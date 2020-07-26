Москва, 24 июля 2020, 19:15 — REGNUM Доля убыточных организаций в России в январе-мае 2020 года выросла на 3,8 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года года и составила 36%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Росстат: доля убыточных организаций в России выросла до 36%

Армия и оружие Украинским военным приказали прекратить огонь в Донбассе «В соответствии с решением Трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 года, Командование Объединенных сил сообщает, что 26 июля 2020 года издан приказ Командующего Объединенных сил о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня»— говорится в заявлении.

Происшествия Два человека погибли при пожаре в Липецкой области В Липецкой области сегодня, 27 июля, в 07:25 в дежурную службу поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Грязинский район, село Двуречки, ул. Маяковского, 34.

Экономика Россия увеличила экспорт сахара в четыре раза В сезоне с октября 2019 года по конец сентября 2020-го Россия поставит за рубеж почти 1,8 млн т сахара и выйдет на седьмое место по мировому экспорту, следует из презентации Международной организации по сахару с майским прогнозом мирового баланса сахара. 20

Технологии Гонка вакцин от коронавируса грозит миру серьезными проблемами Как сообщает ToDay News Ufa, разработка вакцин от коронавируса внезапно из защиты здоровья превратилась в политическую гонку, среди крупнейших мировых держав. 2

Общество За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины. 292

Общество Вильфанд сообщил о наступлении в РФ самой жаркой пятидневки года Последние пять дней июля климатически являются самым теплым периодом года для континентальной России, рассказал 27 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 2

Общество В Петербурге возобновили работу ТЦ и рестораны В Санкт-Петербурге с понедельника, 27 июля, возобновляют работу торговые центры, заведения общественного питания, туроператоры и детские сады, сообщается на сайте городского правительства. 141

Здоровье В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному. 547

Гаджеты Asus выпустила первый в мире смартфон со 160-герцевым дисплеем Речь идет о модели Asus ROG Phone 3, которая стала первой в мире с такой частотой обновления дисплея.

Единоборства Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru. 47

Происшествия В Новосибирске арестовали алтайского депутата по делу о даче взятки Советский районный суд Новосибирска заключил под стражу на два месяца депутата Заксобрания Алтайского края Всеволода Кондратьева по делу о даче взятки в особо крупном размере, сообщается на сайте суда.

Общество Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. 651

Футбол Крыховяк опубликовал фотографию с путешествия по Камчатке Футболист московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк опубликовал фотографию с путешествия по Камчатке.

Общество Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах Мясников написал свое мнение в Telegram-канале, отметив, что уровень образования в стране «и так упал ниже критической отметки». 342

Происшествия Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу. 102

Шоу-бизнес Кристина Орбакайте поделилась редким снимком с Аллой Пугачевой Отечественная исполнительница Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками редким снимком, где она позирует в компании Аллы Пугачевой.