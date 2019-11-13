Экономика
Форпост Северо-ЗападРосстат и Минэкономразвития по-разному оценили рост ВВП России
Уточнённая оценка ВВП за третий квартал этого года появится 12 декабря, сообщили в статистическом ведомстве. При этом Минэкономразвития ранее заявляло о росте российской экономики на 1,9% в годовом выражении после 0,5% и 0,9% в I и II кварталах соответственно.
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Политика
Путин заявил о процветающем протекционизме в мировой торговле
«В мировой торговле все шире применяются методы недобросовестной конкуренции, односторонние санкции, в том числе политически мотивированные, процветает протекционизм», — сказал президент.
Политика
Трамп обсудит с Эрдоганом ситуацию с С-400 и F-35
Президент США Дональд Трамп обсудит с турецким лидером Тайипом Эрдоганом ситуацию с российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 и американскими истребителями F-35.
Происшествия
Задержан четвёртый подозреваемый по делу о перестрелке под Ростовом
Правоохранительные органы задержали четверых подозреваемых, причастных к перестрелке на хуторе Чернозубовка в Ростовской области.
Футбол
«Торпедо» проиграло «Нижнему Новгороду» в матче ФНЛ
В матче 23-го тура Футбольной национальной лиги «Торпедо» принимало «Нижний Новгород».
Здоровье
Врачи городской больницы Владимира забрали заявления об увольнении
Накануне агентству в ведомстве сообщили, что пятеро врачей городской больницы написали заявления об увольнении после того, как по итогам квартала руководство учреждения лишили премии.
Общество
«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Авто
Новый Land Rover Defender сыграл в новом фильме про Джеймса Бонда
В рамках сотрудничества Land Rover с кинокомпанией EON Productions опубликован первый официальный тизер со съемочной площадки 25-го фильма о Джеймсе Бонде Не время умирать с участием нового Defender.
Политика
Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за слов начальника Штаба обороны Соединённого Королевства Ника Картера о том, что действия России могут спровоцировать новую мировую войну.
Происшествия
Доцент Олег Соколов уволен из СПбГУ «за аморальный поступок»
Доцент Санкт-Петербургского государственного университета ( СПбГУ) Олег Соколов, которому предъявлено обвинение в убийстве сожительницы, уволен из вуза в соответствии с приказом от 11 ноября по п.8, ч. 1, ст. 81 Трудового кодекса РФ (совершение работником, аморального проступка, несовместимого с продолжением работы).
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
Авто
Соперник Renault Arkana от Volkswagen показан на фото
Разработкой нового бюджетного кроссовера занималось Бразильское подразделении Volkswagen.
Футбол
Фанат киевского «Динамо» дал объяснение звукам на матче с «Шахтёром»
Напомним, во втором тайме матча болельщики начали оскорблять полузащитника донецкой команды Тайсона на расовой почве.
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла девочка
Кино
Фильм «Место встречи изменить нельзя» отметил 40-летие
Общество
На Украине освободили организатора «убийства» Бабченко
Киевский апелляционный суд освободил из тюрьмы бизнесмена Бориса Германа, которого осудили за якобы организованное им покушение на российского журналиста Аркадия Бабченко.
Космос
Замкнутая сфера: учёные выдвинули новую версию о Вселенной
Футбол
Бернарду Силва дисквалифицирован на один матч за расистский твит
Нападающий «Манчестер Сити» Бернарду Силва дисквалифицирован на один матч первой команды и оштрафован на 50 тысяч фунтов за сообщение в социальных сетях, касающееся товарища по команде Бенджамина Менди.
Хоккей
Ковальчук в ближайшее время может покинуть «Лос-Анджелес»
Общество
Кириллу Терешину удалили синтол из «рук-базук»
Российскому блогеру Кириллу Терешину, более известному по прозвищу «руки-базуки», провели операцию по удалению синтола из плечей обеих рук в московской клинике.
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
Политика
Украина потребует компенсацию после снятия санкций с России
Киев потребует от стран Запада компенсацию в случае отмены санкций в отношении России, заявил украинский вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба.
Гаджеты
Владельцы Android-смартфонов пожаловались на новую версию WhatsApp
Владельцы Android-смартфонов, которые обновили мессенджер WhatsApp до самой свежей версии, заявили о том, что столкнулись с чрезмерно быстрой разрядкой аккумуляторных батарей.
Происшествия
Сбившая «пьяного» мальчика вышла на свободу
Ольга Алисова, насмерть сбившая в 2017 году шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе, вышла на свободу.
Авто
Названа дата премьеры первого кроссовера Mercedes-Maybach
Немецкий концерн анонсировал премьеру кроссовера Mercedes-Maybach, который построят на базе нового GLS Новинка будет представлена 21 ноября на автосалоне в китайском Гуанчжоу.
Футбол
Суарес: «Не удивлён, что „Барселона“ ищет форварда»
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес не удивлён, что его клуб пребывает в поисках нового форварда.
Игры
Sony PlayStation 5 может получить уникальные картриджи
Некоторые издания предположили, что компания хочет вернуться к забытому формату игровых носителей, однако это не кажется логичным - представители Sony уже заявили, что будущая консоль будет поддерживать Blu-Ray-диски объемом до 100 ГБ.
Политика
Задержанный в Польше украинский националист Мазур вернулся на Украину
Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что украинский националист Игорь Мазур, задержанный в Польше по запросу РФ, вернулся на Украину.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.