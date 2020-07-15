Коронавирус

РБКРБКРосстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы

Региональные лидеры по оттоку работающего населения Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона.
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Из каких регионов люди бегут сломя голову, задумайтесь и вы

AmurMedia.ru22:10

Отток рабочих из Подмосковья уменьшился за год на 9%

Телеканал 360°18:22

Названы регионы-лидеры по оттоку работающего населения

URA.Ru17:23

Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы

РБК17:00
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Театры

Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе

CT news 10:45
81
Политика

Трамп утвердил санкции против Китая и отменил преференции для Гонконга

Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против Китая из-за Гонконга и указ об отмене преференций для этого специального административного района КНР.
Ведомости 19:02
17
Здоровье

Количество «тяжелых» пациентов с COVID-19 продолжает расти в Приморье

По данным на 13 июля, 56 пациентов находятся в тяжелом состоянии, у 594 человек — средняя форма COVID-19.
EastRussia 04:03
14
Шоу-бизнес

Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»

Звезда вышла на «лобное место» в состоянии алкогольного опьянения, разговаривая заплетающимся языком, что не понравилось поклонникам ее творчества.
Evo-rus.com 10:06
26
Общество

ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату

В ПФР опровергают информацию растиражированную российскими СМИ о единовременной денежной компенсации пенсионерам 1953-1967 годов рождения.
Evo-rus.com 13:19
216
Общество

В Госдуму внесли законопроект о запрете браков для тех, кто сменил пол

В Государственную думу внесен законопроект, запрещающий не только вступать в брак лицам одного пола, но и тем, которые ранее сменили пол, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:03
2,1K
Общество

Валентина Вобликова озвучила реальную ситуацию с коронавирусом в Иркутской области

Заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова озвучила реальные данные по заражению коронавирусом в регионе.
IrkutskMedia 22:04
Политика

Трамп назвал демонстрацию флага конфедератов вопросом свободы слова

Президент США Дональд Трамп заявил, что демонстрация флага, под которым солдаты Конфедерации в годы Гражданской войны в США (1861-1865) сражались за сохранение рабства, является вопросом свободы слова.
Известия 21:14
Хоккей

«Ак Барс» подписал однолетний контракт с Ховановым

Александр Хованов вернулся в "Ак Барс" ✅ Наш воспитанник снова в Казани − нападающий подписал двусторонний контракт на один год https: / / t.co / NDy0WXWKWs pic.twitter.com / S3e3HM4BlX — ХК Ак Барс (@ hcakbars) July 14, 2020 Хованов является выпускником хоккейной школы "Ак Барса".
Metaratings 10:03
Шоу-бизнес

Муцениеце не знала, что её дети будут отдыхать с Карпович

В интернете появился видеоролик, на котором видно, что дети Прилучного и Муцениеце сидят на яхте рядом с Карпович.
CT news 09:38
21
Политика

Суд в США разрешил племяннице Трампа обсуждать свою книгу

Нью-Йорк, США, 14 июля 2020, 04:32 — REGNUM Суд американского города Покипси (штат Нью-Йорк) разрешил племяннице президента США Мэри Трамп публично рассказывать или обсуждать свою книгу, которую планируют издать 14 июля.
REGNUM вчера в 21:32
2
Кино

Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев

Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com вчера в 05:43
163
Наука

Американские ученые выяснили причины неспособности различать лица

Причиной прозопагнозии – неспособностью человека к распознаванию лиц, могут служить проблемы при извлечении определенной информации из памяти.
Городовой 06:01
22
Шоу-бизнес

Екатерина Волкова позировала без одежды на природе

Актриса выложила архивный снимок В день фотографа 46-летняя Екатерина Волкова порадовала поклонников, опубликовав на личной странице "Инстаграма" кадр из эффектной архивной фотосессии.
WomanHit.ru 04:38
21
Технологии

Mail.ru Group разработала виртуальных телеведущих

Компания Mail.ru Group объявила о запуске платформы "Диктор" на основе искусственного интеллекта, которая позволяет "в несколько кликов создавать новостные и репортажные видео студийного качества".
Вести.Ru 12:52
7
Энергетика

Доходы от продажи золота из России превысили выручку от продажи газа

Москва, 14 июля 2020, 19:51 — REGNUM Во II квартале 2020 года доходы России от продажи золота за рубеж были больше, чем от экспорта газа.
REGNUM 12:51
1,9K
Общество

Очаг африканской чумы свиней зафиксировали в селе в Забайкалье

Чита.Ру 22:10
1
Происшествия

Два поезда столкнулись в Чехии, есть пострадавшие

REGNUM 21:35
5
Технологии

Разработчики вакцин от коронавируса пошли на риски

Израильский иммунолог, профессор Яков Беркун предупредил о рисках запуска вакцины от COVID-19 до полного окончания испытаний.
Lenta.ru 21:10
1
Армия и оружие

При обстреле со стороны Азербайджана погибли двое военных Армении

Газета.Ru 10:57
1K
Политика

Ремчуков считает, что в 2024 году Путин не пойдет на новый срок

Последней в США называют президента, который досиживает свой срок, не надеясь, что его мандат будет в будущем продлен.
ИнфоСМИ 11:10
5
Политика

Глава МВФ напомнила Зеленскому о необходимости независимости Нацбанка

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в ходе телефонного разговора напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что независимость Национального банка Украины является условием для получения кредитов МВФ.
RT на русском 16:37
1
Происшествия

Дела в отношении сестер Хачатурян поступили в московские суды

Уголовные дела в отношении сестер Хачатурян поступили для рассмотрения в Мосгорсуд и Бутырский суд столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службах судов.
РИА Новости 11:30
280
Авто

В РФ Toyota RAV4 стала доступна в двух новых версиях

Появление версии «Престиж Safety», которая получила двигатель на 2,0 литра, инновационный вариатор и полноприводную систему, даст возможность удовлетворить потребности потребителей, отдающих предпочтение сбалансированному сочетанию динамики, комфорта и топливной экономичности.
CarsWeek.ru 15:43
Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

РИА Новости 09:50
4K
Киберспорт

В Dota 2 появился кооперативный режим «Лабиринт Аганима»

Valve представила летний ивент в Dota 2 под названием «Лабиринт Аганима».
CyberSport.ru 18:36
Происшествия

В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия 20:35
17
Общество

Минобороны уточнило порядок поступления в военные вузы из-за пандемии

В 2020 году в военные вузы России будут пытаться поступить более 40 тыс. человек, сообщает газета Минобороны «Красная Звезда».
РБК 17:00
Общество

В США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного

Американские власти впервые за 17 лет привели в исполнение смертный приговор осужденному на федеральном уровне преступнику.
Известия 10:44
64
Здоровье

«Стабильней, чем грипп»: как мутирует коронавирус и будет ли нужна новая вакцина

Пока одни ученые разрабатывают вакцину от коронавируса, другие уже говорят о том, что он эволюционирует.
НГС.Кемерово 21:00
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