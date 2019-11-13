Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРосстат оценил рост ВВП в третьем квартале ниже Минэкономики

Рост ВВП России в третьем квартале, по предварительной оценке Росстата, составил 1,7%. Этот показатель ниже прогноза Минэкономики, которое оценивало рост за квартал в 1,9%. В январе—сентябре ВВП вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в материале Минэкономики.
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Росстат и Минэкономразвития разошлись в оценке роста ВВП России

REGNUM13 ноября в 08:48

Росстат опубликовал подсчеты ВВП. Они противоречат данным правительства

РБК13 ноября в 14:00

Росстат заявил, что экономика России ускорилась в два раза

Московский Комсомолец13 ноября в 10:14

Рост российской экономики в IV квартале может ускориться

ПРАЙМвчера в 05:09

Минэкономразвития сохраняет прогноз роста ВВП в 2019 году на 1,3%

ТАСС13 ноября в 08:37

Экономика России вернулась на траекторию роста в 1,5-2%

Финмаркет13 ноября в 09:22

Прогноз динамики объема ВВП

Прибыль RU12 ноября в 06:37
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Происшествия

Взрыв прогремел в квартире на западе Москвы

Взрыв прогремел в квартире на западе столицы. После хлопка в здании возник пожар. Инцидент произошел в доме 16 по улице Удальцова.
Российская газета вчера в 19:56
Космос

Россия планирует увеличить в 2020 году пуски ракет «Союз»

Народные новости вчера в 22:01
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК вчера в 03:00
Происшествия

В Бурятии осуждены до смерти замучившие подростка полицейские

Верховный суд Бурятии вынес приговор по делу о превышении должностных полномочий пятерым полицейским.
Российская газета вчера в 22:00
Общество

В России могут запретить водку с ароматизаторами

В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года.
RT на русском вчера в 22:40
Происшествия

Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров

Пилот аварийно севшего в Подмосковье А321 Дамир Юсупов в интервью сызранской телекомпании КТВ-Луч объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полетов.
РИА Новости вчера в 21:05
Кино

Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»

Кристен Стюарт не скрывает своей бисексуальности.
Телепрограмма 13 ноября в 00:36
Общество

В Минздраве назвали среднюю зарплату российских врачей

Российские врачи и медработники с высшим профильным образованием в среднем зарабатывают 79 тыс. рублей в месяц, сообщила 14 ноября министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Известия вчера в 23:12
Происшествия

Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от «потери рассудка»

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, может "потерять рассудок", его "психоэмоциональное состояние" пытаются сохранить.
РИА Новости вчера в 17:04
Происшествия

CNN: полиция установила личность стрелка в школе в Калифорнии

ТАСС вчера в 22:58
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК 13 ноября в 12:25
Общество

Медведев запретил посуточную аренду квартир

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.
Газета.Ru вчера в 15:26
Общество

Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить

Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Газета.Ru 13 ноября в 06:11
Политика

В Киеве грозятся отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

Антон Кориневич, занимающий должность «представителя президента Украины в Крыму», пообещал, что Киев отреагирует на запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту через Керченский пролив на полуостров и обратно.
Аргументы и Факты 13 ноября в 12:45
Армия и оружие

Военная полиция России заняла бывшую базу США в Сирии

Российская военная полиция взяла под охрану аэродром, расположенный рядом с сирийским городом Кобани, где до этого находилась военная база США.
Газета.Ru вчера в 22:56
Общество

Песков не стал комментировать инцидент с толстым котом и «Аэрофлотом»

"Не думаю, что в Кремле как-то должны комментировать ситуацию с самолетом и котом", - пояснил Песков.
Pravda.Ru 13 ноября в 08:33
Общество

Братьев и сестер смогут отправить в одну школу или детсад

Госдума решает проблему родителей, которые вынуждены были возить детей по разным школам или детсадам.
Российская газета 13 ноября в 05:19
Шоу-бизнес

Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан

Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.
Регион online 13 ноября в 11:07
Культура

«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»

«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Коммерсантъ вчера в 15:59
Политика

Российский сенатор ответил на предложение Лукашенко по границе

Именно поэтому, по словам Джабарова, на границе России и Беларуси возникают проблемы с пропуском граждан третьих стран, о которых ранее говорил президент Александр Лукашенко.
Российская газета вчера в 22:16
Политика

Путин заявил о рисках прекращения транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что существует риск прекращения транзита газа через территорию Украины.
РИА Новости вчера в 19:14
Футбол

Полузащитник «Краснодара» Намли может перейти в «Рубин»

Кубанские новости вчера в 11:12
Происшествия

В Благовещенске задержали охранника колледжа, где произошла стрельба

Daily Storm вчера в 05:16
Происшествия

На Урале возле заброшенного завода нашли тело школьницы

Тело 14-летней школьницы обнаружили 14 ноября в городе Еманжелинске Челябинской области, возле здания недостроенного хлебозавода.
URA.Ru вчера в 23:49
Происшествия

Грузовой порт на юге Сахалина затопило из-за шторма

РИА Новости вчера в 21:40
Футбол

Англия — Черногория 7:0

Форвард португальской сборной Криштиану Роналду отличился трижды, забив уже десять голов в квалификационном турнире Евро-2020 и вышел на второе место в списке бомбардиров вместе с футболистом сборной Англии Гарри Кейном.
Sportbox.RU вчера в 15:27
Шоу-бизнес

Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова

Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor 13 ноября в 14:11
Политика

Трамп отказался от помощи Украины ради победы над Байденом на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в помощи Украины для того, чтобы одержать победу над бывшим вице-президентом страны Джо Байденом на президентских выборах в 2020 году.
РБК вчера в 22:39
Футбол

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Коммерсантъ 13 ноября в 12:27
Общество

В России изменят механизм раздела собственности супругов

Получается, заключая брачный договор, супруги не могут быть уверены, что при разделе их имущества суд учтет положения этого документа.
Российская газета вчера в 03:38
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