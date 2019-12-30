Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceРосстат назвал число бедных россиян

В Росстате добавили, что число россиян с доходами ниже прожиточного минимум я январе-сентябре текущего года составило 19,2 млн человек или 13,1% от общей численности населения страны. В январе-сентябре 2018 года данный показатель составлял 19,1 млн человек или 13% населения.
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Число бедных россиян выросло до 19,2 млн

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Росстат назвал число бедных россиян

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