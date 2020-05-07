Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГодовая инфляция в России ускорилась до 3,1%

В апреле годовая инфляция в России ускорилась и составила 3,1% в годовом выражении, следует из данных Росстата. В марте потребительские цены в стране выросли на 2,5% в годовом выражении.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Годовая инфляция в России продолжит ускоряться, но уже не такими высокими темпами

ПРАЙМ03:52

Годовая инфляция в России ускорилась до 3,1%

Коммерсантъвчера в 14:46

Инфляция в апреле ускорилась до 0,8%

Финмаркетвчера в 13:36

Годовая инфляция в России ускорилась до 3,1%

Говорит Москвавчера в 13:13

В апреле рост цен ускорился

Ведомостивчера в 13:10

Инфляция в России в апреле составила 0,8%

ТАССвчера в 13:07

Росстат объявил об ускорении годовой инфляции в апреле до 3,1%

РБКвчера в 14:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7175 источников, обновлено в 07:14, Ашберн
Происшествия

В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова

РИА Новости вчера в 03:03
2,5K
Политика

Разведка ФРГ: для США обвинения против КНР служат «отвлекающим манёвром»

Разведслужба направила министру обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр секретную записку, где утверждения Вашингтона о происхождении вируса из лаборатории в Ухане названы «расчётливым отвлекающим манёвром».
REGNUM 06:09
Политика

Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне

Президент России Владимир Путин направил ряду стран, входивших в прошлом в СССР, поздравительные послания в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 05:17
42
Общество

Собянин продлил режим ограничений до 31 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении режима ограничений в городе до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 14:36
110
Политика

Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата из Киева, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:22
453
Общество

Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь

Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM 06:35
394
Кино

Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая

iReactor 06 мая в 10:07
261
Хоккей

СКА обменял российского форварда Якупова в «Витязь»

ProstoProSport 07:07
Общество

Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
156
Здоровье

Коронавирус найден в сперме пациентов

Как сообщает агентство Reuters, в предыдущих исследованиях на небольших выборках не удавалось обнаружить коронавирус в сперме пациентов.
Вести.Ru 06:25
5
Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
493
Происшествия

В Тюменской области рухнул надземный пешеходный переход

На 21 км трассы Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск кран, проезжая под модульным пешеходным переходом, зацепил стрелой манипулятора переход, из-за чего он обрушился.
Накануне.Ru 06:26
1
Общество

Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничения, связанные с коронавирусом, до 31 мая. Указ градоначальника опубликовали на его сайте.
РИА Новости вчера в 09:32
6K
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
2,5K
Происшествия

Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова

Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году.
ТАСС 05:56
48
Общество

ВОЗ пока не нашла доказательств уханьского источника коронавируса

Всемирная организация здравоохранения не располагает подтверждённой информацией, что рынок в китайской Ухани стал первым источником коронавируса.
RT на русском 05:30
6
Политика

Путин поблагодарил Австрию за бережное отношение к воинским мемориалам

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия благодарна Австрии за бережное отношение к советским воинским захоронениям.
РЕН ТВ 05:43
Авто

Mercedes-Benz CLS получил базовый двигатель 1.5

Новый седан Mercedes-Benz CLS 260 будет доступен только с задним приводом и 9-ступенчатым «автоматом».
32CARS.ru вчера в 14:23
2
Общество

Минздрав рассказал об остатке коек для больных с коронавирусом

Мурашко добавил, что на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 1,2 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 06:05
2
Общество

В ассоциации вузов предложили проводить ЕГЭ только для поступающих

Москва, 8 мая 2020, 11:18 — REGNUM Ассоциация «Глобальные университеты» предложила проводить Единый государственный экзамен только для тех, кто впоследствии будет поступать в вузы.
REGNUM 04:18
1
Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС 06 мая в 15:31
4,8K
Футбол

Сон Хын-Мин с отличием завершил военные сборы в Корее

Vprognoze.ru 06:27
Общество

Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным

"Вероятность сегодня проведения курортного сезона очень низка, возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке", — сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавиурусной инфекции в пятницу.
РИА Новости 03:44
75
Общество

Живущим не по прописке рекомендовали носить с собой документы на жилье

Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать свое проживание, отметили в СЭП, но во избежание возможных инцидентов при проверке такой документ можно будет предъявить правоохранителям.
Вести.Ru 05:29
711
Происшествия

После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей

Российская газета 04:33
28
Общество

В Югре продлили режим самоизоляции

Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе продлевается до 31 мая, сообщила в пятницу глава региона Наталья Комарова.
РИА Новости 06:24
10
Политика

Путин: у России не может быть чувства вины за Вторую мировую войну

У России нет и не может быть чувства вины за начало Второй мировой войны, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости 07:00
1,1K
Общество

Собянин подписал указ о первых ослаблениях ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе ослабления ограничений, введенных в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.
РБК вчера в 10:44
960
Общество

В Свердловской области ограничительные меры продлили до 18 мая

Власти Свердловской области продлили ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом до 18 мая.
RT на русском 05:00
37
Кино

Россияне назвали свои любимые военные фильмы

Россияне назвали свои любимые военные фильмы в опросе проекта Кино Mail.ru.
Lenta.ru 05 мая в 22:58
210
Как работают Яндекс.Новости?
Главное