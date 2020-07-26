Как объясняет член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов, нефтегазовые компании снизили прибыль из-за падения спроса на энергоносители и политических договоренностей в рамках ОПЕК+.

с чего всё началось

Москва, 24 июля 2020, 19:15 — REGNUM Доля убыточных организаций в России в январе-мае 2020 года выросла на 3,8 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года года и составила 36%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Росстат: доля убыточных организаций в России выросла до 36%

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