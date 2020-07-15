Коронавирус
РБКРосстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы
Региональные лидеры по оттоку работающего населения Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона.
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Политика
Трамп утвердил санкции против Китая и отменил преференции для Гонконга
Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против Китая из-за Гонконга и указ об отмене преференций для этого специального административного района КНР.
Ведомости 19:02
Здоровье
Количество «тяжелых» пациентов с COVID-19 продолжает расти в Приморье
По данным на 13 июля, 56 пациентов находятся в тяжелом состоянии, у 594 человек — средняя форма COVID-19.
EastRussia 04:03
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Звезда вышла на «лобное место» в состоянии алкогольного опьянения, разговаривая заплетающимся языком, что не понравилось поклонникам ее творчества.
Evo-rus.com 10:06
Общество
ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату
В ПФР опровергают информацию растиражированную российскими СМИ о единовременной денежной компенсации пенсионерам 1953-1967 годов рождения.
Evo-rus.com 13:19
Общество
В Госдуму внесли законопроект о запрете браков для тех, кто сменил пол
В Государственную думу внесен законопроект, запрещающий не только вступать в брак лицам одного пола, но и тем, которые ранее сменили пол, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:03
Общество
Валентина Вобликова озвучила реальную ситуацию с коронавирусом в Иркутской области
Заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова озвучила реальные данные по заражению коронавирусом в регионе.
IrkutskMedia 22:04
Политика
Трамп назвал демонстрацию флага конфедератов вопросом свободы слова
Президент США Дональд Трамп заявил, что демонстрация флага, под которым солдаты Конфедерации в годы Гражданской войны в США (1861-1865) сражались за сохранение рабства, является вопросом свободы слова.
Известия 21:14
Хоккей
«Ак Барс» подписал однолетний контракт с Ховановым
Александр Хованов вернулся в "Ак Барс" ✅ Наш воспитанник снова в Казани − нападающий подписал двусторонний контракт на один год https: / / t.co / NDy0WXWKWs pic.twitter.com / S3e3HM4BlX — ХК Ак Барс (@ hcakbars) July 14, 2020 Хованов является выпускником хоккейной школы "Ак Барса".
Metaratings 10:03
Шоу-бизнес
Муцениеце не знала, что её дети будут отдыхать с Карпович
В интернете появился видеоролик, на котором видно, что дети Прилучного и Муцениеце сидят на яхте рядом с Карпович.
CT news 09:38
Политика
Суд в США разрешил племяннице Трампа обсуждать свою книгу
Нью-Йорк, США, 14 июля 2020, 04:32 — REGNUM Суд американского города Покипси (штат Нью-Йорк) разрешил племяннице президента США Мэри Трамп публично рассказывать или обсуждать свою книгу, которую планируют издать 14 июля.
REGNUM вчера в 21:32
Кино
Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев
Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com вчера в 05:43
Наука
Американские ученые выяснили причины неспособности различать лица
Причиной прозопагнозии – неспособностью человека к распознаванию лиц, могут служить проблемы при извлечении определенной информации из памяти.
Городовой 06:01
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова позировала без одежды на природе
Актриса выложила архивный снимок В день фотографа 46-летняя Екатерина Волкова порадовала поклонников, опубликовав на личной странице "Инстаграма" кадр из эффектной архивной фотосессии.
WomanHit.ru 04:38
Технологии
Mail.ru Group разработала виртуальных телеведущих
Компания Mail.ru Group объявила о запуске платформы "Диктор" на основе искусственного интеллекта, которая позволяет "в несколько кликов создавать новостные и репортажные видео студийного качества".
Вести.Ru 12:52
Энергетика
Доходы от продажи золота из России превысили выручку от продажи газа
Москва, 14 июля 2020, 19:51 — REGNUM Во II квартале 2020 года доходы России от продажи золота за рубеж были больше, чем от экспорта газа.
REGNUM 12:51
Технологии
Разработчики вакцин от коронавируса пошли на риски
Израильский иммунолог, профессор Яков Беркун предупредил о рисках запуска вакцины от COVID-19 до полного окончания испытаний.
Lenta.ru 21:10
Политика
Ремчуков считает, что в 2024 году Путин не пойдет на новый срок
Последней в США называют президента, который досиживает свой срок, не надеясь, что его мандат будет в будущем продлен.
ИнфоСМИ 11:10
Политика
Глава МВФ напомнила Зеленскому о необходимости независимости Нацбанка
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в ходе телефонного разговора напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что независимость Национального банка Украины является условием для получения кредитов МВФ.
RT на русском 16:37
Происшествия
Дела в отношении сестер Хачатурян поступили в московские суды
Уголовные дела в отношении сестер Хачатурян поступили для рассмотрения в Мосгорсуд и Бутырский суд столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службах судов.
РИА Новости 11:30
Авто
В РФ Toyota RAV4 стала доступна в двух новых версиях
Появление версии «Престиж Safety», которая получила двигатель на 2,0 литра, инновационный вариатор и полноприводную систему, даст возможность удовлетворить потребности потребителей, отдающих предпочтение сбалансированному сочетанию динамики, комфорта и топливной экономичности.
CarsWeek.ru 15:43
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
РИА Новости 09:50
Киберспорт
В Dota 2 появился кооперативный режим «Лабиринт Аганима»
Valve представила летний ивент в Dota 2 под названием «Лабиринт Аганима».
CyberSport.ru 18:36
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия 20:35
Общество
Минобороны уточнило порядок поступления в военные вузы из-за пандемии
В 2020 году в военные вузы России будут пытаться поступить более 40 тыс. человек, сообщает газета Минобороны «Красная Звезда».
РБК 17:00
Общество
В США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного
Американские власти впервые за 17 лет привели в исполнение смертный приговор осужденному на федеральном уровне преступнику.
Известия 10:44
Здоровье
«Стабильней, чем грипп»: как мутирует коронавирус и будет ли нужна новая вакцина
Пока одни ученые разрабатывают вакцину от коронавируса, другие уже говорят о том, что он эволюционирует.
НГС.Кемерово 21:00