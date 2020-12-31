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Форпост Северо-Запад
Форпост Северо-Запад

Росстат: инфляция в России в 2020 году достигла 4,9%

В РФ отметили ускорение роста цен на товары и услуги. Как стало известно в четверг, 31 декабря, инфляция в России составила 0,8% в декабре, увеличившись на 0,09% в сравнении с ноябрём. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном портале Росстата.В источнике
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С чего всё началось
Инфляция в России в целом за год, по предварительным данным Росстата, составила
 4,9%. В 2020 году она стала максимальной с 2016 года, сообщает «Интерфакс».
Коммерсантъвчера в 10:47
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РБК

Росстат оценил инфляцию в России по итогам 2020 года в 4,9%

РБКвчера в 12:07
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Росстат: уровень годовой инфляции составил 4,9%

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В декабре инфляция ускорилась до 0,8%, за год составила 4,9% - Росстат

Финмаркетвчера в 10:18
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Инфляция в 2020 году достигла 4,9% — максимума с 2016 года

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Сборная России сыграет с командой Германии в четвертьфинале МЧМ-2021

Российская сборная, занявшая второе место в группе B, сыграет с командой Германии, которая заняла третье место в группе A. Также в четвертьфинале состоятся матчи Канада - Чехия, США - Словакия, Финляндия - Швеция, сообщает ТАСС.
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ВМС США получили первую партию «маломощных» ядерных боеголовок W76-2 для ракет

В январе 2020 года Федерация американских ученых сообщила, что ВМС США приступили к размещению модернизированных ядерных боеголовок W76-2 на подводных лодках, вооружённых баллистическими ракетами семейства Trident.
Военное дело30 декабря в 14:04

Названы последствия отключения России от системы платежей SWIFT

Москва, 31 декабря 2020, 07:15 — REGNUM Отключение России от системы обмена банковской информацией SWIFT, которое угрожают осуществить американские власти, может ударить и по США, заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.
REGNUMвчера в 23:15