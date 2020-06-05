Экономика

Реальное времяРеальное времяРосстат назвал лишь одну востребованную в апреле услугу

В апреле, во время режима самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, россияне сократили потребление практически всех видов услуг. Но лишь одна сфера показала значительный прирост в сравнении с прошлым годом — платный прокат.
Читать в источнике
Комментировать25

Подробнее о событии

Найдена единственная востребованная услуга в апреле

Lenta.ruвчера в 15:46

Росстат нашел только одну востребованную в апреле услугу

РБКвчера в 13:21

Росстат измерил, насколько сфера услуг пострадала из-за коронавируса. Меньше всех досталось прокатчикам

Фонтанка.Рувчера в 13:51

Росстат назвал лишь одну востребованную в апреле услугу

Реальное времявчера в 13:49

Стоимость платных услуг населению в апреле составила 537,2 млрд рублей

Российская газетавчера в 13:34

Росстат назвал единственный вид услуг, показавший рост в апреле

Интерфаксвчера в 14:20

Росстат назвал единственную востребованную услугу в апреле

Forbesвчера в 12:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 13:41, Ашберн
Политика

Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей

Вести.Ru 05:35
309
Энергетика

Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости 10:19
67
Политика

Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений

Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости 11:23
705
Происшествия

Украинские пограничники поймали приплывших на лодке жителей ЛНР

Украинские пограничники поймали нескольких жителей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), приплывших на лодке.
Lenta.ru 12:16
Культура

Умерла актриса из сериала «Друзья» Мэри Пэт Глисон

Известная американская актриса Мэри Пэт Глисон умерла в США в возрасте 70 лет, сообщает издание Variety.
Газета.Ru 10:37
Общество

Норкин попросил не фотографировать похороны жены

Теле-радиоведущий Андрей Норкин обратился к фотографам с просьбой не снимать процессию на похоронах его жены, ведущей радио «Комсомольская правда» Юлии Норкиной, сообщает Федеральное агентство новостей.
Культуромания 11:10
5
Происшествия

Семилетняя девочка нацарапала снежинки на 37 машинах на 2,3 млн рублей

Сумма ущерба составляет около 30 тысяч евро, в российском эквиваленте примерно 2,3 млн рублей.
Народные новости 07:38
34
Космос

В Роскосмосе оценили опасность от приближающегося к Земле астероида

ИА Красная Весна вчера в 10:01
28
Политика

Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы

Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
Lenta.ru 06:40
617
Политика

В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия 04 июня в 22:46
2,3K
Здоровье

Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости 08:34
392
Общество

Россиянам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли

Россияне смогут вернуть деньги за мероприятия, отменные из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 08:58
9
Армия и оружие

NI назвал преимущества российских подводных лодок проекта «Борей-А»

Одним из главных преимуществ лодок проекта «Борей -А» эксперты «NI» назвали баллистические ракеты «Булава».
Военное дело вчера в 08:08
1
Происшествия

В США полицейские в знак протеста ушли с работы

Все сотрудники группы быстрого реагирования полиции города Баффало (штат Нью-Йорк, США) покинули состав спецподразделения в знак протеста против отстранения от службы двух полицейских.
Lenta.ru вчера в 22:23
122
Политика

Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском 09:59
571
Политика

Российский посол ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США

Российский посол Анатолий Антонов назвал "чушью и чепухой" обвинения в поддержке Москвой беспорядков в США, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда.
РИА Новости 13:18
9
Происшествия

В Ингушетии столкнулись два пассажирских автобуса

Столкнулись два автобуса ПАЗ-32053, принадлежащие этой фирме, которые развозили рабочих сада.
ТАСС 13:41
2
Авто

ГАЗ планирует выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia

СМИ сообщают, что новую «Волгу» разработают совместно с концерном Volkswagen на базе Skoda Octavia A8.
Тарантас Ньюс вчера в 03:50
180
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
2,1K
Общество

Татарстан отменил масочно-перчаточный режим в общественных местах

Власти РТ разрешили жителям республики находиться без масок и перчаток в общественных местах.
Российская газета 12:05
31
Музыка

Максим Фадеев показал свою новую подопечную

В своей публикации сам Фадеев тоже отметил, что его новая артистка может кого-то напоминать и назвал ее "знакомым лицом", но тем не менее это - абсолютно новый проект и новое имя в шоу-бизнесе.
Московский Комсомолец вчера в 09:51
51
Общество

Собянин: максимум ограничений могут снять в Москве до 1 июля

"Поэтапно до 1 июля максимум ограничений, которые есть сегодня в городе, можно будет снять", – сказал Собянин.
Москва 24 04 июня в 11:33
2,1K
Происшествия

Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания

Lenta.ru вчера в 14:45
655
Политика

Помпео: США готовы помочь России ликвидировать последствия разлива топлива в Норильске

Вашингтон может помочь Москве справиться со сложившейся в Норильске ситуацуией после ралива топлива.
Политическая Экспертиза 13:30
Игры

Представлен трейлер гоночного симулятора Project CARS 3

Компания Slightly Mad Studios анонсировала новый гоночный симулятор Project CARS 3. Третья часть серии выйдет на PlayStation 4, Xbox и ПК летом 2020 года.
Матч ТВ 04 июня в 04:48
3
Футбол

«Заглембе» Башкирова упустил победу в матче с «Лехом», ведя в счете 3:1

«Заглембе» на своем поле сыграл вничью с «Лехом» в матче 28-го тура чемпионата Польши.
Матч ТВ 13:33
Кино

Скончался актёр Михаил Кокшенов

Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM вчера в 06:37
1,5K
Авто

Названы самые популярные по итогам мая в России автомобили

Специалисты аналитического агентства "АВТОСТАТ" составили ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам мая.
Тарантас Ньюс 04 июня в 07:28
55
Политика

МИД ответил на высылку Чехией сотрудников российского посольства

Россия учтет высылку двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге при выстраивании российской линии в отношении Чехии, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Ведомости вчера в 12:35
470
Общество

Открывать торговые центры отказались власти в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что пока ещё рано принимать решение о следующем этапе ослабления ограничительных мер.
Live24 вчера в 15:05
244
Как работают Яндекс.Новости?
Главное