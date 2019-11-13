Экономика

Форпост Северо-ЗападФорпост Северо-ЗападРосстат и Минэкономразвития по-разному оценили рост ВВП России

Уточнённая оценка ВВП за третий квартал этого года появится 12 декабря, сообщили в статистическом ведомстве. При этом Минэкономразвития ранее заявляло о росте российской экономики на 1,9% в годовом выражении после 0,5% и 0,9% в I и II кварталах соответственно.
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В рамках сотрудничества Land Rover с кинокомпанией EON Productions опубликован первый официальный тизер со съемочной площадки 25-го фильма о Джеймсе Бонде Не время умирать с участием нового Defender.
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Доцент Олег Соколов уволен из СПбГУ «за аморальный поступок»

Доцент Санкт-Петербургского государственного университета ( СПбГУ) Олег Соколов, которому предъявлено обвинение в убийстве сожительницы, уволен из вуза в соответствии с приказом от 11 ноября по п.8, ч. 1, ст. 81 Трудового кодекса РФ (совершение работником, аморального проступка, несовместимого с продолжением работы).
Коммерсантъ Санкт-Петербург 10:48
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Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
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Разработкой нового бюджетного кроссовера занималось Бразильское подразделении Volkswagen.
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Обвиняемый в убийстве историк Соколов дал следствию полные показания

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Боец ММА арестован по делу о похищении человека в Москве

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В «Артеке» во сне умерла девочка

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Киевский апелляционный суд освободил из тюрьмы бизнесмена Бориса Германа, которого осудили за якобы организованное им покушение на российского журналиста Аркадия Бабченко.
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Украина потребует компенсацию после снятия санкций с России

Киев потребует от стран Запада компенсацию в случае отмены санкций в отношении России, заявил украинский вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба.
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Владельцы Android-смартфонов пожаловались на новую версию WhatsApp

Владельцы Android-смартфонов, которые обновили мессенджер WhatsApp до самой свежей версии, заявили о том, что столкнулись с чрезмерно быстрой разрядкой аккумуляторных батарей.
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Сбившая «пьяного» мальчика вышла на свободу

Ольга Алисова, насмерть сбившая в 2017 году шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе, вышла на свободу.
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Названа дата премьеры первого кроссовера Mercedes-Maybach

Немецкий концерн анонсировал премьеру кроссовера Mercedes-Maybach, который построят на базе нового GLS Новинка будет представлена 21 ноября на автосалоне в китайском Гуанчжоу.
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Суарес: «Не удивлён, что „Барселона“ ищет форварда»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес не удивлён, что его клуб пребывает в поисках нового форварда.
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Sony PlayStation 5 может получить уникальные картриджи

Некоторые издания предположили, что компания хочет вернуться к забытому формату игровых носителей, однако это не кажется логичным - представители Sony уже заявили, что будущая консоль будет поддерживать Blu-Ray-диски объемом до 100 ГБ.
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Задержанный в Польше украинский националист Мазур вернулся на Украину

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Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова

Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
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