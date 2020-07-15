Коронавирус
РБКРосстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы
Региональные лидеры по оттоку работающего населения Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона.
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Космос
Неудачный первый запуск китайской ракеты попал на видео
Напомним, что неудачный полет должен был стать первым для ракеты Kuaizhou-11, при этом крайне показателен тот факт, что сроки разработки, изготовления и запуска аппарата постоянно переносили.
Ferra вчера в 12:57
Политика
Жириновский назвал кандидатов на пост врио главы Хабаровского края
Новые Известия 01:18
Футбол
«Аталанта» вышла на второе место по забитым голам в сезоне в топ-5 лиг Европы
Только "Баварии" удалось забить больше голов в топ-5 лиг Европы. (100 голов в 34 матчах чемпионата Германии), сообщается в "твиттере" B / R Football.
Чемпионат 18:35
Происшествия
Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый по подозрению в причастности к убийствам, не в курсе об акциях в его поддержку, сообщила во вторник журналистам представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
РИА Новости 15:12
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 11:14
Происшествия
Кровля горящего склада обрушилась в Долгопрудном
Кровля горящего обувного склада в Долгопрудном полностью обрушилась, сообщили "Интерфаксу" в МЧС России.
Интерфакс 17:45
Здоровье
Пандемия спровоцирует смертность от ВИЧ, малярии и туберкулеза
Ученые предупреждают, что нынешняя пандемия приведет к всплеску смертности от ВИЧ, туберкулеза и малярии в странах с низким и средним достатком.
Собеседник 12:36
Общество
В Думу внесли поправки об изъятии детей из семьи лишь по решению суда
В Госдуму внесли пакет законопроектов по изменениям в семейном законодательстве, который предусматривает изъятие детей из семьи только на основании решения суда и при наличии вины со стороны родителей.
RT на русском 11:27
Общество
42 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Темп прироста за последние сутки составил 2,0 %. Всего в регионе выявлено 2185 случаев COVID-2019.
Телепорт 05:15
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
Политика
Трамп подписал отменяющий экономические привилегии для Гонконга указ
Президент США Дональд Трамп во вторник, 14 июля, сообщил, что подписал указ, отменяющий экономические преференции для Гонконга, сообщает CNN.
Известия 18:13
Кино
В Новой Зеландии возобновляют съемки сериала «Властелин колец»
Деловое.ТВ вчера в 06:36
Наука
Аккумуляторы смартфонов может улучшить натрий
Немецкие и российские ученые заявили, что когда атомы натрия располагаются в батарее один над другим, хорошую энергоемкость получает элемент питания.
Evo-rus.com вчера в 13:14
Шоу-бизнес
Стало известно, за чей счет женится сын Дэвида Бекхэма
В начале июля стало известно о том, что сын британского футболиста Дэвида Бекхэма – 21-летний Бруклин, сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной – дочери американского миллиардера актрисе Николе Пельтц.
Bimru.ru 12:32
Политика
Трамп заявил, что белое население тоже умирает от рук полицейских
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что считает «ужасной» постановку вопроса о том, почему афроамериканцы чаще погибают от рук правоохранителей в США, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 18:08
Политика
ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии
В Белоруссии ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты бывшему банкиру Виктору Бабарико, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 06:16
Футбол
«Спартак» интересуется полузащитником «Уфы» Уруновым
На прошлой неделе генеральным директором «Спартака» стал Шамиль Газизов, работавший ранее в «Уфе». Урунов на рынке стоит 900 тысяч евро.
Бомбардир.ру 17:21
Спорт
МОК объявил российского бойца Махова олимпийским чемпионом 2012 года
Российский боец Билял Махов объявлен чемпионом Олимпиады 2012 года после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) внес изменения в протоколы турнира по вольной борьбе в весовой категории до 120 килограммов.
МК-Спорт 07:00
Политика
Трутнев назвал работу властей Хабаровского края неудовлетворительной
По словам представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, деятельность местных властей Хабаровского края плохо организована, пишет РИА Новости.
Политическая Экспертиза вчера в 05:24
Авто
Новый Kia Sportage впервые сфотографировали на дороге
Кроссовер Kia Sportage нового поколения выйдет на рынок в 2022 году. Новинка будет продаваться в США, Европе, России и Южной Корее.
Новые автомобили 13:02
Кино
Lucasfilm снимет новый мультсериал по вселенной «Звёздных войн»
Во вторник, 14 июля, стало известно о том, что Lucasfilm снимет новый мультсериал по вселенной "Звёздных войн".
Piter.tv 01:23
Общество
Пульты для телевизоров приравняли к приборам для нагревания табака
Пульты дистанционного управления (ДУ) попали в категорию товаров, которые могут быть задекларированы только Центральной акцизной таможней (ЦАТ), при этом они не относятся к подакцизным.
Газета.Ru 07:07
Армия и оружие
Число инфицированных военных США на юге Японии достигло 66 человек
Заражение новым коронавирусом диагностировано у 66 американских военнослужащих, проходящих службу в префектуре Окинава на юге Японии, 12 июля сообщает телеканал NHK.
ИА Красная Весна 12 июля в 04:48
Театры
Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе
Ранее роль Куценко исполнял Домогаров, но он был вынужден покинуть проект.
CT news 10:45
Общество
В Гидрометцентре назвали причины дождливого лета в Москве
Причиной дождливого лета в столице стало частое чередование периодов холодной и теплой погоды.
Вечерняя Москва 18:41
Происшествия
Потерявшийся в лесу Ленинградской области восьмилетний ребенок найден
Полицейские нашли восьмилетнего мальчика, который во вторник пропал в лесу в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.
ТАСС 16:24
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36
Культура
Появились первые кадры со съемок юбилейного сезона «Тайны следствия»
Piter.tv вчера в 05:00
Наука
У больных тяжелой формой Covid-19 обнаружили опасное антитело
Naked Science 14:56