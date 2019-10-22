Общество
Газета.RuРосстат назвал долю семей со средствами только на еду и одежду
Доля российских семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, в 2019 году увеличилась до 49,4%. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата. Как стало известно, по сравнению с 2018 годом данный показатель увеличился на 0,6%.
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с чего всё началось
В России снижается доля наименее обеспеченных групп населения, свидетельствуют данные Росстата, основанные на оценке домашними хозяйствами своего финансового положения.РИА Новости04:13
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Происшествия
В Оренбургской области семеро рабочих отравились в ходе ремонта на НПЗ
RT на русском вчера в 17:34
Общество
Император Японии официально объявил о вступлении на престол
Император Японии Нарухито официально объявил во вторник о своем вступлении на престол в соответствии с конституцией страны и законом об императорском доме.
ТАСС 05:51
Кино
Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового «Терминатора»
На YouTube-канале студии Paramount Pictures опубликован расширенный рэдбэнд-тивиспот, телевизионный рекламный ролик без цензуры, художественного фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Российская газета 20 октября в 13:20
Экономика
Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, на самом деле свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.
РИА Новости вчера в 22:15
Происшествия
На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди
Разлив жидкой меди произошёл вечером 21 октября на предприятии АО «Уралэлектромедь» в городе Верхняя Пышма.
REGNUM вчера в 22:24
Шоу-бизнес
40-летняя Светлана Хоркина стала мамой во второй раз
21 октября в семье знаменитой гимнастки случилось долгожданное чудо. У Светланы Хоркиной родился второй малыш.
Woman.ru вчера в 18:14
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН вчера в 05:47
Армия и оружие
Южная Корея объявила о вторжении российского самолёта в зону ПВО
Представитель Комитета начальников штабов Южной Кореи заявил, что российский военный самолёт якобы вторгся в установленную республикой в одностороннем порядке зону опознания ПВО (KADIZ).
Московский Комсомолец 05:56
Шоу-бизнес
Игорь Петренко изменял первой жене с Екатериной Климовой
Актер откровенно рассказал об измене первой жене с Екатериной Климовой.
OAnews вчера в 13:06
Экономика
В России рекордно упал спрос на бензин
Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия вчера в 23:17
Здоровье
В Минздраве назвали альтернативу антибиотикам
Как пояснил один из директоров группы российских фармкомпаний Михаил Самсонов, устойчивость к тем или иным антибиотикам сейчас наблюдается у 75% жителей России, что вызвано хаотичным применением этих препаратов.
Rambler News Service вчера в 10:22
Экономика
Силуанов заявил, что Россия может и не дать кредит Белоруссии
Россия может не выдать Белоруссии государственный кредит в размере 600 миллионов долларов.
Life.ru 19 октября в 16:56
Общество
Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России
Наиболее существенно за последние пять лет (с 2013 по 2018 год) в России выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
RT на русском 03:00
Происшествия
Мужчина убил двух человек и ранил четверых в Новой Москве
Согласно предварительной информации, преступление совершил наркозависимый мужчина. По поступившим сведения, он ранил еще четверых людей.
Газета.Ru 04:59
Космос
В России планируют создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель
В России планируется создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель.
RT на русском 01:28
Общество
Власти объяснили штраф москвичке в ₽500 тыс. за парковку у дома
ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) объяснило ситуацию с жительницей Таганского района, которая заявила о получении более 80 штрафов на сумму около 500 тыс. руб. за парковку возле дома.
РБК вчера в 20:00
Общество
Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей
Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Известия вчера в 17:00
Политика
В США изучили своих революционеров. Это обиженные завистники
Революционное открытие по части человеческой природы сделано в исследовании консервативного и вполне уважаемого Института Катона в США.
РИА Новости 05:00
Происшествия
В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году
Газета.Ru вчера в 11:33
Общество
Россияне возложили на себя ответственность за происходящее в стране
В полной мере свою ответственность ощущают 13 процентов опрошенных, в значительной мере — 16 процентов, в незначительной — 28 процентов.
Lenta.ru 05:09
Армия и оружие
Эсминец ВМС США проследил за «морской активностью» России в Заполярье
Американский ракетный эсминец USS Donald Cook (DDG 75) провел "мониторинг" морской активности России в Заполярье, об этом сообщается на сайте командования шестым флотом ВМС США.
РИА Новости вчера в 23:43
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома
На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.
Актуальные Новости 20 октября в 10:16
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС 00:01
Общество
В России вошли в моду десятиметровые квартиры
Lenta.ru вчера в 20:18
Экономика
«Ведомости»: РСПП просит Минфин смягчить налоговый режим для холдингов
Как сообщают «Ведомости», РСПП предлагает смягчить условия льгот — освободить от налогов дивиденды и доходы, полученные при выходе из капитала компаний.
Коммерсантъ вчера в 23:57
Политика
Путин назвал Макрону условия встречи «нормандской четверки»
Саммит в «нормандском формате» должен быть «тщательно подготовлен», эту работу продолжат помощники лидеров стран-участниц «четверки» и министерства иностранных дел.
РБК вчера в 17:01
Здоровье
Названы снимающие воспаление поджелудочной железы продукты
Здоровье печени и поджелудочной железы напрямую зависит от его питания. Чем больше натуральных продуктов в рационе, тем здоровее человек.
Волгоградская правда вчера в 05:50
Армия и оружие
Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты
Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
РБК вчера в 18:35
Армия и оружие
Вертолеты ВКС сели на бывшей базе США в Сирии
Вертолеты ВКС России приземлились на военном аэродроме Табка (Эс-Саура) в сирийской провинции Ракка.
Российская газета 05:11
Общество
Соловьёв прокомментировал своё попадание в Книгу рекордов Гиннесса
RT на русском вчера в 18:36