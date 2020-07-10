Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксРосстат насчитал в мае 7444 умерших от коронавируса

По данным Росстата, в стране в мае от коронавирусной инфекции умерли 7444 человека, в 5644 случаях вирус идентифицирован, еще в 1800 его идентифицировать не удалось. Ведомство опубликовало эти данные 10 июля.
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Названо число умерших в мае россиян с коронавирусом

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Росстат назвал число погибших от коронавируса в России за май

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В России отметили рост уровня смертности

РИА Новости10:48
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Минфин России подготовил поправки для «налогового манёвра» в IT-сфере

«Минфин России подготовил поправки в налоговое законодательство о проведении «налогового манёвра» в IT-отрасли», — указано в сообщении.
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Суд в Москве приговорил к шести годам колонии 29-летнюю Дарью Южакову за мошенничество со средствами клиентов банка на 420 миллионов рублей, пишет «Интерфакс».
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Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
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Политика

Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

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Общество

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ТАСС 08:40
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Наука

Ученые придумали необычный способ диагностики коронавируса

Ученые MIT рассказали о необычном способе диагностики коронавируса.
Вести.Ru 11:34
Армия и оружие

Проходящий модернизацию «Маршал Шапошников» вышел на ходовые испытания

Проходящий капитальный ремонт и модернизацию в центре судоремонта "Дальзавод" бывший БПК проекта 1155, а ныне фрегат "Маршал Шапошников", впервые вышел на заводские ходовые испытания.
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Политика

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Экономика

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 08 июля в 03:58
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Технологии

Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay

При покупке человек получит на мобильный номер, который подключен к системе, сообщение для оплаты продукта.
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Авто

«АвтоВАЗ» начал выпуск Chevrolet Niva под маркой Lada

«АвтоВАЗ» начал выпуск внедорожника Chevrolet Niva под маркой Lada, сообщает российский автопроизводитель.
Коммерсантъ 11:25
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Единоборства

Все участники чемпионских боев UFC 251 успешно прошли взвешивание

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Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах

Российский лидер Владимир Путин провёл совещание с членами Совета безопасности России, в ходе которого обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины, в Ливии и на Балканах.
RT на русском 07:45
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Общество

Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12

Казань, 10 июля 2020, 15:29 — REGNUM На ближайшие три-четыре года строительство автодороги Москва — Нижний Новгород — Казань в рамках международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай станет самым масштабным дорожным проектом страны.
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Экономика

ЦБ сообщил о нетипично высоком спросе на наличные

В Банке России сообщили о нетипично высоком для последних лет спросе на наличные деньги, следует из информационно-аналитического комментария ЦБ «Ликвидность банковского сектора и денежный рынок» (.pdf).
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Экономика

Банки РФ просят увеличить субсидии на льготную ипотеку под 6,5%

Российские банки попросили правительство увеличить субсидии на льготную ипотеку под 6,5% на жилье в новостройках, а также продлить действие программы до конца года, следует из письма Ассоциации банков России на имя замминистра финансов Алексея Моисеева, которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 03:01
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Политика

Путин объяснил уважительный тон России в диалоге с партнерами

Президент России Владимир Путин объяснил, почему Россия выбрала уважительный тон диалога с партнерами.
Известия 14:27
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Технологии

Павел Дуров сообщил об уничтожении Apple стартапов по всему миру

Русская Планета вчера в 18:51
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Общество

ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире за сутки выявили больше 228 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Телеканал RTVI 13:53
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о разработке вакцины от коронавируса для детей

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о разработке вакцины от коронавируса для детей в эфире телеканала «Россия 1». Об этом сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 14:25
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В Волгоградской области перенесли снятие ограничений по коронавирусу

На заседании было также отмечено, что ряд послаблений, которые планировалось ввести с 15 июля, переносятся на более поздние сроки.
АиФ Волгоград 09:17
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Автоспорт

Фернандо Алонсо подписал контракт с командой «Формулы-1» «Рено»

Двукратный чемпион "Формулы-1" испанский гонщик Фернандо Алонсо подписал контракт с "Рено" на сезон-2021, сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости 08 июля в 07:04
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В Свердловской области ЕГЭ по математике сдали более 19 тыс. человек

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Олег Тиньков перенес операцию по трансплантации костного мозга

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Иван Телегин скрыл имущество на 45 млн рублей при разводе с Пелагеей

Иван Телегин, выступающий на позиции форварда в российском профессиональном хоккейном клубе ЦСКА (Москва), в процессе развода с популярной певицей Пелагеей Телегиной скрыл часть имущества.
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Политика

Трамп заявил, что США разрабатывают самый крупный ледокол в мире

В начале июня Трамп поручил разработать программу по развертыванию полярного флота из ледоколов к октябрю 2028 года.
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Пушков оценил предложение включить Украину и Грузию в НАТО

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение американского эксперта по внешней политике Яна Бжезинского усилить давление на Россию посредством включения Украины и Грузии в НАТО.
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