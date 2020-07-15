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РБКРБКРосстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы

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Региональные лидеры по оттоку работающего населения Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона.
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Ранее роль Куценко исполнял Домогаров, но он был вынужден покинуть проект.
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Люди вышли на улицы, чтобы выразить протест против отказа в регистрации кандидатами на пост президента альтернативных выдвиженцев - Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.
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Трамп не захотел вести переговоры с Китаем по торговой сделке

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что не заинтересован в переговорах по торговой сделке с Китаем, который «ударил» по США «эпидемией».
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У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
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Потерявшийся в лесу Ленинградской области восьмилетний ребенок найден

Полицейские нашли восьмилетнего мальчика, который во вторник пропал в лесу в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.
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Совфед предложил изымать детей из семьи по решению суда

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается допускать изъятие детей из семьи только согласно решению суда или при ограничении родительских прав судебными приставами.
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Российский экономико-географ, специалист в области социально-экономического развития регионов, социальной и политической географии. Профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Доктор географических наук, профессор.
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