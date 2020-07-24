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REGNUM
REGNUM

Росстат: доля убыточных организаций в России выросла до 36%

Москва, 24 июля 2020, 19:15 — REGNUM Доля убыточных организаций в России в январе-мае 2020 года выросла на 3,8 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года года и составила 36%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Каждое третье российское предприятие убыточно

Доля убыточных организаций в России в январе – мае 2020 г. составила 36%. При этом прибыль российских предприятий упала более чем в 2 раза. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Ведомости01:00
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REGNUM

Росстат: доля убыточных организаций в России выросла до 36%

REGNUM24 июля в 12:15
Ведомости

Каждое третье российское предприятие убыточно

Ведомости01:00
Финмаркет

Железнодорожные грузоперевозки в РФ в мае снизились, но остались прибыльными

Финмаркет25 июля в 02:45
ИА Красная Весна

В России выросло количество убыточных предприятий

ИА Красная Весна24 июля в 12:20
URA.Ru

Каждая третья компания в России работает в убыток

URA.Ru02:54
ПРАЙМ

Доля убыточных организаций в России в январе-мае выросла до 36%

ПРАЙМ24 июля в 12:03
Будущее России. Национальные проекты

Росстат: доля убыточных организаций в РФ в январе - мае выросла до 36%

Будущее России. Национальные проекты24 июля в 12:02

Бывший начальник охраны Лукашенко приговорен к 12 годам тюрьмы

Суд признал виновным бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии, экс-главу службы безопасности президента Андрея Втюрина в получении взятки в $192 тыс. и приговорил его к 12 годам лишения свободы, пишет портал tut.by.
Бывший начальник охраны Лукашенко приговорен к 12 годам тюрьмы
Газета.Ru04:44
1

Россия увеличила экспорт сахара в четыре раза

В сезоне с октября 2019 года по конец сентября 2020-го Россия поставит за рубеж почти 1,8 млн т сахара и выйдет на седьмое место по мировому экспорту, следует из презентации Международной организации по сахару с майским прогнозом мирового баланса сахара.
Коммерсантъ01:48
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Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми

Председатель правительства уточнил, что этим категориям граждан после выхода на пенсию или из декретного отпуска зачастую необходимо пройти переобучение или повысить квалификацию, однако ранее региональные госслужбы занятости не могли самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии организаторам подобных курсов.
РИА Новости04:52
106

В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви

Полиция Забайкальского края проводит проверку после размещения в сети видео, на котором подросток прикурил сигарету от свечи в соборе Читы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
РИА Новости22:38
97

В ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян

Благодаря антикризисным мерам правительства, которые Институт ВЭБ.РФ оценивает суммарно в 3,4–3,5% ВВП, спад экономики в 2020 году будет меньше, чем если бы правительство ничего не делало: минус 4,5% против минус 6,3%. Стимул в 1,8 п.п. будет обеспечен в основном за счет поддержки доходов бизнеса и во вторую очередь — населения.
РБК22:33
11

Следователи проверяют причастность Фургала еще к двум преступлениям

Следственный комитет России проверяет причастность экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к еще одному убийству и покушению на предпринимателей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru03:41
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Бывший заместитель мэра Якутска приговорен к четырем годам тюрьмы

Якутск, 27 июля 2020, 09:16 — REGNUM Бывший заместитель мэра города Якутск Василий Гоголев, который причинил ущерб строительной фирме на сумму более 165 млн рублей, приговорен судом в четырем годам заключения в колонии строгого режима.
REGNUM02:16
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Названы самые эффективные средства для дезинфекции от коронавируса

Коронавирус сохраняет жизнеспособность на различных поверхностях до двух суток, поэтому актуальной остается защита и мытье рук, а также влажная уборка с дезинфекцией поверхностей, сообщили сегодня в Роспотребнадзоре.
Российская газета05:26
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«Ювентус» стал чемпионом Италии по футболу девятый раз подряд

Туринский футбольный клуб «Ювентус» в домашнем матче обыграл «Сампдорию» со счетом 2:0, и досрочно стал чемпионом Италии по футболу, завоевав победу в первенстве страны девятый раз подряд и 36-й - в своей истории.
Комсомольская правда19:04