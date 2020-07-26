Экономика
REGNUMРосстат: доля убыточных организаций в России выросла до 36%
Москва, 24 июля 2020, 19:15 — REGNUM Доля убыточных организаций в России в январе-мае 2020 года выросла на 3,8 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года года и составила 36%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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Железнодорожные грузоперевозки в РФ в мае снизились, но остались прибыльными
Финмаркет25 июля в 02:45
Росстат: доля убыточных организаций в РФ в январе - мае выросла до 36%
Будущее России. Национальные проекты24 июля в 12:02
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Армия и оружие
Украинским военным приказали прекратить огонь в Донбассе
«В соответствии с решением Трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 года, Командование Объединенных сил сообщает, что 26 июля 2020 года издан приказ Командующего Объединенных сил о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня»— говорится в заявлении.
Известия 02:52
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в Липецкой области
В Липецкой области сегодня, 27 июля, в 07:25 в дежурную службу поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Грязинский район, село Двуречки, ул. Маяковского, 34.
ГТРК Липецк 02:19
Общество
В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
Отмечается, что связанные с налогами преступления, как правило, квалифицируются по статьям 198-199.2 УК.
Lenta.ru вчера в 21:57
Экономика
Россия увеличила экспорт сахара в четыре раза
В сезоне с октября 2019 года по конец сентября 2020-го Россия поставит за рубеж почти 1,8 млн т сахара и выйдет на седьмое место по мировому экспорту, следует из презентации Международной организации по сахару с майским прогнозом мирового баланса сахара.
Коммерсантъ 01:48
Технологии
Гонка вакцин от коронавируса грозит миру серьезными проблемами
Как сообщает ToDay News Ufa, разработка вакцин от коронавируса внезапно из защиты здоровья превратилась в политическую гонку, среди крупнейших мировых держав.
ToDay News Ufa 02:15
Общество
На карты россиян придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
До конца лета часть россиян получит на банковские карты денежные компенсации, которые нацелены на поддержку населения в период пандемии.
The Penza Post 02:43
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины.
Российская газета вчера в 23:58
Общество
Вильфанд сообщил о наступлении в РФ самой жаркой пятидневки года
Последние пять дней июля климатически являются самым теплым периодом года для континентальной России, рассказал 27 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 18:57
Общество
В Петербурге возобновили работу ТЦ и рестораны
В Санкт-Петербурге с понедельника, 27 июля, возобновляют работу торговые центры, заведения общественного питания, туроператоры и детские сады, сообщается на сайте городского правительства.
Газета.Ru 01:59
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В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК вчера в 05:38
Гаджеты
Asus выпустила первый в мире смартфон со 160-герцевым дисплеем
Речь идет о модели Asus ROG Phone 3, которая стала первой в мире с такой частотой обновления дисплея.
Astera 02:12
Культура
Брянская мастерица получила диплом Международного конкурса
РИА Стрела 02:39
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 25 июля в 04:05
Общество
Дизайнер костюмов Дэвида Боуи умер в Японии
Телеканал 360° 02:16
Происшествия
В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви
РИА Новости вчера в 22:38
Кино
Universal ведет переговоры об отправке Тома Круза в космос
Piter.tv 24 июля в 08:16
Происшествия
В Новосибирске арестовали алтайского депутата по делу о даче взятки
Советский районный суд Новосибирска заключил под стражу на два месяца депутата Заксобрания Алтайского края Всеволода Кондратьева по делу о даче взятки в особо крупном размере, сообщается на сайте суда.
ТАСС 02:27
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Кино
Хидэо Кодзима вошёл в состав жюри Венецианского кинофестиваля
Организаторы 77-го Венецианского международного кинофестиваля выбрали в качестве одного из членов жюри геймдизайнера Хидэо Кодзиму.
CyberSport.ru вчера в 23:15
Игры
Новый ремастер для GTA 5 удивляет уровнем графики GTA 6
В Сети появилась информация о новом ремастере популярной игры Grand Theft Auto V, созданном энтузиастом.
Srnsk 24 июля в 20:05
Футбол
Крыховяк опубликовал фотографию с путешествия по Камчатке
Футболист московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк опубликовал фотографию с путешествия по Камчатке.
Газета.Ru вчера в 22:01
Здоровье
Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
РИА Новости вчера в 10:13
Общество
Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах
Мясников написал свое мнение в Telegram-канале, отметив, что уровень образования в стране «и так упал ниже критической отметки».
Evo-rus.com вчера в 04:02
Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поделилась редким снимком с Аллой Пугачевой
Отечественная исполнительница Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками редким снимком, где она позирует в компании Аллы Пугачевой.
Актуальные Новости 01:19
Общество
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Известия вчера в 20:23
Общество
Третий этап снятия ограничений по коронавирусу стартовал в Забайкалье
Во время планёрного совещания 27 июля главный санитарный врач Забайкалья Светлана Лапа сообщила о переходе региона на третий этап снятия ограничительных мероприятий по коронавирусу.
ZAB.RU вчера в 22:51
Политика
Кадыров ответил на обвинения США в нарушении прав человека в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя обвинения американских властей в нарушении прав человека, пошутил в эфире телеканала "Россия 1" о присвоении ему Нобелевской премии мира.
РИА Новости вчера в 15:45