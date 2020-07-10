Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксРосстат насчитал в мае 7444 умерших от коронавируса

По данным Росстата, в стране в мае от коронавирусной инфекции умерли 7444 человека, в 5644 случаях вирус идентифицирован, еще в 1800 его идентифицировать не удалось. Ведомство опубликовало эти данные 10 июля.
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