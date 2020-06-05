Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксРосстат назвал единственный вид услуг, показавший рост в апреле

В апреле в России из платных услуг населению рост в апреле продемонстрировал только прокат - он вырос на 26,5% в годовом выражении, сообщил Росстат. Гостиничные услуги по выручке упали на 87,1%, туризм - на 96,9%.
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Росстат нашел только одну востребованную в апреле услугу

РБК13:21

Росстат сообщил о единственной востребованной в апреле услуге

БИЗНЕС Online14:12

Росстат измерил, насколько сфера услуг пострадала из-за коронавируса. Меньше всех досталось прокатчикам

Фонтанка.Ру13:51

Росстат назвал лишь одну востребованную в апреле услугу

Реальное время13:49

Стоимость платных услуг населению в апреле составила 537,2 млрд рублей

Российская газета13:34

Росстат назвал единственный вид услуг, показавший рост в апреле

Интерфакс14:20

Росстат назвал единственную востребованную услугу в апреле

Forbes12:00
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Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

REGNUM 07:42
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Политика

В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США

Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ru 13:43
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Политика

В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
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Общество

Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости

Рамблер вчера в 08:21
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Политика

Польша завершила первую часть строительства канала в обход России

Газета.Ru 05:02
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Ранее ВОЗ утверждали, что медицинские маски необходимы только заболевшим, поскольку нет данных об их эффективности для защиты здоровых людей.
РБК 14:28
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Гаджеты

Список смартфонов, которые получат Android 11

Ресурс PocketNow слил список смартфонов, которые получат Android 11.
Piter.tv 00:58
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Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
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Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
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Общество

В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины

"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:27
39
Общество

Владимир Путин объявил в Норильске режим ЧС федерального значения

Эхо Москвы 03 июня в 18:10
2,2K
Общество

Воробьев исключил открытие ТЦ в Подмосковье на данном этапе

Коэффициент распространение коронавируса пока не позволяет принять решение о дальнейшем ослаблении ограничительных мер в Подмосковье.
Известия 14:18
8
Общество

Ролик о поправках к Конституции заблокировал Youtube за гомофобию

В начале недели в Сети появился видеоролик, агитирующий голосовать за поправки к Конституции РФ.
Цензуры.Нет вчера в 08:25
749
Общество

Улицу в Вашингтоне переименовали в честь погибших афроамериканцев

Профиль 14:25
11
Общество

6 июня на Кубани ослабляют масочный режим

С 6 июня на Кубани становится не обязательным ношение СИЗ (средств индивидуальной защиты) на улицах городов и станиц края.
Бизнес-газета 14:28
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Происшествия

На Петровке задержали двух фигурантов «дела 27 июля»

Пока задержаны 11 человек, среди них два фигуранта "дела 27 июля" Влад Барабанов и Самариддин Раджабов.
Интерфакс 12:56
35
Армия и оружие

Постпред РФ при ОБСЕ сообщил, что Киев готовит наступление в Донбассе

Газета.Ru 12:58
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Общество

Правительство Пекина раздаст жителям 1,7 млн долларов на шопинг

Жители Пекина получат от правительства города 12,2 миллиарда юаней (1,7 миллиона долларов) в виде ваучеров на шопинг, походы в ресторан, туризм, образование и спорт, сообщило агентство Bloomberg.
Компания 12:25
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Происшествия

В Подмосковье накрыли банду студентов, воровавшую у бутиков

REGNUM вчера в 17:50
16
Экономика

Ирак поставил под угрозу сделку ОПЕК+

Ирак ставит под угрозу новую сделку ОПЕК+ из-за неспособности сократить объемы добычи нефти, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 14:16
Шоу-бизнес

Алла Пугачева опубликовала архивное фото в купальнике

Например, накануне в аккаунте Instagram появилась архивная фотография, на которой певица запечатлена в купальнике и босоножках.
RuNews24.ru 01:52
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Финансы

ЦБ раскрыл сумму проданной на рынке валюты в рамках продажи Сбербанка

Центральный банк продал на рынке $4,3 млрд валюты (около 300 млрд руб.) из денег, полученных в рамках сделки по покупке контрольного пакета Сбербанка правительством, сообщила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
РБК 10:10
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Армия и оружие

Американцы составили список экстремальных подлодок России

Всего планируется построить еще шесть подводных крейсеров данного класса. Также в рейтинг вошла подлодка «Белгород».
ГЛАС.RU вчера в 05:06
16
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава рассказала о первой ссоре с новым возлюбленным

В одном из своих последних интервью Катя Варнава честно созналась, что у неё уже есть новый молодой человек.
Bimru.ru 09:50
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Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
3,5K
Футбол

Николич хочет подписать в «Локомотив» форварда «Монако»

Форвард «Монако» Стеван Йоветич может перейти в «Локомотив». Игрока хочет пригласить лично новый тренер «Железнодорожников» Марко Николич.
Все про Спорт ру 12:31
Футбол

«Cмолевичи» разгромили «Городею» в 12-м туре чемпионата Белоруссии

Metaratings 14:15
Наука

Археологи нашли самое большое и самое древнее сооружение майя

Исследователи из США провели раскопки в Мексике, в ходе которых была выявлена рукотворная платформа огромных размеров (более километра), являющаяся еще и одним из самых древних объектов, построенных цивилизацией майя.
Faktom 13:08
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Политика

МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии

Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости 12:08
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Армия и оружие

Заработала новая российская система предупреждения о ракетном ударе

Вооруженные силы РФ сформировали базовую систему предупреждения о ракетном ударе "Купол".
Вести.Ru вчера в 05:32
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