Росстат подсчитал долю граждан, которые вели в течение 2019 года здоровый образ жизни (ЗОЖ), — их совокупная доля по всей России составила 12%. Этот демографический показатель появился в федеральном плане статистических работ в конце декабря 2018 года.

с чего всё началось

12% россиян придерживаются здорового образа жизни, сообщает Росстат. По данным ведомства, каждый восьмой житель страны не курит, ест каждый день овощи, а также потребляет мало алкоголя и соли.

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