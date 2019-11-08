Общество
Газета.RuРосстат назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян
12% россиян придерживаются здорового образа жизни, сообщает Росстат. По данным ведомства, каждый восьмой житель страны не курит, ест каждый день овощи, а также потребляет мало алкоголя и соли.
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с чего всё началось
Росстат подсчитал долю граждан, которые вели в течение 2019 года здоровый образ жизни (ЗОЖ), — их совокупная доля по всей России составила 12%. Этот демографический показатель появился в федеральном плане статистических работ в конце декабря 2018 года.РБКвчера в 22:00
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Штрафы переводят на иностранный язык
Полицейский план предполагает, что к 15 декабря МВД, Минтранс, ФТС, РСА определят и утвердят перечень сведений о владельцах машин с иностранными номерами (включая данные полисов ОСАГО и «гринкарт»), необходимых для эффективной работы ГИБДД.
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Немецкий парламент в ночь на пятницу не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии.
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Началась продажа билетов на поезда в Крым из Москвы и Петербурга
Билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым появились в продаже в пятницу, 8 ноября, их можно приобрети на сайте перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» и в железнодорожных кассах.
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Друг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Александр Протасовицкий вышел на свободу.
Lenta.ru 02:24
Происшествия
В Томске эвакуировали 60 человек из-за пожара в многоэтажном доме
В Томске произошёл пожар в шестнадцатиэтажном жилом доме, эвакуированы более 60 человек.
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В Шереметьево мужчину не пустили на борт из-за слишком толстого кота
Пятый канал вчера в 08:21
Происшествия
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Следственный комитет по Бурятии отказался возбудить дело на сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева, которого журналисты РЕН ТВ в августе обвинили в нападении на свою съемочную группу.
Новая газета 01:49
Общество
Синоптики прогнозируют аномально теплую зиму для москвичей
Вести Подмосковья 01:07
Происшествия
Девушка-подросток скончалась после драки в Екатеринбурге
Несовершеннолетняя девушка погибла в Екатеринбурге в результате драки между двумя группами молодых людей.
Известия 02:21
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Tvoe-avto.com 02:14
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Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.
Вечерняя Москва вчера в 15:53
Общество
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Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия вчера в 19:30
Общество
В детском лагере под Екатеринбургом отравились 19 детей
В детском лагере "Лесная жемчужина" под Екатеринбургом отравились 19 детей, у них обнаружены симптомы ротавирусной инфекции.
ТАСС 02:02
Общество
Производители молока попросили ослабить регулирование отрасли
Прежде всего предприятия просят решить проблему с использованием навоза: для его применения в качестве удобрения необходимо оформлять специальные лицензии и паспорта отходов.
Известия 00:49
Происшествия
Рядового Шамсутдинова отправят на психиатрическую экспертизу в Москву
Срочник Рамиль Шамсутдинов, открывший огонь в воинской части в Забайкалье, будет отправлен в декабре в Москву на психиатрическую экспертизу, сообщил ТАСС его отец Салим Шамсутдинов.
Коммерсантъ 01:59
Шоу-бизнес
На странице Заворотнюк в Instagram появился снимок с мужем
На странице Анастасии Заворотнюк опубликована совместная фотография актрисы с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
ТК Звезда вчера в 08:52
Общество
Страховщики предрекли поколению миллениалов бедность и быструю смерть
В исследовании уточняется, что смертность среди них на 40% выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961–1981 годах.
Газета.Ru вчера в 22:47
Общество
Вооруженные люди в шутку захватили студию украинского телеканала
Украинский телеканал «Прямой» показал в прямом эфире постановочный захват студии вооруженными людьми.
Известия вчера в 17:47
Финансы
Reuters: Минфин РФ намерен с 2020 года снизить долю доллара в ФНБ
Минфин России планирует с 2020 года изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) и снизить долю доллара с 45% до уровня близкого с структуре резервов Центрального банка - 23,6%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.
ТАСС вчера в 10:44
Армия и оружие
Россия и Турция начали третье совместное патрулирование в Сирии
Третий совместный российско-турецкий патруль начал работу на северо-востоке сирийского города Камышлы, сообщили в Минобороны России.
РИА Новости 02:19
Политика
Макрон представил три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
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Вратарь «Шахтёра» Пятов заработал пенальти в компенсированное время
Metaratings вчера в 01:54
Наука
Существует связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями
Международной группой ученых, проведен масштабный опрос тысячи человек по всему миру, в ходе которого было выяснено, что суеверие и уверенность в существовании злых сил (дьявола, демонов) наиболее распространены в тех странах и у тех народов, где возникало больше инфекционных заболеваний и эпидемий.
Ugpressa.ru 04 ноября в 22:50
Происшествия
Один человек погиб из-за хлопка газа в жилом доме в Элисте
Пятый канал вчера в 22:15
Общество
Аудиторы заявили о росте зарплат в большинстве российских компаний
В большинстве компаний работникам с мая 2018 года по апрель 2019 года были увеличены зарплаты.
RT на русском 01:27
Общество
Минюст не успел выполнить поручение Медведева о пересмотре актов СССР
Минюст не успевает в срок — до 15 ноября — подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов времен Советского Союза, который поручил сделать премьер-министр Дмитрий Медведев.
РБК вчера в 19:17
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru 06 ноября в 12:41