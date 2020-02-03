Росстат обнародовал первую оценку роста ВВП за прошлый год — на 1,3% (как и прогнозировало министерство экономического развития, но чуть меньше его январской предварительной оценки в 1,4%), пишут «Ведомости».

Росстат дал первую оценку роста ВВП в 2019 году

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