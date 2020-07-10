Коронавирус
ИнтерфаксРосстат насчитал в мае 7444 умерших от коронавируса
По данным Росстата, в стране в мае от коронавирусной инфекции умерли 7444 человека, в 5644 случаях вирус идентифицирован, еще в 1800 его идентифицировать не удалось. Ведомство опубликовало эти данные 10 июля.
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Общество
В Белграде разогнали протестующих перед зданием парламента
РИА Новости 18:15
Общество
В Свердловской области ЕГЭ по математике сдали более 19 тыс. человек
Екатеринбург, 10 июля 2020, 19:21 — REGNUM В Свердловской области единый госэкзамен по математике профильного уровня 10 июля сдали более 19 тыс. человек.
REGNUM 12:21
Футбол
Главного тренера ФК «Спартак» дисквалифицировали до конца сезона
Российский футбольный союз принял решение о дисквалификации главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско на три игры, то есть до окончания этого сезона, пишет «МК».
Ореанда-Новости 12:11
Культура
Реалити-шоу по мотивам игры The Sims выйдет летом 2020 года
Проект будет называться «The Sims Spark’d». Первая серия выйдет на экраны семнадцатого июля на ТВ-канале TBS.
CT news 08:36
Политика
Эрдоган заявил, что богослужения в Святой Софии начнутся 24 июля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что первые мусульманские богослужения в соборе Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле планируется начать 24 июля.
RT на русском 14:38
Политика
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
Мария Захарова, занимающая должность официального представителя МИД России, прокомментировала обращение Нидерландов в Европейский суд по правам человека.
CT news 15:56
Общество
Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ 06:45
Технологии
Дуров обвинил Apple в злоупотреблении положением на рынке
В своем канале в Telegram Дуров объяснил, что Apple пользуется своим положением, требует от разработчиков перечислять 30% от оборота, взамен же компания дает только само право быть доступными на iPhone.
Ведомости вчера в 14:40
Политика
Трамп заявил о создании самой скоростной ракеты в мире
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США разрабатывают самую скоростную ракету в мире, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:28
Происшествия
СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала
ИА DixiNews // Новости Москвы 06:07
Армия и оружие
Украина и НАТО договорились усилить присутствие альянса в Черном море
Министр обороны Украины Андрей Таран и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время телефонного разговора договорились об усилении присутствия сил и средств альянса в Черном море.
Lenta.ru вчера в 11:42
Экономика
ЦБ сообщил о нетипично высоком спросе на наличные
В Банке России сообщили о нетипично высоком для последних лет спросе на наличные деньги, следует из информационно-аналитического комментария ЦБ «Ликвидность банковского сектора и денежный рынок» (.pdf).
Коммерсантъ 11:35
Гаджеты
Apple выпустила публичную бета-версию iOS 14
Компания Apple выпустила публичную бета-версию мобильной операционной системы iOS 14 для смартофонов iPhone и iPadOS 14 для планшетов iPad.
UfacityNews.ru 17:14
Армия и оружие
В ВКС России появится второй самолет «Премьер»
Вечерний курьер вчера в 15:09
Общество
В Петербурге 13 июля возобновят работу салоны красоты и бани
«С 13 июля возобновляется в полном объёме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 23:29
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Общество
Попова раскритиковала «беспечных отдыхающих» на российских курортах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на российских курортах сегодня видна беспечность отдыхающих, это плохой прогностический признак, меры профилактики надо соблюдать.
РИА Новости 14:24
Политика
На Украине заявили о приближении системного кризиса
В ожидании второй волны заражения коронавирусом нового типа Украина движется к системному кризису, в то время как у правительства страны нет плана преодоления угроз, заявил бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала «112 Украина».
Lenta.ru 16:57
Авто
Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross получил две новые версии
Модификация представлена в нескольких новых оттенках кузова, включая титановый, серебристый и алмазный. Название другой версии – Sport.
Evo-rus.com 12:29
Технологии
В приложениях на iPhone по всему миру произошел сбой
От пользователей iPhone и iPad по всему миру поступают жалобы на сбои в работе приложений для iOS.
НТВ 09:01
Спорт
Скончалась 27-летняя чемпионка мира по шорт-треку
На 28 году жизни скончалась чемпионка мира и бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане по шорт-треку Лара ван Рейвен.
Вести.Ru 16:47
Экономика
Афера XXI века: как Казахстан кинули на колеса
В Казахстане никогда не существовало собственного производства железнодорожных колес.
RuNews24.ru 05:40
Футбол
«Шеффилд» — «Челси». Прогноз: Жиру, Виллиан и Лэмпард не выйдут сухими из воды
Анализ и прогноз матча АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Челси» (11.07.2020) Английская Премьер-лига благополучно выходит на финишную прямую.
Чемпионат 07:50
Футбол
«Реал» одолел «Алавес» в матче чемпионата Испании
Газета.Ru 18:05
Футбол
«Барселона» согласовала условия контракта с Лаутаро Мартинесом
Барселона, Испания, 10 июля 2020, 20:37 — REGNUM Согласно сообщениям портала ESPN, каталонская «Барселона» устно согласовала условия контрактного договора с нападающим «Интера» Лаутаро Мартинесом.
REGNUM 13:37
Шоу-бизнес
Гарик Харламов «отметил» развод с Кристиной Асмус в караоке-клубе
Согласно информации источника, на днях Гарик Харламов посетил караоке в столице, устроив вечеринку для друзей и коллег по случаю завершения съёмок одного из проектов.
Дни24 вчера в 05:54
Политика
Лавров рассказал о предложенной Японии концепции мирного договора
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на сессии «Примаковских чтений онлайн» в пятницу, 10 июля, заявил, что официальная Москва предложила Токио концептуальные основы мирного договора, но ответ пока не поступил.
Известия 05:52
Политика
Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России
Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
ПолитРоссия вчера в 01:44
Общество
В Госдуму внесли законопроект об отмене перерасчета военных пенсий
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий отменить 12-месячный срок перерасчета размера военных пенсии, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 09:47