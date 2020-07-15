Коронавирус
РБКРосстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы
Региональные лидеры по оттоку работающего населения Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона.
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Политика
В ЛДПР назвали имена кандидатов на пост врио главы Хабаровского края
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в случае отставки губернатора Хабаровского края Сергея Фургала должность врио главы региона должен занять представитель той же партии.
РИА Новости 13 июля в 21:12
Культура
Известный журналист Андрей Лошак стал героем передачи Дудя
Юрию гость рассказал о своем ремесле, творческих проектах и, конечно же, зарплате Героем известной передачи "вДудь" Юрия Дудя стал журналист Андрей Лошак.
Толк вчера в 11:14
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
РИА Новости вчера в 09:50
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 739,9 тыс. (6248 за сутки).
РБК 01:28
Общество
Во время урагана в Балаково пострадали люди и упало более 70 деревьев
Всего шквалистым ветром, по данным Единой диспетчерской службы Балаковского района, было повалено более 70 деревьев, в основном тополя высотой более 15 метров, повреждены две высоковольтные опоры 11 кВт, более 20 электрических провода, четыре газовые трубы, множество автомобилей, повреждена кровля на зданиях социально-значимых объектов.
Go64.ru вчера в 22:40
Общество
Стандарт школьной формы в России планируют утвердить в ноябре
Москва, 15 июля 2020, 08:22 — REGNUM Предварительный стандарт формы для российских школьников может быть утверждён в ноябре 2020 года, сообщили 14 июля в пресс-службе Минпромторга РФ.
REGNUM 01:22
Общество
В Белоруссии сообщили о задержании более ста человек в ходе протестов
REGNUM вчера в 22:50
Общество
Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса
Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая.
Ведомости вчера в 17:51
Здоровье
«Стабильней, чем грипп»: как мутирует коронавирус и будет ли нужна новая вакцина
Пока одни ученые разрабатывают вакцину от коронавируса, другие уже говорят о том, что он эволюционирует.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Футбол
Тренера «Ростова» Карпина обвинили в ущербе деловой репутации РПЛ
Главного тренера ФК «Ростов» обвинили в нанесении ущерба имиджу Российской Премьер-лиги. Об этом Валерий Карпин написал в своем Instagram.
161.ru вчера в 08:50
Армия и оружие
В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении очередного военного объекта ВС Армении точечным ударом в товузском направлении границы.
РИА Новости 00:17
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности
Эксперты установили причину смерти. Популярный блогер Николь Тея внезапно скончалась в возрасте 24 лет.
Суть событий 00:39
Общество
Тарифный коридор ОСАГО будет расширен на 10% в обе стороны
Как сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин, Банк России планирует расширить допустимый коридор страховых тарифов на 10% вверх и вниз, что позволит в большей степени дифференцировать тарифы для автолюбителей с разным уровнем риска.
SpeedMe вчера в 23:16
Здоровье
Возможность второй волны эпидемии коронавируса оценили в Минздраве
Владимир Чуланов отметил три основных факторов, способных повлиять на возникновение второй волны коронавируса: источник инфекции, восприимчивость организма и условия для заражения вирусом.
ToDay News Ufa 13 июля в 04:42
Шоу-бизнес
Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович
Агата Муцениеце прокомментировала известие о том, что ее дети отдыхают в Крыму с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович.
VSE42.RU 01:18
Политика
Госдума рассмотрит поправки о трехдневном голосовании на выборах
Профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил поправки о многодневном голосовании на выборах, сообщил РИА Новости зампред комитета Олег Нилов.
Российская газета вчера в 13:04
Политика
Пекин введет санкции в ответ на закон США «Об автономии Гонконга»
Китай планирует ввести санкции против ряда американских граждан и организаций, которые причастны к принятию в США закона о привлечении КНР к ответственности за действия в отношении Гонконга.
Газета.Ru вчера в 23:11
Общество
В Кузбассе за сутки коронавирус выявили у 46 человек
Кемерово, 14 июля 2020, 07:42 — REGNUM В Кемеровской области за минувшие сутки выявили 46 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 00:42
Общество
Собчак использовала кадры собственного задержания для рекламы
В начале ролика использованы кадры ареста Собчак.
Муксун.fm вчера в 09:08
Общество
Россияне с 15 июля могут получить две выплаты более 21 000 рублей
С 15 июля граждане России смогут получить еще две выплаты.
ToDay News Ufa вчера в 16:15
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
Здоровье
Губернатор потребовал усилить контроль за соблюдением масочного режима
«Саратовская область, как и большинство регионов, застряла на одних и тех же цифрах по причине ослабления контроля за соблюдением санитарных норм», - резюмировал Радаев.
Регион 64 вчера в 11:20
Шоу-бизнес
Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке
Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь).
CT news 13 июля в 18:24
Политика
В Саратовской области уволилась министр сельского хозяйства
От занимаемой должности по собственному желанию освобождена министр сельского хозяйства Татьяна Кравцева.
REGNUM вчера в 06:00
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
РИА Новости 13 июля в 19:46
Здоровье
Врач рассказала, почему заусенцы могут быть опасны
«Совершенно другое дело при опасном нагноении – образовании паронихии или панариция, требующих назначения лечения», – отметила Шмакова.
ФедералПресс вчера в 21:01
Происшествия
Потерявшийся в лесу Ленинградской области восьмилетний ребенок найден
Во вторник около 19:00 мск в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что во время сбора ягод в лесу пропал ее восьмилетний внук.
ТАСС вчера в 16:24
Экономика
Путин подписал закон об усилении контроля за оборотом наличных денег
Москва, 13 июля 2020, 22:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении списка операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, сообщается 13 июля на официальном сайте правовой информации.
REGNUM 13 июля в 15:28
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
Общество
Пульты для телевизоров приравняли к приборам для нагревания табака
Пульты дистанционного управления (ДУ) попали в категорию товаров, которые могут быть задекларированы только Центральной акцизной таможней (ЦАТ), при этом они не относятся к подакцизным.
Газета.Ru вчера в 07:07