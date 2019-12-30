Экономика
Rambler News ServiceРосстат назвал число бедных россиян
В Росстате добавили, что число россиян с доходами ниже прожиточного минимум я январе-сентябре текущего года составило 19,2 млн человек или 13,1% от общей численности населения страны. В январе-сентябре 2018 года данный показатель составлял 19,1 млн человек или 13% населения.
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Армия и оружие
Правительство Ливии запросило турецкую военную помощь
«Офис ПНС подтвердил, что официально запросил у турецких властей военную поддержку (воздушную, морскую, наземную)», — сообщил Деньгов.
Происшествия
В Бурятии пьяный подросток ударил полицейского ножом в лицо
По пути один из подростков выхватил нож и с заднего сиденья нанес им удар по лицу водителя, причинив ему проникающее ранение носовой и ротовой полости.
Происшествия
КамАЗ сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах
Космос
На Украине разработали линейку ракет-носителей сверхтяжелого класса
Украинское Конструкторское бюро «Южное» представило линейку из четырех перспективных космических ракет-носителей сверхтяжелого класса Mayak.
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Общество
Рыжаков прокомментировал своё назначение худруком «Современника»
Режиссёр Виктор Рыжаков признался, что назначение на пост художественного руководителя «Современника» было для него неожиданным.
Кино
Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы
Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Политика
Освобождённые по обмену граждане ДНР на Украине подвергались пыткам
Пытки применялись в отношении граждан ДНР, которые находились в украинском плену, заявила 30 декабря уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, сообщает «Донецкое агентство новостей».
Политика
«Газпром» и Украина подписали мировое соглашение
Российская компания «Газпром» и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже.
Общество
Экс-главбуха «Седьмой студии» отказались судить в особом порядке
Происшествия
Следователи назвали версии крушения самолета в Казахстане
МВД Казахстана рассматривает три версии крушения самолета Bek Air близ Алма-Аты.
Культура
Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»
Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
Общество
Москвичей предупредили об «анеморумбометрической пиле»
В ближайшие дни в Москве ожидается «анеморумбометрическая пила» — изменение направления ветра и его скорости.
Футбол
«Зенит» поздравил болельщиков с Новым годом
Гаджеты
Были представлены умные часы Xiaomi Watch Color
Анонсированы продажи новых смарт-часов от Xiaomi - Xiaomi Watch Color. Это вторые подобные часы от китайского гиганта.
Общество
В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Армия и оружие
Российская армия получила очередную партию модернизированных гаубиц
Завод "Уралтрансмаш" передал российским вооруженным силам очередную партию модернизированных самоходных гаубиц 2С19М2, также известных под названием "Мста-С", сообщает агентство ТАСС.
Экономика
В России посчитали число бедных
По мнению аналитиков, показатель уровня бедности носит ярко выраженный сезонный характер — он достигает максимальных значений в первом квартале и минимальных — в четвертом, в том числе из-за выплат премий в конце года.
Здоровье
Глава Роспотребнадзора: контрольная закупка увеличила эффективность ведомства в шесть раз
Проверки Роспотребнадзора, проводимые без предупреждения, позволили в шесть раз увеличить эффективность деятельности ведомства.
Хоккей
Появилось видео лучших моментов матча МЧМ по хоккею Россия — США
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве, подозреваемого в этом врача задержали.
Единоборства
Федор Емельяненко нокаутировал Квинтона Джексона в первом раунде
Только что в рамках шоу Bellator 237 завершился поединок Федора Емельяненко и Квинтона Джексона.
Общество
Подозреваемых в подготовке теракта в Петербурге задержали за фото «Галереи»
О задержании двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в местах массового скопления людей под новогодние праздники, АБН сообщало накануне, 29 декабря.
Здоровье
В России стали чаще болеть дети
Еще в полтора раза дети стали чаще болеть церебральным параличом и аллергическим ринитом.
Экономика
Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры
Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
Шоу-бизнес
51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа
Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Хоккей
Овечкин стал третьим хоккеистом НХЛ по голам в большинстве
Происшествия
В центре Берлина произошла стрельба
В центре Берлина неизвестный устроил стрельбу в здании на улице Фридрихштрассе, говорится в сообщении городской полиции в Twitter.