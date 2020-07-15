Коронавирус

РБКРБКРосстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы

Региональные лидеры по оттоку работающего населения Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона.
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Отток рабочих из Подмосковья уменьшился за год на 9%

Телеканал 360°18:22

Названы регионы-лидеры по оттоку работающего населения

URA.Ru17:23

Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы

РБК17:00
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Акции протеста в Белоруссии переросли в стычки с ОМОНом

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Напомним, что неудачный полет должен был стать первым для ракеты Kuaizhou-11, при этом крайне показателен тот факт, что сроки разработки, изготовления и запуска аппарата постоянно переносили.
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Только "Баварии" удалось забить больше голов в топ-5 лиг Европы. (100 голов в 34 матчах чемпионата Германии), сообщается в "твиттере" B / R Football.
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Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК

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Кровля горящего обувного склада в Долгопрудном полностью обрушилась, сообщили "Интерфаксу" в МЧС России.
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Пандемия спровоцирует смертность от ВИЧ, малярии и туберкулеза

Ученые предупреждают, что нынешняя пандемия приведет к всплеску смертности от ВИЧ, туберкулеза и малярии в странах с низким и средним достатком.
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В Госдуму внесли пакет законопроектов по изменениям в семейном законодательстве, который предусматривает изъятие детей из семьи только на основании решения суда и при наличии вины со стороны родителей.
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Общество

42 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Темп прироста за последние сутки составил 2,0 %. Всего в регионе выявлено 2185 случаев COVID-2019.
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
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Политика

Трамп подписал отменяющий экономические привилегии для Гонконга указ

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Аккумуляторы смартфонов может улучшить натрий

Немецкие и российские ученые заявили, что когда атомы натрия располагаются в батарее один над другим, хорошую энергоемкость получает элемент питания.
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Шоу-бизнес

Стало известно, за чей счет женится сын Дэвида Бекхэма

В начале июля стало известно о том, что сын британского футболиста Дэвида Бекхэма – 21-летний Бруклин, сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной – дочери американского миллиардера актрисе Николе Пельтц.
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Трамп заявил, что белое население тоже умирает от рук полицейских

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что считает «ужасной» постановку вопроса о том, почему афроамериканцы чаще погибают от рук правоохранителей в США, передает РИА Новости.
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ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии

В Белоруссии ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты бывшему банкиру Виктору Бабарико, передает "Интерфакс".
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Футбол

«Спартак» интересуется полузащитником «Уфы» Уруновым

На прошлой неделе генеральным директором «Спартака» стал Шамиль Газизов, работавший ранее в «Уфе». Урунов на рынке стоит 900 тысяч евро.
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МК-Спорт 07:00
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Трутнев назвал работу властей Хабаровского края неудовлетворительной

По словам представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, деятельность местных властей Хабаровского края плохо организована, пишет РИА Новости.
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Новый Kia Sportage впервые сфотографировали на дороге

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Lucasfilm снимет новый мультсериал по вселенной «Звёздных войн»

Во вторник, 14 июля, стало известно о том, что Lucasfilm снимет новый мультсериал по вселенной "Звёздных войн".
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Пульты для телевизоров приравняли к приборам для нагревания табака

Пульты дистанционного управления (ДУ) попали в категорию товаров, которые могут быть задекларированы только Центральной акцизной таможней (ЦАТ), при этом они не относятся к подакцизным.
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Число инфицированных военных США на юге Японии достигло 66 человек

Заражение новым коронавирусом диагностировано у 66 американских военнослужащих, проходящих службу в префектуре Окинава на юге Японии, 12 июля сообщает телеканал NHK.
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Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе

Ранее роль Куценко исполнял Домогаров, но он был вынужден покинуть проект.
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В Гидрометцентре назвали причины дождливого лета в Москве

Причиной дождливого лета в столице стало частое чередование периодов холодной и теплой погоды.
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Потерявшийся в лесу Ленинградской области восьмилетний ребенок найден

Полицейские нашли восьмилетнего мальчика, который во вторник пропал в лесу в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.
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Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

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Появились первые кадры со съемок юбилейного сезона «Тайны следствия»

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У больных тяжелой формой Covid-19 обнаружили опасное антитело

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