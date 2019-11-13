Экономика

ИзвестияИзвестияРосстат и Минэкономразвития разошлись в оценке роста ВВП

По данным министерства, темп роста ВВП России в сентябре ускорился до 2% в годовом выражении по сравнению с 1,6% в августе. Вместе с тем ведомство отметило, что резкое ускорение роста ВВП является неустойчивым и во многом связано с разовыми факторами.
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Росстат опубликовал подсчеты ВВП. Они противоречат данным правительства

РБК14:00

Росстат и Минэкономразвития разошлись в оценке роста ВВП России

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Росстат заявил, что экономика России ускорилась в два раза

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ВВП стремительно ускорился

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Экономика России вернулась на траекторию роста в 1,5-2%

Финмаркет09:22

МЭР: Рост экономики РФ в IV квартале сохранится на уровне динамики III квартала

ПРАЙМ08:42
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Обвиняемый в убийстве историк Соколов дал следствию полные показания

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В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского

Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
BFM.ru 10:22
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Грек Стефанос Циципас одержал победу над немцем Александром Зверевым во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
RT на русском 16:34
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Коломойский пообещал США «российские танки» возле Кракова и Варшавы

Бизнесмен ответил на вопрос, не поставит ли под удар Украину победа на президентских выборах в США представителя Демократической партии: "Если они будут умничать с нами, мы пойдём к России".
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Властям России удалось сдержать экономику России от сползания в рецессию.
РБК 16:56
Политика

В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru 13:41
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В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК 12:25
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ вчера в 07:16
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В среду в конгрессе начнутся слушания по импичменту Трампа

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Российская газета вчера в 21:31
Общество

Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну

Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК 06:40
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Боец ММА арестован по делу о похищении человека в Москве

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В Крыму пропала пятилетняя девочка

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РИА Новости 10:12
Происшествия

В «Артеке» во сне умерла девочка

BFM.ru 05:49
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Главу ростовского ГУ ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны

Согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны, заключат под стражу.
Газета.Ru 13:59
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
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Ковальчук расторгнет контракт с «Лос-Анджелесом»

Еще ночью по московскому времени появилась информация, что руководство "Лос-Анджелес Кингз" объявило хоккеисту о том, что он будет в скором времени выведен из состава.
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В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС

1 октября глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в размещении российской базы ВВС на территории его страны «нет практического смысла».
РБК 14:56
Авто

Кроссовер Mazda CX-30 признали самым безопасным авто 2018 и 2019 года

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Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить

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«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
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Apple представила MacBook Pro с 16-дюймовым экраном

Американская компания Apple представила новый компьютер MacBook Pro с 16-дюймовым экраном.
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В Ростове паспорта РФ получили более 170 тысяч жителей ДНР и ЛНР

За полгода в спеццентрах на территории Ростовской области паспорта РФ получили более 170 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик "Если говорить о количестве людей (из ЛНР и ДНР), которые получили гражданство, на сегодняшний день их больше 170 тысяч человек", - сказал в эфире телеканала "Дон 24" губернатор Ростовской области Василий Голубев.
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РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
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Историка Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, уволили из СПбГУ

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