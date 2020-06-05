В апреле, во время режима самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, россияне сократили потребление практически всех видов услуг. Но лишь одна сфера показала значительный прирост в сравнении с прошлым годом — платный прокат.

Росстат назвал лишь одну востребованную в апреле услугу

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