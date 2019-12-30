Экономика
Rambler News ServiceРосстат назвал число бедных россиян
В Росстате добавили, что число россиян с доходами ниже прожиточного минимум я январе-сентябре текущего года составило 19,2 млн человек или 13,1% от общей численности населения страны. В январе-сентябре 2018 года данный показатель составлял 19,1 млн человек или 13% населения.
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Экономика
В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
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Ведомство ввело временные ограничения на поставки с Китая цитрусовых – они будут действительны с 6 января 2020 года.
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Вступило в силу газовое соглашение между Россией и Украиной
Ранее Россия и Украина уже подписали протокол, согласно которому "Газпром" заключит договор с "Нафтогазом", по которому будут забронированы мощности для транспортировки 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в 2021-2024 годах.
Политика
Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента
Кино
Составлен рейтинг самых страшных фильмов 2019 года
Общество
Россияне решили сэкономить на новогодних подарках родным
Более трети россиян не намерены праздновать Новый год, а те, кто все-таки решил устроить праздник, планируют сократить расходы на развлекательные мероприятия, а также на подарки родным и близким.
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Захарова назвала Грету Тунберг «в первую очередь ребенком»
Шведская 16-летняя школьница Грета Тунберг, активно занимающаяся экологической деятельностью, в первую очередь ребенок.
Происшествия
В Екатеринбурге сел самолет с отказавшим двигателем
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщает E1.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Врачи рассказали о вреде алкоголя при посещении бани
Врачи подчеркнули, что во время посещения бани важно соблюдать водный баланс, так как организм переносит большую тепловую перегрузку, теряет воду и соли.
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева объяснила, почему не носит бюстгальтер
Анастасия Макеева отказалась от бюстгальтера, поскольку считает, что этот предмет нижнего белья негативно влияет на состояние женской груди.
Гаджеты
Озвучены характеристики PlayStation 5 и Xbox Series X
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WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
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Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Театры
Виктор Рыжаков стал новым худруком театра «Современник»
Новым художественным руководителем театра «Современник» станет режиссер Виктор Рыжаков.
Общество
Экс-глава Nissan Карлос Гон сообщил, что уехал в Ливан
Бывший глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон сообщил, что находится в Ливане.
Экономика
В Самарской области новостройки за полгода подорожали на 4,2%
В Самарской области рост средней цены квадратного метра в новостройках составил 4,2% в сравнении с июлем текущего года.
Политика
Строители «Северного потока-2» отказались работать
Кино
Греф порассуждал о будущем кино
Хоккей
Сборная Канады разгромила Германию в матче МЧМ-2020
Сборная Канады одержала победу над командой Германии в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счётом 4:1.
Армия и оружие
В Британии раскрыли требования генералов к танку «Армата»
Британский таблоид The Mirror утверждает, что уборная в танке Т-14 «Армата» появилась по требованию генералов.
Происшествия
Родные погибших в «Зимней вишне» снова получат компенсации
Рудничный суд в Кемерове обязал собственников «Зимней вишни» выплатить дополнительную компенсацию родным погибших при пожаре.
Общество
Участники обмена пленными рассказали о пытках СБУ
Среди участников обмена пленными в Донбассе оказались четверо дончан, которым за годы в СИЗО Мариуполя удалось добиться от украинских властей возбуждения уголовных дел о пытках со стороны СБУ и батальона "Азов".
Общество
Умер создатель Ту-160, авиаконструктор Валентин Близнюк
В понедельник, 30 декабря, после продолжительной болезни скончался советский и российский авиаконструктор Валентин Близнюк, руководивший работами по созданию сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160.
Авто
Tesla начала поставки китайских электрокаров Model 3
Компания Tesla передала клиентам первую партию электромобилей Tesla Model 3 китайской сборки.
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Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Здоровье
Нарколог рассказал о правилах употребления алкоголя в новогоднюю ночь
Смешивать спиртные напитки во время празднования Нового года не стоит.
Финансы
Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году
2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.
Гаджеты
В линейке Samsung Galaxy S20 появятся модели Galaxy S20+ и S20 Ultra
Базовой моделью станет Samsung Galaxy S20, экран которой будет иметь диагональ 6,2 дюйма.
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