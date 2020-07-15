Коронавирус
РБКРосстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы
Почти 3 млн россиян (4,1% всего занятого населения) в 2019 году работали за пределами региона проживания, следует из данных Росстата по внутрироссийской трудовой миграции по итогам прошлого года.
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с чего всё началось
Региональные лидеры по оттоку работающего населения Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона.РБКвчера в 17:00
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Происшествия
Защита губернатора Фургала обжаловала его арест
В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru 13 июля в 06:14
Политика
В Саратовской области уволилась министр сельского хозяйства
От занимаемой должности по собственному желанию освобождена министр сельского хозяйства Татьяна Кравцева.
REGNUM вчера в 06:00
Армия и оружие
В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении очередного военного объекта ВС Армении точечным ударом в товузском направлении границы.
РИА Новости 00:17
Театры
Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе
Ранее роль Куценко исполнял Домогаров, но он был вынужден покинуть проект.
CT news вчера в 10:45
Происшествия
В Петербурге эвакуируют людей из здания, где произошел взрыв
Жители Санкт-Петербурга в социальных сетях сообщили о взрыве в здании на юге города. ЧП произошло утром в среду, 15 июля.
Newia.ru 02:05
Шоу-бизнес
Похудевший Максим Фадеев назвал эффективный для сброса веса вид спорта
Российский продюсер Максим Фадеев рассказал о виде спорта, занятие которым позволит быстро избавиться от лишнего веса.
OAnews 13 июля в 23:26
Армия и оружие
Армия Армении сбила два ударных беспилотника Азербайджана
Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявил, что ситуация на границе с Азербайджаном в целом спокойная.
Московский Комсомолец 01:30
Наука
Бороться с раковыми клетками могут жирные кислоты, заявили ученые
В ходе экспериментов с червями исследователи выяснили, что столовые и зародышевые клетки погибают при взаимодействии с одной из жирных кислот.
Faktom 13 июля в 01:51
Здоровье
Патологоанатом описал увиденное на вскрытии умерших c коронавирусом
Патологоанатомы все еще не поняли механизм развития новой коронавирусной инфекции, несмотря на многочисленные взгяляды насчет летальности от коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 11:29
Наука
Иммунитет от коронавируса исчезает за три месяца
Через 3 месяца только 17% людей, участвующих в эксперименте, имели аналогичный уровень иммунитета.
Evo-rus.com вчера в 04:01
Авто
В России стартовали продажи премиального аналога Chevrolet Captiva
В дилерские центры России поступил новый кроссовер MG Hector Plus, аналог Chevrolet Captiva.
Деловое.ТВ вчера в 14:09
Общество
Финляндия может открыть границы с РФ после 11 августа
Москва, 14 июля 2020, 13:11 — REGNUM Сроки открытия властями Финляндии границы с Россией будут определены после 11 августа при условии, что ежесуточный уровень заболеваемости в стране не будет превышать 8 новых случаев COVID-19 на каждые 100 000 населения в течение последних 14 дней.
REGNUM вчера в 06:11
Технологии
В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса
Итоги первой фазы клинических испытаний на людях вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, показали повышение иммунитета к вирусу у всех участников.
РБК 01:54
Общество
В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Среди 92 новых выявленных заболевших коронавирусом в Саратовской области есть восемь детей, общее число зараженных этой инфекцией увеличилось в регионе до 7874, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:40
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня 13 июля в 10:51
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13 июля в 17:34
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 000 рублей
С 15 июля граждане России смогут получить еще две выплаты.
ToDay News Ufa вчера в 16:15
Армия и оружие
ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии
Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
Наука
Воздействие на организм сетей 4G и 5G проверили на рыбах
Городовой вчера в 14:15
Здоровье
Минздрав получил заявку «Вектора» на испытания вакцины от COVID-19
Министерство здравоохранения РФ рассматривает заявку Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Родные берега (Новосибирск) вчера в 23:44
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском 13 июля в 21:36
Спорт
Российский борец Махов признан чемпионом Олимпиады-2012
Москва, 14 июля 2020, 12:55 — REGNUM Чемпионом летних Олимпийских игр 2012 года признан российский борец Билял Махов.
REGNUM вчера в 05:55
Путешествия
Отдыхающие назвали главные недостатки отдыха на российских курортах
Туристы, отдыхающие на российских курортах оценили предлагаемые услуги.
АБН 01:40
Наука
Швейцарский иммунолог назвал мифом наличие бессимптомных больных COVID
В борьбе с коронавирусом по всему миру были допущены ошибки, заявил микробиолог, почетный профессор и бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер.
РБК вчера в 20:00
Здоровье
Возможность второй волны эпидемии коронавируса оценили в Минздраве
Владимир Чуланов отметил три основных факторов, способных повлиять на возникновение второй волны коронавируса: источник инфекции, восприимчивость организма и условия для заражения вирусом.
ToDay News Ufa 13 июля в 04:42
Авто
В России Toyota RAV4 обзавелась двумя новыми версиями
Японский производитель Toyota решил дополнить варианты популярного вседорожника RAV4 на рынке в России двумя новыми комплектациями.
Car.ru 00:52
Экономика
Комитет ГД поддержал проект о налоговых льготах для бизнеса
Проект закона о переходном налоговом режиме для малого и среднего бизнеса, утратившего право использовать упрощенную систему налогообложения (УСН), одобрен Комитетом Государственной Думы по бюджету и налогам.
Дума ТВ 13 июля в 09:05
Здоровье
Врач рассказала, почему заусенцы могут быть опасны
«Совершенно другое дело при опасном нагноении – образовании паронихии или панариция, требующих назначения лечения», – отметила Шмакова.
ФедералПресс вчера в 21:01
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27