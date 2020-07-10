Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксРосстат насчитал в мае 7444 умерших от коронавируса

По данным Росстата, в стране в мае от коронавирусной инфекции умерли 7444 человека, в 5644 случаях вирус идентифицирован, еще в 1800 его идентифицировать не удалось. Ведомство опубликовало эти данные 10 июля.
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Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае

RT на русском10:48

Росстат оценил число умерших от COVID-19 в России за второй месяц пандемии

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Росстат объявил о 7444 умерших от коронавируса в мае

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Росстат назвал число погибших от коронавируса в России за май

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Росстат назвал число умерших от COVID-19 в мае

РБК11:25

Росстат насчитал в мае 7444 умерших от коронавируса

Интерфакс10:22

Названо число умерших в мае россиян с коронавирусом

Lenta.ru10:17
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Хоккей

Хоккеист клуба ВХЛ «Южный Урал» умер в возрасте 23 лет

Хоккеист команды «Южный Урал» Павел Крутий умер в возрасте 23 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.
РБК 09:26
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Политика

Песков заявил, что Путин нетерпимо относится к перегибам с гомофобией

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков считает, что президент России Владимир Путин нетерпимо относится к перегибам, в частности, это касается сравнения «радужного» флага движения ЛГБТ со свастикой, сообщает ТАСС.
Общественное телевидение России 08:44
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Эксперты негативно отнеслись к предложению провести деноминацию российского рубля.
РИА Новости 12:00
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Финансы

Российский рынок акций вырос на улучшении внешнего фона

Российский рынок акций вырос в пятницу на улучшении внешнего фона и растущих котировках нефти марки Brent, при этом индексу Мосбиржи удалось по итогам недели удержаться выше "круглой" отметки в 2800 пунктов, следует из данных торгов Московской биржи.
ПРАЙМ 13:22
Экономика

Путин поручил подготовить поправки по налоговому маневру для IT

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля подготовить поправки к закону о налоговом маневре для IT-отрасли, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 12:26
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Футбол

Главный тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на три матча

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча чемпионата России за удаление в игре 27-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) со столичным "Локомотивом", сообщается в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).
РИА Новости 12:55
Путешествия

Туристический поток в Анталью в июле вырос почти до 30 тысяч

Турецкая Анталья за прошедшую неделю июля приняла порядка 27 тыс. гостей. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.
Газета.Ru 10:53
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Политика

МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17

Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета 11:19
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Политика

Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам

Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
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Общество

Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 11:00
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Общество

ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире за сутки выявили больше 228 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Телеканал RTVI 13:53
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Армия и оружие

За сутки в российской армии выздоровели от коронавируса 132 военных

«За прошедшие сутки в Вооружённых Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 132 военнослужащих», — приводит ТАСС данные из информационного бюллетеня Минобороны.
RT на русском 13:34
22
Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

Испытания военной техники начались на авиабазе Мюртед 4 июля. Турция начала испытания зенитно-ракетных комплексов С-400.
Деловое.ТВ 08 июля в 04:00
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Шоу-бизнес

Мирослава Карпович отрицает, что находится в отпуске с Прилучным

WomanHit.ru 11:02
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Политика

Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть.
Российская газета 10:40
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Общество

Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ 06:45
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Общество

Температурный рекорд 9 июля зафиксирован в Екатеринбурге

В 1901 году 9 июля воздух прогрелся до + 33, 3 градусов, а сегодня этот температурный рекорд был побит – термометры показывали + 34 градуса, сообщает ИА "Уральский меридиан".
Вестник вчера в 07:05
7
Шоу-бизнес

Звезда «Сватов» Федор Добронравов сменил имидж

В комментариях мнения поклонников разделились. Некоторые из них с трудом узнали в мужчине с седой бородой звезду сериала «Сваты».
WomanHit.ru 05:58
11
Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом

Одной из активно обсуждаемых новостей на сегодняшний день стали отношения между Елизаветой Арзамасовой, актрисой, снимавшейся в сериале «Папины дочки» и фигуристом Ильей Авербухом.
CT news 11:27
28
Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
11
Футбол

ЦСКА установил рекорд среди российских клубов в еврокубках

ЦСКА в сезоне 2020-21 примет участие в еврокубках. Московский клуб уже гарантированно закончит сезон в еврокубковой зоне.
Спорт день за днем вчера в 15:35
Шоу-бизнес

Старшая дочь Тарасова и Костенко отмечает день рождения

Старшая дочь Тарасова и Костенко отмечает день рождения Старшая дочь Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко Милана отмечает день рождения.
Экспресс газета 04:48
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Происшествия

Суд арестовал обвиненного в организации убийств губернатора Фургала

Газета.Ru 10:20
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Общество

В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru 02:04
2,9K
Космос

Гипотетическая Девятая планета может оказаться первичной черной дырой

Астрономы из Гарвардского университета, США, совместно с учеными проекта Black Hole Initiative (BHI) разработали новый метод обнаружения черных дыр во внешней части Солнечной системы, который позволит также раз и навсегда определить природу гипотетической Девятой планеты.
AstroNews.ru 11:07
Политика

Россия и Китай заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии

Россия и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции, которая продлевает работу двух погранпереходов на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи, сообщает РИА Новости.
KM.ru 08 июля в 01:08
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Общество

Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

REGNUM 13:02
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Экономика

Афера XXI века: как Казахстан кинули на колеса

В Казахстане никогда не существовало собственного производства железнодорожных колес.
RuNews24.ru 05:40
Экономика

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
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Наука

Ученые придумали необычный способ диагностики коронавируса

Ученые MIT рассказали о необычном способе диагностики коронавируса.
Вести.Ru 11:34
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