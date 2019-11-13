Уточнённая оценка ВВП за третий квартал этого года появится 12 декабря, сообщили в статистическом ведомстве. При этом Минэкономразвития ранее заявляло о росте российской экономики на 1,9% в годовом выражении после 0,5% и 0,9% в I и II кварталах соответственно.

Здоровье Врачи городской больницы Владимира забрали заявления об увольнении Накануне агентству в ведомстве сообщили, что пятеро врачей городской больницы написали заявления об увольнении после того, как по итогам квартала руководство учреждения лишили премии.

Авто Новый Land Rover Defender сыграл в новом фильме про Джеймса Бонда В рамках сотрудничества Land Rover с кинокомпанией EON Productions опубликован первый официальный тизер со съемочной площадки 25-го фильма о Джеймсе Бонде Не время умирать с участием нового Defender.

Политика Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за слов начальника Штаба обороны Соединённого Королевства Ника Картера о том, что действия России могут спровоцировать новую мировую войну.

Происшествия Доцент Олег Соколов уволен из СПбГУ «за аморальный поступок» Доцент Санкт-Петербургского государственного университета ( СПбГУ) Олег Соколов, которому предъявлено обвинение в убийстве сожительницы, уволен из вуза в соответствии с приказом от 11 ноября по п.8, ч. 1, ст. 81 Трудового кодекса РФ (совершение работником, аморального проступка, несовместимого с продолжением работы).

Политика Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.

Общество На Украине освободили организатора «убийства» Бабченко Киевский апелляционный суд освободил из тюрьмы бизнесмена Бориса Германа, которого осудили за якобы организованное им покушение на российского журналиста Аркадия Бабченко.

Футбол Бернарду Силва дисквалифицирован на один матч за расистский твит Нападающий «Манчестер Сити» Бернарду Силва дисквалифицирован на один матч первой команды и оштрафован на 50 тысяч фунтов за сообщение в социальных сетях, касающееся товарища по команде Бенджамина Менди.

Общество Кириллу Терешину удалили синтол из «рук-базук» Российскому блогеру Кириллу Терешину, более известному по прозвищу «руки-базуки», провели операцию по удалению синтола из плечей обеих рук в московской клинике.

Политика Украина потребует компенсацию после снятия санкций с России Киев потребует от стран Запада компенсацию в случае отмены санкций в отношении России, заявил украинский вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба.

Гаджеты Владельцы Android-смартфонов пожаловались на новую версию WhatsApp Владельцы Android-смартфонов, которые обновили мессенджер WhatsApp до самой свежей версии, заявили о том, что столкнулись с чрезмерно быстрой разрядкой аккумуляторных батарей.

Авто Названа дата премьеры первого кроссовера Mercedes-Maybach Немецкий концерн анонсировал премьеру кроссовера Mercedes-Maybach, который построят на базе нового GLS Новинка будет представлена 21 ноября на автосалоне в китайском Гуанчжоу.