Коронавирус
ИнтерфаксРосстат насчитал в мае 7444 умерших от коронавируса
По данным Росстата, в стране в мае от коронавирусной инфекции умерли 7444 человека, в 5644 случаях вирус идентифицирован, еще в 1800 его идентифицировать не удалось. Ведомство опубликовало эти данные 10 июля.
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Квят не попал в десятку в первой практике «Гран-при Штирии»
Pravda.Ru вчера в 06:59
Здоровье
Доктор Комаровский предупредил о последствиях приема антибиотиков
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Японский препарат признали неэффективным в лечении коронавируса
Препарат против гриппа, который основан на фавипиравире, оказался неэффективным в лечении COVID-19.
Народные новости вчера в 09:18
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Международные полеты в аэропорту Казани разрешат с 15 июля 2020 года
До принятия решения об открытии международного авиасообщения, в Казани объявили, что именно с 15 июля 2020 году возобновляет свое курсирование ряд электричек до аэропорта и обратно.
КП - Казань вчера в 12:39
Политика
Эрдоган определил дату начала богослужений в соборе Святой Софии
Богослужения для мусульман в соборе Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле начнутся с 24 июля.
NewInform вчера в 22:33
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
Гаджеты
Cubot представила самый бюджетный смартфон с пентакамерой
Стоит отметить, что новинка позиционируется как самый бюджетный аппарат с основной камерой, оснащённой пятью датчиками изображения.
UfaTime.ru 01:34
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Не как папа. Почему Олег Табаков не помогал сыну в актерской карьере?
Из роддома — в самолет Табаков родился в браке Олега Табакова с актрисой Людмилой Крыловой.
Аргументы и Факты вчера в 17:04
Политика
Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17
Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.
Интерфакс вчера в 11:31
Происшествия
В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка
Вблизи Александрии (Египет) в море утонули 10 человек, пытавшиеся спасти ребенка, сообщил 10 июля портал Al Balad.
Известия вчера в 21:22
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Общество
В Сочи по требованию черкесов снесли памятник «Подвигу русских солдат»
Ruposters.ru 09 июля в 07:07
Происшествия
Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском
Восьмиклассника из школы поселка Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревают в убийстве учительницы.
Известия вчера в 06:18
Наука
В Британии представили робота-химика
Evo-rus.com вчера в 03:15
Кино
Миронов сыграет роль Чайковского в пилотном проекте Серебренникова
Дни24 08 июля в 15:30
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки
Минувшие сутки стали рекордными по числу выявленных в мире новых случаев коронавируса, пишет агентство Reuters со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
Live24 вчера в 14:54
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
ИжевскИнфо.РУ 09 июля в 06:48
Общество
Огромная демонстрация в поддержку Фургала прошла в Хабаровске
Сегодня, 11 июля в Хабаровске прошла огромная демонстрация в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного накануне, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Хабаровский край сегодня 00:20
Политика
Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году
Президент Дональд Трамп впервые подтвердил, что Соединенные Штаты провели скрытую кибератаку в 2018 году против российского агентства интернет-исследований, которую в Вашингтоне обвиняют якобы в содействии вмешательству в президентские выборы 2016 года.
Российская газета вчера в 23:08
Культура
В Третьяковке открылась выставка о брежневской эпохе
RuNews24.ru 09 июля в 00:54
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
Наука
Фитопланктон в Северном Ледовитом океане увеличился на 57%
Учёные из Стэнфордского университета обнаружили рекордный рост фитопланктона и мелких водорослей в Северном Ледовитом океане — на 57%.
News.ru вчера в 18:54
Общество
Клишас пригрозил адвокатам по делу Ефремова последствиями
Москва, 11 июля 2020, 08:50 — REGNUM Адвокатам по делу актера Михаила Ефремова — Эльману Пашаеву и Александру Добровинскому — пригрозил последствиями полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде, сенатор Андрей Клишас.
REGNUM 01:50
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru вчера в 03:01
Кино
Sony на семь месяцев отложила премьеру фильма по игре «Охотник на чудовищ»
Вашингтон, 10 июля 2020, 23:32 — REGNUM Премьера фильма «Охотник на чудовищ», созданного на основе популярной серии игр Monster Hunter, отложена на 2021 год. об этом 10 июля сообщил портал Comicbook.
REGNUM вчера в 16:32
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 09 июля в 06:04
Футбол
Тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на остаток сезона РПЛ
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 500 тысяч рублей, Шамиль Газизов приступил к работе генеральным директором клуба, а его коллеге из "Зенита" Александру Медведеву грозит наказание за провокационное заявление в адрес красно-белых.
Газета.Ru вчера в 15:28
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Сенатор Алексей Пушков предлагает ввести «черный список» деятелей искусства, которые негативно настроены против России.
CT news вчера в 05:46
Происшествия
Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии
Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.
ТАСС 01:16