Общество
Вести.RuРосстат: до конца сентября сократят около 50 тысяч россиян
Более 50 тысяч россиян могут потерять работу до конца сентября — из-за сокращения штата или ликвидации фирмы. Такой вывод делают "Известия" со ссылкой на данные Росстата. Причем, эти цифра не является шокирующей - ведь за аналогичный период с 2016 года она минимальна.
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с чего всё началось
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия». Планы компаний по увольнениям снизились, но совершенно отказаться от этой меры они пока не могут, замечают эксперты.Известиявчера в 17:01
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