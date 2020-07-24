Росстат: доля убыточных организаций в России выросла до 36%
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Москва, 24 июля 2020, 19:15 — REGNUM Доля убыточных организаций в России в январе-мае 2020 года выросла на 3,8 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года года и составила 36%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).В источнике
С чего всё началось
Каждое третье российское предприятие убыточно
Доля убыточных организаций в России в январе – мае 2020 г. составила 36%. При этом прибыль российских предприятий упала более чем в 2 раза. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Ведомости01:00
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Росстат: доля убыточных организаций в РФ в январе - мае выросла до 36%
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