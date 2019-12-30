Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceРосстат назвал число бедных россиян

В Росстате добавили, что число россиян с доходами ниже прожиточного минимум я январе-сентябре текущего года составило 19,2 млн человек или 13,1% от общей численности населения страны. В январе-сентябре 2018 года данный показатель составлял 19,1 млн человек или 13% населения.
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Россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2019-м стало больше. Путин ранее назвал главной задачей повышение доходов граждан

Фонтанка.Ру09:26

Росстат заявил о сокращении числа бедных в России

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Бедных россиян за год стало больше

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Число бедных в России в 3-м квартале Росстат снизилось на 0,7 млн

Финмаркет08:51

В России выросло число бедных

URA.Ru09:18

Росстат зафиксировал снижение числа самых бедных россиян

ПРАЙМ08:39

Росстат назвал число бедных россиян

Rambler News Service08:31
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Правительство Ливии запросило турецкую военную помощь

«Офис ПНС подтвердил, что официально запросил у турецких властей военную поддержку (воздушную, морскую, наземную)», — сообщил Деньгов.
Хакасия-Информ 26 декабря в 22:56
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В Бурятии пьяный подросток ударил полицейского ножом в лицо

По пути один из подростков выхватил нож и с заднего сиденья нанес им удар по лицу водителя, причинив ему проникающее ранение носовой и ротовой полости.
РИА Новости 06:54
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Мюзикл «Кошки» может стать главным провалом 2019 года

Piter.tv 03:58
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КамАЗ сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах

Российская газета 09:38
Космос

На Украине разработали линейку ракет-носителей сверхтяжелого класса

Украинское Конструкторское бюро «Южное» представило линейку из четырех перспективных космических ракет-носителей сверхтяжелого класса Mayak.
Взгляд.ру вчера в 02:41
Политика

Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»

Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 05:34
Общество

Рыжаков прокомментировал своё назначение худруком «Современника»

Режиссёр Виктор Рыжаков признался, что назначение на пост художественного руководителя «Современника» было для него неожиданным.
RT на русском 05:29
Кино

Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы

Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Аргументы и Факты 27 декабря в 16:13
Политика

Освобождённые по обмену граждане ДНР на Украине подвергались пыткам

Пытки применялись в отношении граждан ДНР, которые находились в украинском плену, заявила 30 декабря уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, сообщает «Донецкое агентство новостей».
REGNUM 09:30
Политика

«Газпром» и Украина подписали мировое соглашение

Российская компания «Газпром» и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже.
Известия 07:48
Общество

Экс-главбуха «Седьмой студии» отказались судить в особом порядке

RT на русском 08:38
Происшествия

Следователи назвали версии крушения самолета в Казахстане

МВД Казахстана рассматривает три версии крушения самолета Bek Air близ Алма-Аты.
Вечерняя Москва 00:40
Культура

Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»

Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
OAnews вчера в 15:00
Общество

Москвичей предупредили об «анеморумбометрической пиле»

В ближайшие дни в Москве ожидается «анеморумбометрическая пила» — изменение направления ветра и его скорости.
Lenta.ru 09:08
Футбол

«Зенит» поздравил болельщиков с Новым годом

Спорт-Экспресс 08:12
Гаджеты

Были представлены умные часы Xiaomi Watch Color

Анонсированы продажи новых смарт-часов от Xiaomi - Xiaomi Watch Color. Это вторые подобные часы от китайского гиганта.
ИнфоСМИ 05:51
Общество

В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Lenta.ru 06:28
Армия и оружие

Российская армия получила очередную партию модернизированных гаубиц

Завод "Уралтрансмаш" передал российским вооруженным силам очередную партию модернизированных самоходных гаубиц 2С19М2, также известных под названием "Мста-С", сообщает агентство ТАСС.
Вести.Ru 09:13
Экономика

В России посчитали число бедных

По мнению аналитиков, показатель уровня бедности носит ярко выраженный сезонный характер — он достигает максимальных значений в первом квартале и минимальных — в четвертом, в том числе из-за выплат премий в конце года.
Lenta.ru 08:54
Здоровье

Глава Роспотребнадзора: контрольная закупка увеличила эффективность ведомства в шесть раз

Проверки Роспотребнадзора, проводимые без предупреждения, позволили в шесть раз увеличить эффективность деятельности ведомства.
ТАСС 08:20
Хоккей

Появилось видео лучших моментов матча МЧМ по хоккею Россия — США

iReactor вчера в 20:25
Происшествия

СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве, подозреваемого в этом врача задержали.
RT на русском 09:39
Единоборства

Федор Емельяненко нокаутировал Квинтона Джексона в первом раунде

Только что в рамках шоу Bellator 237 завершился поединок Федора Емельяненко и Квинтона Джексона.
Allboxing.ru вчера в 00:46
Происшествия

Бывший полицейский Санкт-Петербурга получил срок за серию убийств

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Общество

Подозреваемых в подготовке теракта в Петербурге задержали за фото «Галереи»

О задержании двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в местах массового скопления людей под новогодние праздники, АБН сообщало накануне, 29 декабря.
АБН 09:29
Здоровье

В России стали чаще болеть дети

Еще в полтора раза дети стали чаще болеть церебральным параличом и аллергическим ринитом.
АБН вчера в 01:09
Экономика

Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры

Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
REGNUM 01:31
Шоу-бизнес

51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа

Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Слово и Дело 05:37
Хоккей

Овечкин стал третьим хоккеистом НХЛ по голам в большинстве

ProstoProSport 28 декабря в 23:28
Происшествия

В центре Берлина произошла стрельба

В центре Берлина неизвестный устроил стрельбу в здании на улице Фридрихштрассе, говорится в сообщении городской полиции в Twitter.
РБК 09:30
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