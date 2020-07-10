Коронавирус
ИнтерфаксРосстат насчитал в мае 7444 умерших от коронавируса
По данным Росстата, в стране в мае от коронавирусной инфекции умерли 7444 человека, в 5644 случаях вирус идентифицирован, еще в 1800 его идентифицировать не удалось. Ведомство опубликовало эти данные 10 июля.
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Хоккей
Хоккеист клуба ВХЛ «Южный Урал» умер в возрасте 23 лет
Хоккеист команды «Южный Урал» Павел Крутий умер в возрасте 23 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.
РБК 09:26
Политика
Песков заявил, что Путин нетерпимо относится к перегибам с гомофобией
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков считает, что президент России Владимир Путин нетерпимо относится к перегибам, в частности, это касается сравнения «радужного» флага движения ЛГБТ со свастикой, сообщает ТАСС.
Общественное телевидение России 08:44
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Эксперты негативно отнеслись к предложению провести деноминацию российского рубля.
РИА Новости 12:00
Финансы
Российский рынок акций вырос на улучшении внешнего фона
Российский рынок акций вырос в пятницу на улучшении внешнего фона и растущих котировках нефти марки Brent, при этом индексу Мосбиржи удалось по итогам недели удержаться выше "круглой" отметки в 2800 пунктов, следует из данных торгов Московской биржи.
ПРАЙМ 13:22
Экономика
Путин поручил подготовить поправки по налоговому маневру для IT
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля подготовить поправки к закону о налоговом маневре для IT-отрасли, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 12:26
Футбол
Главный тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на три матча
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча чемпионата России за удаление в игре 27-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) со столичным "Локомотивом", сообщается в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).
РИА Новости 12:55
Путешествия
Туристический поток в Анталью в июле вырос почти до 30 тысяч
Турецкая Анталья за прошедшую неделю июля приняла порядка 27 тыс. гостей. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.
Газета.Ru 10:53
Политика
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета 11:19
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 11:00
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире за сутки выявили больше 228 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Телеканал RTVI 13:53
Армия и оружие
За сутки в российской армии выздоровели от коронавируса 132 военных
«За прошедшие сутки в Вооружённых Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 132 военнослужащих», — приводит ТАСС данные из информационного бюллетеня Минобороны.
RT на русском 13:34
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
Испытания военной техники начались на авиабазе Мюртед 4 июля. Турция начала испытания зенитно-ракетных комплексов С-400.
Деловое.ТВ 08 июля в 04:00
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть.
Российская газета 10:40
Общество
Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ 06:45
Общество
Температурный рекорд 9 июля зафиксирован в Екатеринбурге
В 1901 году 9 июля воздух прогрелся до + 33, 3 градусов, а сегодня этот температурный рекорд был побит – термометры показывали + 34 градуса, сообщает ИА "Уральский меридиан".
Вестник вчера в 07:05
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Федор Добронравов сменил имидж
В комментариях мнения поклонников разделились. Некоторые из них с трудом узнали в мужчине с седой бородой звезду сериала «Сваты».
WomanHit.ru 05:58
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом
Одной из активно обсуждаемых новостей на сегодняшний день стали отношения между Елизаветой Арзамасовой, актрисой, снимавшейся в сериале «Папины дочки» и фигуристом Ильей Авербухом.
CT news 11:27
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
Футбол
ЦСКА установил рекорд среди российских клубов в еврокубках
ЦСКА в сезоне 2020-21 примет участие в еврокубках. Московский клуб уже гарантированно закончит сезон в еврокубковой зоне.
Спорт день за днем вчера в 15:35
Шоу-бизнес
Старшая дочь Тарасова и Костенко отмечает день рождения
Старшая дочь Тарасова и Костенко отмечает день рождения Старшая дочь Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко Милана отмечает день рождения.
Экспресс газета 04:48
Общество
В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru 02:04
Космос
Гипотетическая Девятая планета может оказаться первичной черной дырой
Астрономы из Гарвардского университета, США, совместно с учеными проекта Black Hole Initiative (BHI) разработали новый метод обнаружения черных дыр во внешней части Солнечной системы, который позволит также раз и навсегда определить природу гипотетической Девятой планеты.
AstroNews.ru 11:07
Политика
Россия и Китай заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
Россия и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции, которая продлевает работу двух погранпереходов на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи, сообщает РИА Новости.
KM.ru 08 июля в 01:08
Экономика
Афера XXI века: как Казахстан кинули на колеса
В Казахстане никогда не существовало собственного производства железнодорожных колес.
RuNews24.ru 05:40
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
Наука
Ученые придумали необычный способ диагностики коронавируса
Ученые MIT рассказали о необычном способе диагностики коронавируса.
Вести.Ru 11:34