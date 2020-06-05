Экономика
Реальное времяРосстат назвал лишь одну востребованную в апреле услугу
В апреле, во время режима самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, россияне сократили потребление практически всех видов услуг. Но лишь одна сфера показала значительный прирост в сравнении с прошлым годом — платный прокат.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Стоимость платных услуг населению в апреле составила 537,2 млрд рублей
Российская газетавчера в 13:34
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 13:41, Ашберн
Энергетика
Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц
Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости 10:19
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости 11:23
Происшествия
Украинские пограничники поймали приплывших на лодке жителей ЛНР
Украинские пограничники поймали нескольких жителей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), приплывших на лодке.
Lenta.ru 12:16
Культура
Умерла актриса из сериала «Друзья» Мэри Пэт Глисон
Известная американская актриса Мэри Пэт Глисон умерла в США в возрасте 70 лет, сообщает издание Variety.
Газета.Ru 10:37
Общество
Норкин попросил не фотографировать похороны жены
Теле-радиоведущий Андрей Норкин обратился к фотографам с просьбой не снимать процессию на похоронах его жены, ведущей радио «Комсомольская правда» Юлии Норкиной, сообщает Федеральное агентство новостей.
Культуромания 11:10
Происшествия
Семилетняя девочка нацарапала снежинки на 37 машинах на 2,3 млн рублей
Сумма ущерба составляет около 30 тысяч евро, в российском эквиваленте примерно 2,3 млн рублей.
Народные новости 07:38
Космос
В Роскосмосе оценили опасность от приближающегося к Земле астероида
ИА Красная Весна вчера в 10:01
Политика
Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы
Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
Lenta.ru 06:40
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия 04 июня в 22:46
Здоровье
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости 08:34
Общество
Россиянам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли
Россияне смогут вернуть деньги за мероприятия, отменные из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 08:58
Армия и оружие
NI назвал преимущества российских подводных лодок проекта «Борей-А»
Одним из главных преимуществ лодок проекта «Борей -А» эксперты «NI» назвали баллистические ракеты «Булава».
Военное дело вчера в 08:08
Происшествия
В США полицейские в знак протеста ушли с работы
Все сотрудники группы быстрого реагирования полиции города Баффало (штат Нью-Йорк, США) покинули состав спецподразделения в знак протеста против отстранения от службы двух полицейских.
Lenta.ru вчера в 22:23
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском 09:59
Политика
Российский посол ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США
Российский посол Анатолий Антонов назвал "чушью и чепухой" обвинения в поддержке Москвой беспорядков в США, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда.
РИА Новости 13:18
Происшествия
В Ингушетии столкнулись два пассажирских автобуса
Столкнулись два автобуса ПАЗ-32053, принадлежащие этой фирме, которые развозили рабочих сада.
ТАСС 13:41
Авто
ГАЗ планирует выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia
СМИ сообщают, что новую «Волгу» разработают совместно с концерном Volkswagen на базе Skoda Octavia A8.
Тарантас Ньюс вчера в 03:50
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Общество
Татарстан отменил масочно-перчаточный режим в общественных местах
Власти РТ разрешили жителям республики находиться без масок и перчаток в общественных местах.
Российская газета 12:05
Музыка
Максим Фадеев показал свою новую подопечную
В своей публикации сам Фадеев тоже отметил, что его новая артистка может кого-то напоминать и назвал ее "знакомым лицом", но тем не менее это - абсолютно новый проект и новое имя в шоу-бизнесе.
Московский Комсомолец вчера в 09:51
Общество
Собянин: максимум ограничений могут снять в Москве до 1 июля
"Поэтапно до 1 июля максимум ограничений, которые есть сегодня в городе, можно будет снять", – сказал Собянин.
Москва 24 04 июня в 11:33
Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Lenta.ru вчера в 14:45
Политика
Помпео: США готовы помочь России ликвидировать последствия разлива топлива в Норильске
Вашингтон может помочь Москве справиться со сложившейся в Норильске ситуацуией после ралива топлива.
Политическая Экспертиза 13:30
Игры
Представлен трейлер гоночного симулятора Project CARS 3
Компания Slightly Mad Studios анонсировала новый гоночный симулятор Project CARS 3. Третья часть серии выйдет на PlayStation 4, Xbox и ПК летом 2020 года.
Матч ТВ 04 июня в 04:48
Футбол
«Заглембе» Башкирова упустил победу в матче с «Лехом», ведя в счете 3:1
«Заглембе» на своем поле сыграл вничью с «Лехом» в матче 28-го тура чемпионата Польши.
Матч ТВ 13:33
Кино
Скончался актёр Михаил Кокшенов
Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM вчера в 06:37
Авто
Названы самые популярные по итогам мая в России автомобили
Специалисты аналитического агентства "АВТОСТАТ" составили ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам мая.
Тарантас Ньюс 04 июня в 07:28
Политика
МИД ответил на высылку Чехией сотрудников российского посольства
Россия учтет высылку двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге при выстраивании российской линии в отношении Чехии, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Ведомости вчера в 12:35
Общество
Открывать торговые центры отказались власти в Подмосковье
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что пока ещё рано принимать решение о следующем этапе ослабления ограничительных мер.
Live24 вчера в 15:05