По данным Росстата, в стране в мае от коронавирусной инфекции умерли 7444 человека, в 5644 случаях вирус идентифицирован, еще в 1800 его идентифицировать не удалось. Ведомство опубликовало эти данные 10 июля.

Здоровье Доктор Комаровский предупредил о последствиях приема антибиотиков Комаровский отметил, что иногда врачи назначают антибиотики как для лечения вирусных заболеваний, так и для профилактики. 5

Общество Международные полеты в аэропорту Казани разрешат с 15 июля 2020 года До принятия решения об открытии международного авиасообщения, в Казани объявили, что именно с 15 июля 2020 году возобновляет свое курсирование ряд электричек до аэропорта и обратно. 1,3K

Политика Эрдоган определил дату начала богослужений в соборе Святой Софии Богослужения для мусульман в соборе Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле начнутся с 24 июля.

Гаджеты Cubot представила самый бюджетный смартфон с пентакамерой Стоит отметить, что новинка позиционируется как самый бюджетный аппарат с основной камерой, оснащённой пятью датчиками изображения. 2

Политика Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17 Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте. 18

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 5,2K

Общество Огромная демонстрация в поддержку Фургала прошла в Хабаровске Сегодня, 11 июля в Хабаровске прошла огромная демонстрация в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного накануне, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Политика Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году Президент Дональд Трамп впервые подтвердил, что Соединенные Штаты провели скрытую кибератаку в 2018 году против российского агентства интернет-исследований, которую в Вашингтоне обвиняют якобы в содействии вмешательству в президентские выборы 2016 года. 114

Наука Фитопланктон в Северном Ледовитом океане увеличился на 57% Учёные из Стэнфордского университета обнаружили рекордный рост фитопланктона и мелких водорослей в Северном Ледовитом океане — на 57%.

Общество Клишас пригрозил адвокатам по делу Ефремова последствиями Москва, 11 июля 2020, 08:50 — REGNUM Адвокатам по делу актера Михаила Ефремова — Эльману Пашаеву и Александру Добровинскому — пригрозил последствиями полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде, сенатор Андрей Клишас. 98

Биатлон Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов. 1

Кино Sony на семь месяцев отложила премьеру фильма по игре «Охотник на чудовищ» Вашингтон, 10 июля 2020, 23:32 — REGNUM Премьера фильма «Охотник на чудовищ», созданного на основе популярной серии игр Monster Hunter, отложена на 2021 год. об этом 10 июля сообщил портал Comicbook.

Политика В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко. 513

Футбол Тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на остаток сезона РПЛ Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 500 тысяч рублей, Шамиль Газизов приступил к работе генеральным директором клуба, а его коллеге из "Зенита" Александру Медведеву грозит наказание за провокационное заявление в адрес красно-белых. 1