 млрд, полученных «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража от «Газпрома», выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, 4 февраля передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президентскую пресс-службу.
Футбол
Григорян рассказал, что его поразило в новичке «Спартака» Соболеве
Армия и оружие
Военные Израиля зафиксировали пуск трех ракет из сектора Газа
Армия обороны Израиля зафиксировала запуск трех ракет из сектора Газа в сторону еврейского государства.
Авто
Toyota начала приём заказов на новый кроссовер Toyota Wildlander
Японский автомобильный гигант Toyota стартовал предварительные заказы на кроссовер Wildlander на китайском рынке.
Хоккей
Киселевич назначен капитаном сборной России на этап Евротура в Швеции
Ранее стало известно, что из-за травм сборной России не помогут Сергей Толчинский и Дмитрий Воронков.
Общество
В двух районах Приморья на границе с КНР ввели режим ЧС
Власти Хасанского и Октябрьского районов Приморского края, в которых начали работать изолированные пункты временного размещения для въезжающих в Россию граждан Китая, ввели на территории муниципалитетов режим чрезвычайной ситуации.
Технологии
Владелец Google представил сервис для распознавания «фотошопа»
Assembler был разработан компанией Jigsaw – одной из «дочек» холдинга Alphabet, которой принадлежит поисковая система Google.
Политика
Шойгу наградил члена ГКЧП Язова орденом «За заслуги перед Отечеством»
Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за «большой вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи».
Культура
Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале
«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
Гаджеты
В России планируют производить защищённые смартфоны
Защищенные смартфоны и планшеты будет выпускать Mobile Inform Group (MIG) совместно со структурами «Ростеха», который вложит в проект миллиард рублей.
Наука
Новый метод тестирования позволяет определить генетические отклонения плода в утробе матери по ДНК одиночной клетки
В статье, которая опубликована в The Journal of Molecular Diagnostics, описан новый метод неинвазивных пренатальных тестов (НПТ), которые позволяют обнаружить генетические аномалии у плода, не нанося вреда ни беременной, ни ее будущему ребенку.