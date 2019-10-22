с чего всё началось

Доля российских семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, в 2019 году увеличилась до 49,4%. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата. Как стало известно, по сравнению с 2018 годом данный показатель увеличился на 0,6%.

Росстат назвал долю семей со средствами только на еду и одежду

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