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REGNUM
REGNUM

Росстат: доля убыточных организаций в России выросла до 36%

Москва, 24 июля 2020, 19:15 — REGNUM Доля убыточных организаций в России в январе-мае 2020 года выросла на 3,8 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года года и составила 36%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Каждое третье российское предприятие убыточно

Доля убыточных организаций в России в январе – мае 2020 г. составила 36%. При этом прибыль российских предприятий упала более чем в 2 раза. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Ведомости01:00
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REGNUM

Росстат: доля убыточных организаций в России выросла до 36%

REGNUM24 июля в 12:15
Ведомости

Каждое третье российское предприятие убыточно

Ведомости01:00
Финмаркет

Железнодорожные грузоперевозки в РФ в мае снизились, но остались прибыльными

Финмаркет25 июля в 02:45
ИА Красная Весна

В России выросло количество убыточных предприятий

ИА Красная Весна24 июля в 12:20
URA.Ru

Каждая третья компания в России работает в убыток

URA.Ru02:54
ПРАЙМ

Доля убыточных организаций в России в январе-мае выросла до 36%

ПРАЙМ24 июля в 12:03
Будущее России. Национальные проекты

Росстат: доля убыточных организаций в РФ в январе - мае выросла до 36%

Будущее России. Национальные проекты24 июля в 12:02
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Прекратило работу генконсульство США в китайском Чэнду

По словам главы внешнеполитического ведомства КНР Ван И в эфире Центрального китайского телевидения, некоторые сотрудники генконсульства США в Чэнду ведут деятельность, несовместимую с должностью дипломатов.
МонаВиста03:48
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Вертонген и Ворм покинули «Тоттенхэм» в связи с истечением контрактов

Защитник Ян Вертонген и вратарь Мишел Ворм покинули футбольный клуб "Тоттенхэм" в связи с истечением сроков контрактов, сообщил в своем Instagram защитник лондонской команды Тоби Алдервейрелд.
РИА Новости04:21
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Контрактник ВС Армении погиб на границе с Азербайджаном

«27 июля в 01:10 в результате снайперского огня со стороны противника на одной из боевых позиций в северо-восточном направлении погиб военнослужащий-контрактник Ашот Микаелян»,— сообщили в Минобороны Армении.
Коммерсантъ04:29
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