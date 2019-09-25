Во II квартале работодатели сообщили о планах до конца сентября расстаться с 51,6 тыс. сотрудников, следует из данных Росстата. Наиболее масштабные сокращения запланированы в компаниях, занимающихся обрабатывающими производствами — 12,6 тыс. человек.

с чего всё началось

К концу сентября потерять работу могут почти 52 тысячи россиян. Такие сокращения прогнозируют в Росстате. Самые масштабные увольнения последуют в сфере обрабатывающей промышленности, гоусправлении и образовании.

Более 50 тыс. россиян попадут под сокращения

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