Хотя по сравнению с мартом 2020 года в апреле услуги проката показали снижение на 55,2%, за четыре месяца 2020 года выручка по этому типу услуг превысила аналогичный период прошлого года на 88,4%.

с чего всё началось

В апреле в России из платных услуг населению рост в апреле продемонстрировал только прокат - он вырос на 26,5% в годовом выражении, сообщил Росстат. Гостиничные услуги по выручке упали на 87,1%, туризм - на 96,9%.

Политика Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ. 161

Общество В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект. 37

Технологии Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон В совместной беседе эксперта агентства «Прайм» российским журналистам рассказали, как можно определить или заподозрить что ваш телефон прослушивается. 331

Общество Умерла жена телеведущего Андрея Норкина Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии. 1,7K

Общество Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия-1" заявил, что на следующей неделе власти могут принять "радикальные решения" по выходу из ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. 795

Политика МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД. 978

Кино Ридли Скотт снимет нового «Чужого» Самого Ридли Скотта, видимо, тоже не отпускает история, потому что сколько бы раз он ни пытался уйти от съемок новой части «Чужого», сколько бы ни посвящал свое время работе над другими проектами, каждый раз он возвращается к размышлениям о франшизе. 59

Общество Суд запретил Варваре Карауловой гулять по ночам Кунцевский суд Москвы установил административный надзор за Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) и освобождена условно-досрочно, сообщил адвокат Сергей Бадамшин. 505

Общество На Кубани продлили режим карантина Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. 2,6K

Экономика Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан. 193

Политика Трамп распорядился сократить количество войск в Германии Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону существенно сократить американский контингент в Германии к осени, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве. 21

Общество В Петербурге на следующей неделе ожидают аномальное тепло Тут температурный фон превысит норму на 8-10 градусов. Подобные изменения следует ждать и на Урале. В Москве тоже станет значительно теплее. 5

Экономика Ирак поставил сделку по нефти под угрозу Как сообщал «Рамблер», в марте нефть резко подешевела в результате срыва соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи. 4

Шоу-бизнес Сын Натальи Подольской отмечает первый юбилей Сын Натальи Подольской отмечает первый юбилей Сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова отмечает день рождения. 13

Происшествия Главу российского госфонда задержали Главу «Российской венчурной компании» (РВК), выступающей в роли государственного фонда, Александра Повалко задержали в Москве в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. 27

Общество Готовиться вузам к дистанционному обучению осенью призвала Голикова Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании правления Российского Союза ректоров заявила, что пока еще неясно, какая эпидемиологическая обстановка сложится в России этой осенью, поэтому вузы должны быть готовы к продолжению онлайн-обучения. 31

Энергетика Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства. 105

Общество Прохоров вступился за Потанина после ЧП в Норильске Миллиардер Михаил Прохоров считает, что призывы к смене собственника «Норникеля» и национализации компании – это серьезная угроза для всех частных компаний в России. 592

Общество Суд отправил Николая Платошкина под домашний арест Басманный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия и направил оппозиционера Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца. 3,7K

Футбол Матч тульского «Арсенала» со «Спартаком» пройдет со зрителями Местный "Арсенал" сыграет против московского "Спартака". По нашей информации, на данную игру пустят зрителей - владельцев абонементов.