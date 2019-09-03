Общество
RT на русскомРосстат назвал долю работающих женщин в России
В России в 2018 году были трудоустроены 53,2% женщин, при том что занятость мужчин составила 67,8%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики. В Росстате сообщили, что в целом в России работает 59,8% населения в возрасте старше 15 лет.
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с чего всё началось
Эксперт объяснила РИА Новости такие цифры, в частности, тем, что зачастую женщины больше сфокусированы на семье и детях. По данным ведомства, в целом в стране работает 59,8% населения в возрасте от 15 лет и старше, при этом у мужчин занятость составляет 67,8%.РИА Новостивчера в 20:17
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