Коронавирус
ИнтерфаксРосстат назвал единственный вид услуг, показавший рост в апреле
В апреле в России из платных услуг населению рост в апреле продемонстрировал только прокат - он вырос на 26,5% в годовом выражении, сообщил Росстат. Гостиничные услуги по выручке упали на 87,1%, туризм - на 96,9%.
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Политика
В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США
Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ru 13:43
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Общество
Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости
Рамблер вчера в 08:21
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Ранее ВОЗ утверждали, что медицинские маски необходимы только заболевшим, поскольку нет данных об их эффективности для защиты здоровых людей.
РБК 14:28
Гаджеты
Список смартфонов, которые получат Android 11
Ресурс PocketNow слил список смартфонов, которые получат Android 11.
Piter.tv 00:58
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Общество
В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины
"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:27
Общество
Владимир Путин объявил в Норильске режим ЧС федерального значения
Эхо Москвы 03 июня в 18:10
Общество
Воробьев исключил открытие ТЦ в Подмосковье на данном этапе
Коэффициент распространение коронавируса пока не позволяет принять решение о дальнейшем ослаблении ограничительных мер в Подмосковье.
Известия 14:18
Общество
Ролик о поправках к Конституции заблокировал Youtube за гомофобию
В начале недели в Сети появился видеоролик, агитирующий голосовать за поправки к Конституции РФ.
Цензуры.Нет вчера в 08:25
Общество
6 июня на Кубани ослабляют масочный режим
С 6 июня на Кубани становится не обязательным ношение СИЗ (средств индивидуальной защиты) на улицах городов и станиц края.
Бизнес-газета 14:28
Происшествия
На Петровке задержали двух фигурантов «дела 27 июля»
Пока задержаны 11 человек, среди них два фигуранта "дела 27 июля" Влад Барабанов и Самариддин Раджабов.
Интерфакс 12:56
Армия и оружие
Постпред РФ при ОБСЕ сообщил, что Киев готовит наступление в Донбассе
Газета.Ru 12:58
Общество
Правительство Пекина раздаст жителям 1,7 млн долларов на шопинг
Жители Пекина получат от правительства города 12,2 миллиарда юаней (1,7 миллиона долларов) в виде ваучеров на шопинг, походы в ресторан, туризм, образование и спорт, сообщило агентство Bloomberg.
Компания 12:25
Происшествия
В Подмосковье накрыли банду студентов, воровавшую у бутиков
REGNUM вчера в 17:50
Экономика
Ирак поставил под угрозу сделку ОПЕК+
Ирак ставит под угрозу новую сделку ОПЕК+ из-за неспособности сократить объемы добычи нефти, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 14:16
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала архивное фото в купальнике
Например, накануне в аккаунте Instagram появилась архивная фотография, на которой певица запечатлена в купальнике и босоножках.
RuNews24.ru 01:52
Финансы
ЦБ раскрыл сумму проданной на рынке валюты в рамках продажи Сбербанка
Центральный банк продал на рынке $4,3 млрд валюты (около 300 млрд руб.) из денег, полученных в рамках сделки по покупке контрольного пакета Сбербанка правительством, сообщила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
РБК 10:10
Армия и оружие
Американцы составили список экстремальных подлодок России
Всего планируется построить еще шесть подводных крейсеров данного класса. Также в рейтинг вошла подлодка «Белгород».
ГЛАС.RU вчера в 05:06
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассказала о первой ссоре с новым возлюбленным
В одном из своих последних интервью Катя Варнава честно созналась, что у неё уже есть новый молодой человек.
Bimru.ru 09:50
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
Футбол
Николич хочет подписать в «Локомотив» форварда «Монако»
Форвард «Монако» Стеван Йоветич может перейти в «Локомотив». Игрока хочет пригласить лично новый тренер «Железнодорожников» Марко Николич.
Все про Спорт ру 12:31
Наука
Археологи нашли самое большое и самое древнее сооружение майя
Исследователи из США провели раскопки в Мексике, в ходе которых была выявлена рукотворная платформа огромных размеров (более километра), являющаяся еще и одним из самых древних объектов, построенных цивилизацией майя.
Faktom 13:08
Политика
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости 12:08
Армия и оружие
Заработала новая российская система предупреждения о ракетном ударе
Вооруженные силы РФ сформировали базовую систему предупреждения о ракетном ударе "Купол".
Вести.Ru вчера в 05:32