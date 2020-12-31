В РФ отметили ускорение роста цен на товары и услуги. Как стало известно в четверг, 31 декабря, инфляция в России составила 0,8% в декабре, увеличившись на 0,09% в сравнении с ноябрём. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном портале Росстата.

С чего всё началось Инфляция в России в целом за год, по предварительным данным Росстата, составила 4,9%. В 2020 году она стала максимальной с 2016 года, сообщает «Интерфакс». Коммерсантъ вчера в 10:47