Общество

Газета.RuГазета.RuРосстат назвал долю семей со средствами только на еду и одежду

Доля российских семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, в 2019 году увеличилась до 49,4%. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата. Как стало известно, по сравнению с 2018 годом данный показатель увеличился на 0,6%.
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с чего всё началось
В России снижается доля наименее обеспеченных групп населения, свидетельствуют данные
 Росстата, основанные на оценке домашними хозяйствами своего финансового положения.
РИА Новости04:13

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Росстат назвал долю семей, которым хватает денег на еду и одежду

РИА Новости05:59

Названа доля семей в России с зарплатой только на еду и одежду

Телеканал 360°04:57

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК04:36

В Росстате рассказали о доле наименее обеспеченных групп населения

RT на русском04:21

Почти у половины российских семей есть средства лишь на еду и одежду

Эхо Москвывчера в 23:03

Названа доля российских семей с доходом только на еду и одежду

Lenta.ruвчера в 22:16

Половине российских семей хватает денег лишь на еду и одежду

URA.Ruвчера в 22:08
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Происшествия

В Оренбургской области семеро рабочих отравились в ходе ремонта на НПЗ

RT на русском вчера в 17:34
Общество

Император Японии официально объявил о вступлении на престол

Император Японии Нарухито официально объявил во вторник о своем вступлении на престол в соответствии с конституцией страны и законом об императорском доме.
ТАСС 05:51
Кино

Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового «Терминатора»

На YouTube-канале студии Paramount Pictures опубликован расширенный рэдбэнд-тивиспот, телевизионный рекламный ролик без цензуры, художественного фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Российская газета 20 октября в 13:20
Экономика

Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины

Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, на самом деле свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.
РИА Новости вчера в 22:15
Происшествия

На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди

Разлив жидкой меди произошёл вечером 21 октября на предприятии АО «Уралэлектромедь» в городе Верхняя Пышма.
REGNUM вчера в 22:24
Шоу-бизнес

40-летняя Светлана Хоркина стала мамой во второй раз

21 октября в семье знаменитой гимнастки случилось долгожданное чудо. У Светланы Хоркиной родился второй малыш.
Woman.ru вчера в 18:14
Шоу-бизнес

Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации

Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН вчера в 05:47
Армия и оружие

Южная Корея объявила о вторжении российского самолёта в зону ПВО

Представитель Комитета начальников штабов Южной Кореи заявил, что российский военный самолёт якобы вторгся в установленную республикой в одностороннем порядке зону опознания ПВО (KADIZ).
Московский Комсомолец 05:56
Шоу-бизнес

Игорь Петренко изменял первой жене с Екатериной Климовой

Актер откровенно рассказал об измене первой жене с Екатериной Климовой.
OAnews вчера в 13:06
Экономика

В России рекордно упал спрос на бензин

Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия вчера в 23:17
Здоровье

В Минздраве назвали альтернативу антибиотикам

Как пояснил один из директоров группы российских фармкомпаний Михаил Самсонов, устойчивость к тем или иным антибиотикам сейчас наблюдается у 75% жителей России, что вызвано хаотичным применением этих препаратов.
Rambler News Service вчера в 10:22
Экономика

Силуанов заявил, что Россия может и не дать кредит Белоруссии

Россия может не выдать Белоруссии государственный кредит в размере 600 миллионов долларов.
Life.ru 19 октября в 16:56
Общество

Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России

Наиболее существенно за последние пять лет (с 2013 по 2018 год) в России выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
RT на русском 03:00
Происшествия

Мужчина убил двух человек и ранил четверых в Новой Москве

Согласно предварительной информации, преступление совершил наркозависимый мужчина. По поступившим сведения, он ранил еще четверых людей.
Газета.Ru 04:59
Космос

В России планируют создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель

В России планируется создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель.
RT на русском 01:28
Общество

Власти объяснили штраф москвичке в ₽500 тыс. за парковку у дома

ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) объяснило ситуацию с жительницей Таганского района, которая заявила о получении более 80 штрафов на сумму около 500 тыс. руб. за парковку возле дома.
РБК вчера в 20:00
Общество

Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей

Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Известия вчера в 17:00
Политика

В США изучили своих революционеров. Это обиженные завистники

Революционное открытие по части человеческой природы сделано в исследовании консервативного и вполне уважаемого Института Катона в США.
РИА Новости 05:00
Происшествия

В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году

Газета.Ru вчера в 11:33
Общество

Россияне возложили на себя ответственность за происходящее в стране

В полной мере свою ответственность ощущают 13 процентов опрошенных, в значительной мере — 16 процентов, в незначительной — 28 процентов.
Lenta.ru 05:09
Армия и оружие

Эсминец ВМС США проследил за «морской активностью» России в Заполярье

Американский ракетный эсминец USS Donald Cook (DDG 75) провел "мониторинг" морской активности России в Заполярье, об этом сообщается на сайте командования шестым флотом ВМС США.
РИА Новости вчера в 23:43
Шоу-бизнес

Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома

На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.
Актуальные Новости 20 октября в 10:16
Общество

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС 00:01
Общество

В России вошли в моду десятиметровые квартиры

Lenta.ru вчера в 20:18
Экономика

«Ведомости»: РСПП просит Минфин смягчить налоговый режим для холдингов

Как сообщают «Ведомости», РСПП предлагает смягчить условия льгот — освободить от налогов дивиденды и доходы, полученные при выходе из капитала компаний.
Коммерсантъ вчера в 23:57
Политика

Путин назвал Макрону условия встречи «нормандской четверки»

Саммит в «нормандском формате» должен быть «тщательно подготовлен», эту работу продолжат помощники лидеров стран-участниц «четверки» и министерства иностранных дел.
РБК вчера в 17:01
Здоровье

Названы снимающие воспаление поджелудочной железы продукты

Здоровье печени и поджелудочной железы напрямую зависит от его питания. Чем больше натуральных продуктов в рационе, тем здоровее человек.
Волгоградская правда вчера в 05:50
Армия и оружие

Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты

Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
РБК вчера в 18:35
Армия и оружие

Вертолеты ВКС сели на бывшей базе США в Сирии

Вертолеты ВКС России приземлились на военном аэродроме Табка (Эс-Саура) в сирийской провинции Ракка.
Российская газета 05:11
Общество

Соловьёв прокомментировал своё попадание в Книгу рекордов Гиннесса

RT на русском вчера в 18:36
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